Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Márki-Zay Péter Tisza szigetek Bige Dávid Nitrogénművek támogatás Magyar Péter Gulyás Gergely RTL Kormányinfó

Megszólalt a milliárdos Bige László fia: bevallotta, mennyi pénzzel támogatja Magyar Péteréket

2025. augusztus 11. 13:53

Bige Dávid ügye még a Kormányinfón is előkerült, ahol Gulyás Gergely miniszter emlékeztetett, hogy a milliárdos fia már Márki-Zay Pétert is támogatta.

2025. augusztus 11. 13:53
null

Bige Dávid, a Nitrogénművek tulajdonosának fia RTL Híradójának elárulta, belépett a nyíregyházi Tisza Szigetbe, ezért karaktergyilkosság zajlik ellene. Mint kiderült, 

havi tízezer forinttal támogatja a Magyar Péter vezette pártot.

A riportban emlékeztettek, hogy Bige László cége két éve került nehéz helyzetbe, ezt a tulajdonos az elviselhetetlen mértékű különadókkal magyarázta. Bige akkor azt mondta, bizonyos körök régóta szeretnének hozzájutni a céghez – amit végül kötvénykibocsátással mentett meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Már Márki-Zay Pétert is támogatta

Az RTL Híradójában elhangzott, hogy az ifjabb Bige – aki korábban a Nitrogéművek igazgatósági tagja is volt – azzal került nemrég a figyelem középpontjába, mert nyíltan kritizálni kezdte a gazdaságpolitikát, a túlárazott beruházásokat egy fiatal vállalkozóknak szervezett rendezvényen. „Fizetést kapnak azért, hogy rendben tartsák az országot, de nem teszik” – jelentette ki Bige Dávid.

Ez az ügy még a Kormányinfón is előkerült. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy nem csodálkozik, hiszen Bige Dávid már Márki-Zay Pétert is támogatta.

Bige Dávid most az RTL-nek azt nyilatkozta, hogy „az életszínvonal rohamosan romlik az országban, és vannak emberek, akik szeretnének tenni ennek megváltoztatásáért”. Azon pedig meg sem lepődött, hogy ezután támadni kezdték. 

A milliárdos fi azt is bevallotta, hogy nem tagja a Tisza Pártnak, és havi tízezer forintnál nagyobb összeggel még sose támogatta a Magyar Péter vezette kezdeményezést.

A vonatkozó riportot alább tekintheti meg:

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sagirdilsiz-2
2025. augusztus 11. 14:12
Találóskérdés: 20%-kal nagyobb, mint a kaliforniai Disneyland területe. Mi az?
Válasz erre
0
0
venceremos26
•••
2025. augusztus 11. 14:05 Szerkesztve
havi 10ezer keves ork bant sokkal tobbel penzeli meg egy minimalberes cigany is, akarata ellenere de ennek nemsokara VEGE
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2025. augusztus 11. 14:04
Bigével kapcsőlatban miért nincs Lálázás? Lálá lop, Lálá nagyon gazdag, Lálá helokopterrel jár...stb.
Válasz erre
0
0
letsgobrandon-2
2025. augusztus 11. 13:57
pont az ilyenek lopták szét az országot a privatizáció alatt.. most meg játsza az áldozatot
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!