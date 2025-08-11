Megszólalt a milliárdos Bige László fia: bevallotta, mennyi pénzzel támogatja Magyar Péteréket

Úgy cáfolta tiszás kötődését Bige László fia, hogy közben csont nélkül meg is erősítette
Bige László fia szerint az, hogy pénzt küld a Tisza Pártnak még nem támogatás és bár belépett egy Tisza Szigetbe, még nem tartozik a párthoz.
Bige Dávid ügye még a Kormányinfón is előkerült, ahol Gulyás Gergely miniszter emlékeztetett, hogy a milliárdos fia már Márki-Zay Pétert is támogatta.
Bige Dávid, a Nitrogénművek tulajdonosának fia RTL Híradójának elárulta, belépett a nyíregyházi Tisza Szigetbe, ezért karaktergyilkosság zajlik ellene. Mint kiderült,
havi tízezer forinttal támogatja a Magyar Péter vezette pártot.
A riportban emlékeztettek, hogy Bige László cége két éve került nehéz helyzetbe, ezt a tulajdonos az elviselhetetlen mértékű különadókkal magyarázta. Bige akkor azt mondta, bizonyos körök régóta szeretnének hozzájutni a céghez – amit végül kötvénykibocsátással mentett meg.
Az RTL Híradójában elhangzott, hogy az ifjabb Bige – aki korábban a Nitrogéművek igazgatósági tagja is volt – azzal került nemrég a figyelem középpontjába, mert nyíltan kritizálni kezdte a gazdaságpolitikát, a túlárazott beruházásokat egy fiatal vállalkozóknak szervezett rendezvényen. „Fizetést kapnak azért, hogy rendben tartsák az országot, de nem teszik” – jelentette ki Bige Dávid.
Ez az ügy még a Kormányinfón is előkerült. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy nem csodálkozik, hiszen Bige Dávid már Márki-Zay Pétert is támogatta.
Bige Dávid most az RTL-nek azt nyilatkozta, hogy „az életszínvonal rohamosan romlik az országban, és vannak emberek, akik szeretnének tenni ennek megváltoztatásáért”. Azon pedig meg sem lepődött, hogy ezután támadni kezdték.
A milliárdos fi azt is bevallotta, hogy nem tagja a Tisza Pártnak, és havi tízezer forintnál nagyobb összeggel még sose támogatta a Magyar Péter vezette kezdeményezést.
A vonatkozó riportot alább tekintheti meg: