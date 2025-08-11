Megszólalt a milliárdos Bige László fia: bevallotta, mennyi pénzzel támogatja Magyar Péteréket

Már Márki-Zay Pétert is támogatta

Az RTL Híradójában elhangzott, hogy az ifjabb Bige – aki korábban a Nitrogéművek igazgatósági tagja is volt – azzal került nemrég a figyelem középpontjába, mert nyíltan kritizálni kezdte a gazdaságpolitikát, a túlárazott beruházásokat egy fiatal vállalkozóknak szervezett rendezvényen. „Fizetést kapnak azért, hogy rendben tartsák az országot, de nem teszik” – jelentette ki Bige Dávid.

Ez az ügy még a Kormányinfón is előkerült. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy nem csodálkozik, hiszen Bige Dávid már Márki-Zay Pétert is támogatta.

Bige Dávid most az RTL-nek azt nyilatkozta, hogy „az életszínvonal rohamosan romlik az országban, és vannak emberek, akik szeretnének tenni ennek megváltoztatásáért”. Azon pedig meg sem lepődött, hogy ezután támadni kezdték.

A milliárdos fi azt is bevallotta, hogy nem tagja a Tisza Pártnak, és havi tízezer forintnál nagyobb összeggel még sose támogatta a Magyar Péter vezette kezdeményezést.

