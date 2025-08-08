Úgy cáfolta tiszás kötődését Bige László fia, hogy közben csont nélkül meg is erősítette

„Elsősorban tisztázzuk az elején, a Tisza párthoz nincs közöm. Nem dolgozok velük és egy csekély összegű hozzájáruláson kívül, amit a rendszerváltó kártya útján teszek anyagilag sem támogatom a Tisza Pártot. Viszont nem tagadom, hogy beléptem Nyíregyházán egy Tisza Szigetbe és helyileg a szigetnek a munkáját támogatom, mint egy tagja, de nem vezetője. Nem vagyok sem kapcsolattartó a sziget és a párt között, sem koordinátora, sem titkára. Azt sem tagadom, hogy szimpatizálok a Tisza Párt több vállalásával és ígéretével, és azt is nyíltan vállalom, hogy nem értek egyet az Ön pártcsaládjának elmúlt 15 évnyi kormányzásának eszközeivel és az eredményességével” – írta bejegyzésében Bige László fia, amit a Magyar Nemzet szúrt ki.

Bige Dávid szerint tehát úgy nem támogatja a Tisza Pártot, hogy pénzt küld nekik és az, hogy belépett egy szervezetükbe még nem jelent semmit. Noha azt elismeri, hogy szimpatizál velük.

Érdekes, de Bige Dávid ezután rátért a család cégére, a Nitrogénművek Zrt.-re, amely hosszú évek óta a hatóságok látókörében van, régóta húzódik egy bírósági ügy. Bár ő szerinte az, hogy a bíróság megsemmisítette a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által kiszabott bírságot és a kartellezés vádját, arra már nem tért ki, hogy egyébként épp a bíróság erősítette meg ezeket, amikor új eljárást írt ki. Emiatt március óta ismételten vizsgálat zajlik.