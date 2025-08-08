Úgy cáfolta tiszás kötődését Bige László fia, hogy közben csont nélkül meg is erősítette

Újabb Bige bukkant fel a Tisza Párt körül
A milliárdos üzletember, Bige László fia, Dávid is erősen kormányellenes kritikát fogalmazott meg.
Bige László fia szerint az, hogy pénzt küld a Tisza Pártnak még nem támogatás és bár belépett egy Tisza Szigetbe, még nem tartozik a párthoz.
Nyílt levelet írt közösségi oldalán Bige Dávid, a milliárdos baloldali vállalkozó, Bige László fia Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek. Ebben igencsak méretes öngólt lőtt, ugyanis azt hivatott megcáfolni, hogy neki bármi köze lenne a Tisza Párthoz. Ugyanakkor elismerte, hogy köze van a Tisza Párthoz.
„Elsősorban tisztázzuk az elején, a Tisza párthoz nincs közöm. Nem dolgozok velük és egy csekély összegű hozzájáruláson kívül, amit a rendszerváltó kártya útján teszek anyagilag sem támogatom a Tisza Pártot. Viszont nem tagadom, hogy beléptem Nyíregyházán egy Tisza Szigetbe és helyileg a szigetnek a munkáját támogatom, mint egy tagja, de nem vezetője. Nem vagyok sem kapcsolattartó a sziget és a párt között, sem koordinátora, sem titkára. Azt sem tagadom, hogy szimpatizálok a Tisza Párt több vállalásával és ígéretével, és azt is nyíltan vállalom, hogy nem értek egyet az Ön pártcsaládjának elmúlt 15 évnyi kormányzásának eszközeivel és az eredményességével” – írta bejegyzésében Bige László fia, amit a Magyar Nemzet szúrt ki.
Bige Dávid szerint tehát úgy nem támogatja a Tisza Pártot, hogy pénzt küld nekik és az, hogy belépett egy szervezetükbe még nem jelent semmit. Noha azt elismeri, hogy szimpatizál velük.
Érdekes, de Bige Dávid ezután rátért a család cégére, a Nitrogénművek Zrt.-re, amely hosszú évek óta a hatóságok látókörében van, régóta húzódik egy bírósági ügy. Bár ő szerinte az, hogy a bíróság megsemmisítette a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által kiszabott bírságot és a kartellezés vádját, arra már nem tért ki, hogy egyébként épp a bíróság erősítette meg ezeket, amikor új eljárást írt ki. Emiatt március óta ismételten vizsgálat zajlik.
A Bloomberg szerint egyre nehezebb helyzetben van Bige László.
A Versenyhivatal ezzel kapcsolatban a lapnak azt írta: „a bíróság – a Bige Dávid nyílt levelében szereplő valótlan állítással ellentétben – a legsúlyosabb jogsértések – az árrögzítés és piacfelosztás, tehát a kartellezés – tekintetében megerősítette a GVH eredeti döntését.
A GVH ezért továbbra sem engedi, hogy a Nitrogénművek Zrt. kibújjon a jogsértésekkel kapcsolatos felelősség, illetve azok következményei alól,
Szintén érdekes azon gondolatmenete Bige Dávidnak, ahogyan az offshore-ozásra reagált. „A kormányinfón válaszában Ön offshore tevékenységgel és kartellezéssel vádol. Az tény, hogy vállalatcsoportunk nem csak a magyar piacon dolgozik, hanem a szomszédos országokban is jelen van, viszont semmilyen offshore tevékenységet nem folytat adó optimalizálás vagy egyéb magyar vagy EU jogszabály kikerülése céljából” – írta.
Bige László egyébként már kvázi régóta ott áll a Tisza Párt mögött, százmillió forinttal is megtámogatta a pártot úgy, hogy közben saját cége a csőd szélére került. Mint korábbi portrénkban bemutattuk:
Milliárdos kartellbírság, döbbenetes baloldali kapcsolatrendszer, Rod Stewart-koncert a születésnapon és szemkápráztató luxus.
Bige László vagyona jelenleg 126 milliárd forint, ezzel a Forbes 2024-es listáján a 21. leggazdagabb magyar. Fényűző életmódja is sokat emlegetett téma: birtokán vadaspark, helikopter-leszálló is található, és nemrégiben egy 1 milliárd forintos születésnapi bulit tartott, ahol Rod Stewart lépett fel.
Korábbi portrénkban azt is megírtuk, hogy Bige László jó kapcsolatot ápolt a '90-es és a kétezres évek baloldali elitjével: Horn Gyula mellett jóban volt egy másik egykori kormányfővel Medgyessy Péterrel is, akit olykor egyszerűen csak „Péterkémnek” szólított.
Együtt járt vadászni Benedek Fülöp ex-államtitkárral, valamint az elítélt MSZP-s főpolgármester-helyettessel, Hagyó Miklóssal, emellett több évtizedes barátság fűzi Veres János volt pénzügyminiszterhez.
A Bige László tulajdonában lévő cég nem tudja visszafizetni a lejáró kötvényt.
Nyitókép: Kőhalmi Péter/AFP