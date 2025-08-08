Ft
Tisza Sziget Bige Dávid Medgyessy Péter Bige László Horn Gyula pénz kapcsolat

Úgy cáfolta tiszás kötődését Bige László fia, hogy közben csont nélkül meg is erősítette

2025. augusztus 08. 07:37

Bige László fia szerint az, hogy pénzt küld a Tisza Pártnak még nem támogatás és bár belépett egy Tisza Szigetbe, még nem tartozik a párthoz.

2025. augusztus 08. 07:37
null

Nyílt levelet írt közösségi oldalán Bige Dávid, a milliárdos baloldali vállalkozó, Bige László fia Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek. Ebben igencsak méretes öngólt lőtt, ugyanis azt hivatott megcáfolni, hogy neki bármi köze lenne a Tisza Párthoz. Ugyanakkor elismerte, hogy köze van a Tisza Párthoz. 

„Elsősorban tisztázzuk az elején, a Tisza párthoz nincs közöm. Nem dolgozok velük és egy csekély összegű hozzájáruláson kívül, amit a rendszerváltó kártya útján teszek anyagilag sem támogatom a Tisza Pártot. Viszont nem tagadom, hogy beléptem Nyíregyházán egy Tisza Szigetbe és helyileg a szigetnek a munkáját támogatom, mint egy tagja, de nem vezetője. Nem vagyok sem kapcsolattartó a sziget és a párt között, sem koordinátora, sem titkára. Azt sem tagadom, hogy szimpatizálok a Tisza Párt több vállalásával és ígéretével, és azt is nyíltan vállalom, hogy nem értek egyet az Ön pártcsaládjának elmúlt 15 évnyi kormányzásának eszközeivel és az eredményességével” – írta bejegyzésében Bige László fia, amit a Magyar Nemzet szúrt ki. 

Bige Dávid szerint tehát úgy nem támogatja a Tisza Pártot, hogy pénzt küld nekik és az, hogy belépett egy szervezetükbe még nem jelent semmit. Noha azt elismeri, hogy szimpatizál velük. 

Érdekes, de Bige Dávid ezután rátért a család cégére, a Nitrogénművek Zrt.-re, amely hosszú évek óta a hatóságok látókörében van, régóta húzódik egy bírósági ügy. Bár ő szerinte az, hogy a bíróság megsemmisítette a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által kiszabott bírságot és a kartellezés vádját, arra már nem tért ki, hogy egyébként épp a bíróság erősítette meg ezeket, amikor új eljárást írt ki. Emiatt március óta ismételten vizsgálat zajlik

A Versenyhivatal ezzel kapcsolatban a lapnak azt írta: „a bíróság – a Bige Dávid nyílt levelében szereplő valótlan állítással ellentétben – a legsúlyosabb jogsértések – az árrögzítés és piacfelosztás, tehát a kartellezés – tekintetében megerősítette a GVH eredeti döntését. 

A GVH ezért továbbra sem engedi, hogy a Nitrogénművek Zrt. kibújjon a jogsértésekkel kapcsolatos felelősség, illetve azok következményei alól,

Szintén érdekes azon gondolatmenete Bige Dávidnak, ahogyan az offshore-ozásra reagált. „A kormányinfón válaszában Ön offshore tevékenységgel és kartellezéssel vádol. Az tény, hogy vállalatcsoportunk nem csak a magyar piacon dolgozik, hanem a szomszédos országokban is jelen van, viszont semmilyen offshore tevékenységet nem folytat adó optimalizálás vagy egyéb magyar vagy EU jogszabály kikerülése céljából” – írta. 

Apja bőkezűen adakozott

Bige László egyébként már kvázi régóta ott áll a Tisza Párt mögött, százmillió forinttal is megtámogatta a pártot úgy, hogy közben saját cége a csőd szélére került. Mint korábbi portrénkban bemutattuk: 

Bige László vagyona jelenleg 126 milliárd forint, ezzel a Forbes 2024-es listáján a 21. leggazdagabb magyar. Fényűző életmódja is sokat emlegetett téma: birtokán vadaspark, helikopter-leszálló is található, és nemrégiben egy 1 milliárd forintos születésnapi bulit tartott, ahol Rod Stewart lépett fel.

Korábbi portrénkban azt is megírtuk, hogy Bige László jó kapcsolatot ápolt a '90-es és a kétezres évek baloldali elitjével: Horn Gyula mellett jóban volt egy másik egykori kormányfővel Medgyessy Péterrel is, akit olykor egyszerűen csak „Péterkémnek” szólított.

Együtt járt vadászni Benedek Fülöp ex-államtitkárral, valamint az elítélt MSZP-s főpolgármester-helyettessel, Hagyó Miklóssal, emellett több évtizedes barátság fűzi Veres János volt pénzügyminiszterhez.

Nyitókép: Kőhalmi Péter/AFP

mihint
2025. augusztus 08. 09:43
"A fű kék, az eső felesik, a szél csendben van" ősi komcsi/libsi mantra, de így sem sikerül nekik. Régi indián versike: "Öregek azt mondják A föld csak tűr Igazat szólnak Így van."
Válasz erre
0
0
a straight cold player
•••
2025. augusztus 08. 09:34 Szerkesztve
Az hogy Bige egy tőröl metszett baloldali az szerintem teljesen köztudott. Ráadásul nincs is azzal baj. Kommunisták mindig is voltak és mindig is lesznek. A kérdés, hogy mind emellett milyen ember és mit művel. Az hogy egy gazdag ember tart egy milliárdos bulit az szerintem teljesen normális. Azért lett gazdag hogy tarthasson. Sokkal érdekesebb, hogy hogyan lett gazdag. De azt hiszem ez a gazdagok nagy részénél a ,,homályba vész". És nem, nem csak itthon. Talán Mészáros az egyetlen magyar milliárdos akiről teljesen transzparens, hogy hogyan keletkezett a vagyona. Széles Gábortól Puch Lászlóig sok kérdőjel lehet. És akkor azokról a gazdagokról akik nem ,,bohóckodnak" a Forbes Top100-on mert annál is gazdagabbak (nem egy ilyen van akiről nagyon kevés infót lehet tudni) ne is beszéljünk. De miért kell egy virtigli balos milliárdos porontynak azt hazudni, hogy ő nem is támogatja és semmi köze MP-hez? Tán csak nem ő is érzi hogy szigetlakónak lenni azért nem túl magas IQ-ról tanúskodik?
Válasz erre
0
0
kadhafi
2025. augusztus 08. 09:04
ihavrillakadhafi 2025. augusztus 08. 08:55 Sokszázmilliós támogatásokat kapott. Kitöl mikor? Jöhetnek az erről szóló linkek. """Mészáros Lőrinc veszteséges kukoricafeldolgozó cégének, a Szolnok melletti Tiszapüspökiben működő Kall Ingredients Kft-nek is jutott közpénz a kormány 150 milliárd forintos gyármentő programjából. """
Válasz erre
0
3
kadhafi
2025. augusztus 08. 09:02
Tegnap 2025. augusztus 08. 08:59 kadhafi 2025. augusztus 08. 08:52 Na trágyaevő tiszafos, téged ki fizet ? A bige vagy a korrupt pfizerkurva ? Nagyon beindultál, hogy ezt az igazán kizsákmányoló, aljas kapitalista mafiosót megvédd. Egy nyugati multi fizet nekem a legtöbbet.
Válasz erre
0
5
