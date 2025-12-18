Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború tárgyalás bevétel pénz európa ukrajna usa

Ukrajna költségvetésében a saját bevételek éppen csak a háborút fedezik

2025. december 18. 16:25

A forrásokat valahogy meg kell oldani, különben Ukrajna még rosszabb helyzetbe kerül a tárgyalások során.

2025. december 18. 16:25
null
Bendarzsevszkij Anton
Bendarzsevszkij Anton
Facebook

„Jelenleg Ukrajna költségvetésében a saját bevételek éppen csak a háborút fedezik, minden mást (nyugdíjak, tanárok, orvosok, infrastruktúra) külső forrásból fizetnek. A többek között az adóbevetélekből származó belső források a kiadások kb. 55-60%-át teszik ki, a maradék 40-45%-ot külső forrásból kell összerakni. 2025-ös évre ráadásul egy kb. 38-40 milliárd dollárnyi költségvetési hiányt kell betömni.

2025-ben az ukrán vezetés már kénytelen volt drasztikus lépésekre kényszerülni – pl. 1,5%-ról 5%-ra emelte a hadiadót, a bankok extraprofitadóját pedig 50%-ra. Azonban 2025-re a korábbi külső finanszírozás szinte teljes egészében hitelek formájában történt. Ukrajna eladósodottsága emiatt 2025-re történelmi csúcsra ért, és meghaladta a 100%-ot GDP arányosan. Becslések szerint az év végéig ez akár a 105-110%-ot is elérheti. Így viszont egyre nehezebb további külső hiteleket szerezni az ország finanszírozására.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

USA már nem ad pénzt (és korábban is alapvetően elsősorban fegyvereket adtak, nem pénzt), és úgy tűnik Európa sem tud. Ha a külső hitelek folyósítása akár csak egy hónapot is csúszik (lásd vétók vagy washingtoni viták), Ukrajnának pénzt kell nyomtatnia, ami azonnali hiperinflációhoz vezethet.

A forrásokat valahogy meg kell oldani, különben Ukrajna még rosszabb helyzetbe kerül a tárgyalások során. Azonban ahogy egy másik elemzésemben leírtam, a négy évig befagyasztott orosz szuverén vagyon elvétele nem megoldás, hanem hosszú távon sokkal több problémát teremt, mint amennyit rövid távon megold.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. december 18. 16:48
A Megoldás. Ukrajna jogutód nélküli megszüntetése, ami azt jelenti, hogy a hitelezők így jártak, nem kapnak semmit. Legközelebb talán jobban meggondolják, hogy kinek adnak hitelt. Ukrajna területének a felosztása a szomszédos országok között (Oroszország, Lengyelország, Magyarország, Románia, ....) Ukrajna jelenlegi területének a további működtetése ezeknek az államoknak a feladata lesz, amivel az EU-NATO is nagyon, de nagyon jól jár, eladhatja győzelemként a háborút. A NATO és Oroszország kölcsönösen elismerik egymás új határvonalát, amivel biztosítják a tartós békét. Ezzel a megoldással jól jár a világ, még az ukránok is. Sőt jobban.
Válasz erre
0
0
Tegnap
2025. december 18. 16:32
Saját bevételek ? A hoholok ? Ugyan, Anton, már megint vicces kedvedben vagy ?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!