Ukrajna költségvetésében a saját bevételek éppen csak a háborút fedezik

USA már nem ad pénzt (és korábban is alapvetően elsősorban fegyvereket adtak, nem pénzt), és úgy tűnik Európa sem tud. Ha a külső hitelek folyósítása akár csak egy hónapot is csúszik (lásd vétók vagy washingtoni viták), Ukrajnának pénzt kell nyomtatnia, ami azonnali hiperinflációhoz vezethet.
A forrásokat valahogy meg kell oldani, különben Ukrajna még rosszabb helyzetbe kerül a tárgyalások során. Azonban ahogy egy másik elemzésemben leírtam, a négy évig befagyasztott orosz szuverén vagyon elvétele nem megoldás, hanem hosszú távon sokkal több problémát teremt, mint amennyit rövid távon megold.”