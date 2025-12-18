„Jelenleg Ukrajna költségvetésében a saját bevételek éppen csak a háborút fedezik, minden mást (nyugdíjak, tanárok, orvosok, infrastruktúra) külső forrásból fizetnek. A többek között az adóbevetélekből származó belső források a kiadások kb. 55-60%-át teszik ki, a maradék 40-45%-ot külső forrásból kell összerakni. 2025-ös évre ráadásul egy kb. 38-40 milliárd dollárnyi költségvetési hiányt kell betömni.

2025-ben az ukrán vezetés már kénytelen volt drasztikus lépésekre kényszerülni – pl. 1,5%-ról 5%-ra emelte a hadiadót, a bankok extraprofitadóját pedig 50%-ra. Azonban 2025-re a korábbi külső finanszírozás szinte teljes egészében hitelek formájában történt. Ukrajna eladósodottsága emiatt 2025-re történelmi csúcsra ért, és meghaladta a 100%-ot GDP arányosan. Becslések szerint az év végéig ez akár a 105-110%-ot is elérheti. Így viszont egyre nehezebb további külső hiteleket szerezni az ország finanszírozására.