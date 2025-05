Százmillióval támogatta Magyar Pétert, a csőd szélére került

Eszerint a Nitrogénművek Zrt. bejelenti, folyamatban lévő konstruktív tárgyalásokat folytat az Ad Hoc Grouppal, amely a kötvényesek több mint 75 százalékát képviseli. Másoktól azt tudta meg a lap, hogy egy ilyen helyzetnek azért is komoly következményei lehetnek, mert ilyenkor az úgynevezett cross default szabályok miatt a társaság egyéb kötelezettségei is esedékessé válhatnak, vagyis a bankok az egyéb adósságok visszafizetését is kérhetik. A likviditási helyzet már csak azért is aggasztó, mert az első negyedéves adók (szén-dioxid-adó) befizetése is esedékes.