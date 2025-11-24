Ft
Vasas NB II honvéd
Vasas NB II honvéd

„Büszke vagyok azokra is, akik otthon betegen nézték a meccset” – rendhagyó mondatok a győztes kispesti hadvezértől

2025. november 24. 22:35

Erős Gábor reméli, csak egy csatát veszítettek, nem a háborút.

2025. november 24. 22:35
null

Mint arról beszámoltunk, a labdarúgó NB II 14. fordulójának fővárosi rangadóján kispesti siker született Angyalföldön, így a két csapat helyet cserélt a tabellán. A Vasas–Honvéd (1–2) találkozó után a két vezetőedző, a vendégektől Feczkó Tamás, míg a piros-kékektől Erős Gábor értékelt.

„Fantasztikus emberekkel dolgozom, ma is bizonyították, hogy mindegy hányan hiányoznak, ilyen játékosokkal, ilyen táborral a hátunk mögött nem lehet más, csak a győzelem.

Büszke vagyok azokra is, akik most betegen otthon nézték a meccset.

Az első félidőben több lehetősége volt a Vasasnak, ki kell mondani, ott szerencsénk volt, de a fordulás után olyan minőségi helyzeteink voltak, hogy hamarabb is lezárhattuk a találkozót. Fontos volt, hogy pontrúgásból is betaláljunk, mert nagyon jó csapat ellen játszottunk. Nem az őszi elsőség számít, hanem hogy tavasz végén legyünk a tabella tetején” – mosolygott Feczkó Tamás.

A Vasas már a 3. percben előnybe kerülhetett volna, ám Tóth Milán büntetőjét hárította a 42 éves Tomas Tujvel!

„Ha bemegy a büntető a meccs elején, biztosan teljesen más meccs lesz belőle, de ilyen a foci, kihagytuk a helyzeteket, az ellenfél pedig azt játszhatta, amiben nagyon jó. Kiváló hangulatú mérkőzés volt, beillett az első osztály színvonalába, mind játékban, mind szurkolásban.

Óriási bravúrokat mutatott be az ellenfél kapusa, akkor lennék mérgesebb, ha helyzeteink sem lettek volna.

A BVSC elleni meccsünk is hasonló volt, azt döntetlenre tudtuk hozni, ezúttal nem jött össze. Semmi sem tart örökké, megtört a kapott gól nélküli sorozatunk, de mostantól egy újat szeretnénk kezdeni. Remélem, csak egy csatát veszítettünk, nem a háborút” – fogalmazott a Vasas-edző, Erős Gábor.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

