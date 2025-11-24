„Büszke vagyok azokra is, akik otthon betegen nézték a meccset” – rendhagyó mondatok a győztes kispesti hadvezértől

A Vasas már a 3. percben előnybe kerülhetett volna, ám Tóth Milán büntetőjét hárította a 42 éves Tomas Tujvel!

„Ha bemegy a büntető a meccs elején, biztosan teljesen más meccs lesz belőle, de ilyen a foci, kihagytuk a helyzeteket, az ellenfél pedig azt játszhatta, amiben nagyon jó. Kiváló hangulatú mérkőzés volt, beillett az első osztály színvonalába, mind játékban, mind szurkolásban.

Óriási bravúrokat mutatott be az ellenfél kapusa, akkor lennék mérgesebb, ha helyzeteink sem lettek volna.

A BVSC elleni meccsünk is hasonló volt, azt döntetlenre tudtuk hozni, ezúttal nem jött össze. Semmi sem tart örökké, megtört a kapott gól nélküli sorozatunk, de mostantól egy újat szeretnénk kezdeni. Remélem, csak egy csatát veszítettünk, nem a háborút” – fogalmazott a Vasas-edző, Erős Gábor.

Fotó: MTI/Kovács Tamás