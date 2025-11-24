„A Liverpool nem egy kísérleti egér” – besokallt az egykori Premier League-bíró

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Szabályalkotó Testülete, az IFAB saját lesdefiníciója alapján ezt a gólt hiba volt megadni. Az IFAB szabályalkotói által megállapított leshelyzet definíciója ugyanis kimondja, hogy az ellenfél látóterének egyértelmű kitakarása leshelyzetet teremt.

A Sky Sportsnak ki is fakadt a korábbi PL-játékvezető, Dermot Gallagher, aki szerint a szabály értelmezése ezekben a helyzetekben nem egyértelmű.

„Kifejezetten szubjektív ez a szabály, nincsenek meghatározott kritériumok, mint például a kézilabdában. Ha szigorítanánk a szabályon, biztosan nem tetszene a szurkolóknak, de kevesebbet panaszkodnának” – jelentette ki Gallagher.