11. 25.
kedd
liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

„A Liverpool nem egy kísérleti egér” – besokallt az egykori Premier League-bíró

2025. november 24. 22:13

Egymás után húzza a rövidebbet az angol címvédő.

2025. november 24. 22:13
null

Szabálymódosítást sürget az egykori Premier League-játékvezető, Dermot Gallagher, aki az angol élvonal elmúlt fordulóiban megszaporodott, vitákra okot adó bírói ítéletek után fogalmazta meg a véleményét. A Manchester City ellen a liverpooli csapatkapitány, Virgil van Dijk fejesgólját érvénytelenítette a VAR, miután úgy ítélte meg, hogy Andy Robertson leshelyzetben állva zavarta Gianluigi Donnarummát, és most hétvégén is a Vörösök találkozóján történtek borzolják a kedélyeket. A Liverpool–Nottingham találkozón Murillo vezető gólját érvényesnek nyilvánították, miután Alisson kilátását nem takarta Dan Ndoye, annak ellenére, hogy leshelyzetben volt.

A This is Anfield szerzője úgy fogalmazott a látottakat követően, hogy a Liverpool nem kísérleti egér, továbbra sem orvosolták a problémát, nem egyértelmű a szabály.

Az Arsenal Tottenham elleni második gólja a tökéletes példa: három játékos is leshelyzetben volt a londoni derbin a kapus előtt, mégis megadták Eberechi Eze gólját – Guglielmo Vicario kapus csak beleütni tudott a labdába.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Szabályalkotó Testülete, az IFAB saját lesdefiníciója alapján ezt a gólt hiba volt megadni. Az IFAB szabályalkotói által megállapított leshelyzet definíciója ugyanis kimondja, hogy az ellenfél látóterének egyértelmű kitakarása leshelyzetet teremt.

A Sky Sportsnak ki is fakadt a korábbi PL-játékvezető, Dermot Gallagher, aki szerint a szabály értelmezése ezekben a helyzetekben nem egyértelmű.

„Kifejezetten szubjektív ez a szabály, nincsenek meghatározott kritériumok, mint például a kézilabdában. Ha szigorítanánk a szabályon, biztosan nem tetszene a szurkolóknak, de kevesebbet panaszkodnának” – jelentette ki Gallagher.

Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

