Apa-fia páros hajtotta végre a véres ausztráliai terrortámadást: még nincs magyarázat az indítékra

Terrortámadás történt Sydney-ben, ahol éppen egy Hanuka-ünnepség zajlott mintegy 2000 résztvevővel.
Vizsgálatok során összesen hat lőfegyvert találtak, amelyek mindegyike az egyik elkövető nevére volt bejegyezve.
Az új-dél-walesi rendőrség szerint nem keresnek további elkövetőket a Sydney-ben történt terrortámadás kapcsán – írta meg a Sky News.
Mal Lanyon rendőrfőnök tájékoztatása szerint az elkövetők egy 50 éves férfi és 24 éves fia voltak.
A rendőri intézkedés során az idősebb férfi életét vesztette, miután a hatóságok lelőtték, míg fia súlyos sérülésekkel kórházba került, állapota stabil.
A helyszíni vizsgálatok során összesen hat lőfegyvert találtak, amelyek mindegyike az 50 éves férfi nevére volt bejegyezve. A rendőrség közlése szerint a férfi körülbelül tíz éve rendelkezett érvényes fegyvertartási engedéllyel.
A hatóságok hangsúlyozták, hogy az ügyben nem merült fel további gyanúsított, és a közvetlen veszély elhárult. A rendőrfőnök ugyanakkor nem kívánt nyilatkozni a lövöldözés indítékáról vagy esetleges ideológiai hátteréről, a nyomozás jelenleg is folyamatban van.
