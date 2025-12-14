Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
syndeny rendőrség vizsgálat terrortámadás

Apa-fia páros hajtotta végre a véres ausztráliai terrortámadást: még nincs magyarázat az indítékra

2025. december 14. 22:33

Vizsgálatok során összesen hat lőfegyvert találtak, amelyek mindegyike az egyik elkövető nevére volt bejegyezve.

2025. december 14. 22:33
null

Az új-dél-walesi rendőrség szerint nem keresnek további elkövetőket a Sydney-ben történt terrortámadás kapcsán – írta meg a Sky News.

Mal Lanyon rendőrfőnök tájékoztatása szerint az elkövetők egy 50 éves férfi és 24 éves fia voltak.

A rendőri intézkedés során az idősebb férfi életét vesztette, miután a hatóságok lelőtték, míg fia súlyos sérülésekkel kórházba került, állapota stabil.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Most már biztos: ez lesz az áprilisi választások legfontosabb kérdése

Most már biztos: ez lesz az áprilisi választások legfontosabb kérdése
Tovább a cikkhezchevron

A helyszíni vizsgálatok során összesen hat lőfegyvert találtak, amelyek mindegyike az 50 éves férfi nevére volt bejegyezve. A rendőrség közlése szerint a férfi körülbelül tíz éve rendelkezett érvényes fegyvertartási engedéllyel.

Ezt is ajánljuk a témában

A hatóságok hangsúlyozták, hogy az ügyben nem merült fel további gyanúsított, és a közvetlen veszély elhárult. A rendőrfőnök ugyanakkor nem kívánt nyilatkozni a lövöldözés indítékáról vagy esetleges ideológiai hátteréről, a nyomozás jelenleg is folyamatban van.

Nyitókép: DAVID GRAY / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
h040183
2025. december 14. 22:38
Dettó, mint az ejrópai kollegáik, az ausztrák komcsik se látják a fától az erdőt.... nem terrotámadás, semmi se bizonyítja... Hát igen, éppen arabok, és igen, éppen hanukát ünneplőket lőttek halomra, de az indíték... hááát, fogalmunk sincs! Balfaszok, szóval az aussiek is fölültek a woke vonatra, és most élvezik a szép új világot!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!