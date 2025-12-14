Apa-fia páros hajtotta végre a véres ausztráliai terrortámadást: még nincs magyarázat az indítékra

Az új-dél-walesi rendőrség szerint nem keresnek további elkövetőket a Sydney-ben történt terrortámadás kapcsán – írta meg a Sky News.

Mal Lanyon rendőrfőnök tájékoztatása szerint az elkövetők egy 50 éves férfi és 24 éves fia voltak.

A rendőri intézkedés során az idősebb férfi életét vesztette, miután a hatóságok lelőtték, míg fia súlyos sérülésekkel kórházba került, állapota stabil.