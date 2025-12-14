A Tisza szerint a megszorításokat kikotyogó Tarr Zoltán a párt sorozatgyilkosa (VIDEÓ)

Hivatalos: eljárás indult Ruszin-Szendi Romulusz ellen a fegyverbotránya miatt
Gyülekezési jog megsértésének vétsége miatt nyomoznak a tiszás politikus ellen.
A Tisza Párt legújabb TikTok-videójában az úgynevezett „nonchalant elevator”, vagyis a hanyag liftmegállító-kihíváshoz csatlakozott.
A kihívás lényege, hogy a résztvevők a lehető leglazább, humoros módon állítanak meg egy már elindulni kész liftet.
A videóban a párt szinte valamennyi ismert politikusa feltűnik, akiket filmes szereplőkhöz vagy népszerű internetes mémekhez hasonlítanak.
Elsőként Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke jelenik meg, akit a videó készítői nevetséges módon Stanley Kubrick Ragyogás című filmjének ikonikus karakterével, a családját megölni próbáló Jack Torrance-el állítottak párhuzamba.
A videó egyik legbizarrabb jelenetében Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a párt honvédelmi szakértője tűnik fel, aki egy látványos vágást követően „angyalszárnyakat növesztve” repül végig az ország felett.
Nyitókép: MTI / Purger Tamás