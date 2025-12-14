Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ruszin-Szendi Romulusz tisza tarr zoltán

A Tisza szerint a megszorításokat kikotyogó Tarr Zoltán a párt sorozatgyilkosa (VIDEÓ)

2025. december 14. 21:56

A Tisza Párt legújabb TikTok-videójában az úgynevezett „nonchalant elevator”, vagyis a hanyag liftmegállító-kihíváshoz csatlakozott.

2025. december 14. 21:56
null

A Tisza Párt legújabb, nehezen komolyan vehető TikTok-videója egy aktuális internetes trendhez csatlakozott: az úgynevezett „nonchalant elevator”, vagyis a hanyag liftmegállító-kihívás elemeit használta fel.

A kihívás lényege, hogy a résztvevők a lehető leglazább, humoros módon állítanak meg egy már elindulni kész liftet.

A videóban a párt szinte valamennyi ismert politikusa feltűnik, akiket filmes szereplőkhöz vagy népszerű internetes mémekhez hasonlítanak.

Elsőként Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke jelenik meg, akit a videó készítői nevetséges módon Stanley Kubrick Ragyogás című filmjének ikonikus karakterével, a családját megölni próbáló Jack Torrance-el állítottak párhuzamba.

A videó egyik legbizarrabb jelenetében Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a párt honvédelmi szakértője tűnik fel, aki egy látványos vágást követően „angyalszárnyakat növesztve” repül végig az ország felett.

Ezt is ajánljuk a témában

@tiszapart_official Nonchalant elevator challenge TISZA verzió 😆 ismét megéri végignézni… 😅 #tisza #tiszapárt #magyarpéter #nonchalantelevator #elevatorchallenge ♬ eredeti hang - TISZA Párt

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

Amerigo
2025. december 14. 22:28
Nagyon vékony, szánalmas produkció. IV.o wannabe' politikus jelöltek, akiknek korábbi tevékenysége kudarcos volt. Örwinke azért felvehetett volna egy rendes nadrágot.
Hohokam
2025. december 14. 22:24
Ez kinek jön be? Valami döbbenetesen szar, olyan, mint a mikor Gyurcsány kezdett el riszálni a Love actually zenéjére.
states-2
2025. december 14. 22:21
És még mondja valaki, hogy ezek nem a Lipóton lennének, ha nem zárják be az elvtársaik.
pandalala
2025. december 14. 22:00
államférfiak :-D
