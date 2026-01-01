A baloldal közvélemény-kutatói a saját torzításaik áldozatává váltak: országos szintű Fidesz-előnyt mutat a Publicus felmérése

A szóban forgó közvélemény-kutatást a Publicus október 3. és november 6. között készítette ezer fő megkérdezésével Budapest 13-as számú országgyűlési egyéni választókerületének politikai erőviszonyairól. A fővárosi választókerület – amely Újpest északi részeit és Rákospalotát foglalja magában – egyértelműen az ország egyik legmarkánsabban baloldali körzete. Az elmúlt három választáson – 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben – egyaránt baloldali jelöltek győztek a területen.

A baloldali elemzőcég-együttműködés leleplezésének kulcsa azonban pont a választói mintázatokban rejlik. Az előző parlamenti választáson Rákospalota és Újpest érintett szavazóköreiben a Fidesz mintegy 11,5 százalékponttal maradt el az országos listás eredményétől, míg 2024-ben nagyjából 10,6 százalékponttal teljesített gyengébben az EP-választáson. Mivel a választói mintázatok lassan változnak, valószínűsíthető, hogy 2025-ben a kormánypárt nagyjából szintén 10 százalékponttal marad majd el az országos támogatottságától a szóban forgó körzetben.

A Publicus mostani, egyetlen választókerületre fókuszáló felmérése érdekes eredményeket hozott.

Pulai András vezette elemzőcég szerint Rákospalota-Újpesten a Fidesz listája 38 százalékon áll a „biztos szavazó pártválasztó”, vagyis a várható választási eredményt mutató kategóriában. Ebből az következhetne, hogy a kormánypárt országosan nagyjából 48 százalékon áll. Ezzel szemben a Publicus októberben 37, novemberben pedig 38 százalékra taksálta a Fidesz országos támogatottságát.