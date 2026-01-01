A baloldal közvélemény-kutatói a saját torzításaik áldozatává váltak: országos szintű Fidesz-előnyt mutat a Publicus felmérése

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Rákospalota-Újpest választókerületében a mintázatok ellentmondanak a Tisza Párt országos népszerűségéről szóló híreknek.
A 2022-es választásokon óriásit bukó Publicus Intézet kutatásai a tavalyi év második felétől egytől-egyig hibahatáron túli előnyt mutattak a Tisza Párt számára.
Az akkor döntetlen közeli eredményt váró és az ellenzék javára több mint 16 százalékot tévedő elemzőcég továbbra is gyakran hivatkozási alapként szolgál a balliberális médiában.
Ugyanakkor a Publicusnak van olyan felmérése is, amely gyengíti a Tisza Párt irreális előnyéről szóló narratívát, és amelyről a baloldali média nem vesz tudomást.
Egy helyi kutatásuk ugyanis megcáfolja azokat a híreket, amelyek a Magyar Péterék vezetéséről szóltak, és amelyeket az egymással szorosan együttműködő, baloldali elemzőcégek – a Publicus mellett az Idea Intézet, a Republikon, a Závecz, a Medián és a 21 Kutatóközpont – folyamatosan sulykolnak.
A szóban forgó közvélemény-kutatást a Publicus október 3. és november 6. között készítette ezer fő megkérdezésével Budapest 13-as számú országgyűlési egyéni választókerületének politikai erőviszonyairól. A fővárosi választókerület – amely Újpest északi részeit és Rákospalotát foglalja magában – egyértelműen az ország egyik legmarkánsabban baloldali körzete. Az elmúlt három választáson – 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben – egyaránt baloldali jelöltek győztek a területen.
A baloldali elemzőcég-együttműködés leleplezésének kulcsa azonban pont a választói mintázatokban rejlik. Az előző parlamenti választáson Rákospalota és Újpest érintett szavazóköreiben a Fidesz mintegy 11,5 százalékponttal maradt el az országos listás eredményétől, míg 2024-ben nagyjából 10,6 százalékponttal teljesített gyengébben az EP-választáson. Mivel a választói mintázatok lassan változnak, valószínűsíthető, hogy 2025-ben a kormánypárt nagyjából szintén 10 százalékponttal marad majd el az országos támogatottságától a szóban forgó körzetben.
A Publicus mostani, egyetlen választókerületre fókuszáló felmérése érdekes eredményeket hozott.
Pulai András vezette elemzőcég szerint Rákospalota-Újpesten a Fidesz listája 38 százalékon áll a „biztos szavazó pártválasztó”, vagyis a várható választási eredményt mutató kategóriában. Ebből az következhetne, hogy a kormánypárt országosan nagyjából 48 százalékon áll. Ezzel szemben a Publicus októberben 37, novemberben pedig 38 százalékra taksálta a Fidesz országos támogatottságát.
Ez azt jelenti, hogy vagy országosan nem stimmelnek a kormánypártok népszerűségére vonatkozó számaik, vagy a helyi kutatás eredménye nem pontos.
Hasonló ellentmondások figyelhetők meg a Tisza Párt esetében is. A budapesti 13-as számú egyéni választókerületben ugyanis a Publicus szerint a Tisza Párt listája 48 százalékot kapna, míg országosan októberben és novemberben 45, illetve 48 százalékos támogatottságot mértek Magyar Péteréknek.
Tehát a fővárosi körzetben az ellenzék vezető erejének 10 százalékponttal az országos átlag felett, a kormánypártnak pedig 10 százalékponttal az országos átlag alatt „kellene” szerepelnie.
A Publicus helyi és országos mérései viszont gyakorlatilag nem mutatnak különbséget a két nagy politikai tömb támogatottságában. Mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy a választói magatartás mintázatai rövid idő alatt nem változnak ekkorát, feltételezhető, hogy a Pulai-féle csapat tévedett valamelyik mérésében.
Ha a Publicus budapesti, reprezentatívabb mérése a pontos, abból az következik, hogy a Fidesz országosan 7–10 százalékkal vezethetett az idei ősz folyamán.
Ezt az értelmezést erősíti, hogy több meghatározó elemzőcég – a Nézőpont Intézet, a Magyar Társadalomkutató és az Alapjogokért Központ – hasonló, körülbelül ekkora Fidesz-előnyt mért a vizsgált időszakban.
Érdemes megemlíteni, hogy időnként még a baloldalhoz köthető közvélemény-kutató cégek is elismerik a kutatások torzítását. A 21 Kutatóközpont vezetője, Róna Dániel a 2022-es választás után a 444-nek elmondta: „Igen, abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek, sajnos, nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat”.
