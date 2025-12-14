Ebben az évben tragikus rekordot döntöttek az aljas gyilkosok

Sam Harris, amerikai filozófus arra hívja fel a figyelmünket, hogy a fundamentalista merénylő a szó szoros értelmében nem bolond, sőt nagyon is koherens, de pusztító elképzelést futtat az agyában: amelyben a mártíromság és a »hitetlenek« (keresztények, zsidók) megölése a lehető legmagasabb rendű erkölcsi jó megítélése szerint. Ennek az aljas ideának a nyugati világban történő robbanásszerű terjedése egyenesen arányos a migráció növekedésével és a másod- harmad generációs ott élő muszlim fiatalok radikalizálódásával.

Kertész Imrétől tudjuk: »Aki a holokauszt előtt antiszemita volt, az potenciális gyilkos, aki utána, az manifeszt gyilkos.« S bármilyen fájdalmas kimondani: cinkosaik, akik a »manifeszt gyilkosoknak« hajlékot biztosítanak hazájukban.

A Hanuka ünnepén történt borzalmas terrortámadás áldozataira gondolva épp a Hanuka lényegéből meríthetünk reményt: hiszen a Hanuka lángjai arra emlékeztetnek, hogy a sötétség sosem lehet végleges és az élet fénye mindig erősebb a pusztítás árnyékánál.”

