Ebben az évben tragikus rekordot döntöttek az aljas gyilkosok

2025. december 14. 22:44

2025. december 14. 22:44
Szalai Zoltán
Szalai Zoltán
„Lassan nincs a nyugati világban olyan város – Budapestet kivéve- , ahol ne történt volna antiszemita támadás idén. 

Ebben az évben tragikus rekordot döntöttek az aljas gyilkosok. Végtelen fájdalommal gondolok Sydney melletti strandon meggyilkolt ártatlan – jelenlegi számok szerint – 16 áldozatra, családjukra. 

Mindez nem előzmény nélkül való: az elmúlt évben megháromszorozódott Ausztráliában is az antiszemita incidensek száma, miként az Egyesült Királyságban is, ahol csak a regisztrált esetek száma több mint 1500, Németországban a zsidó közösségek fenyegetettsége folyamatos. 

Sam Harris, amerikai filozófus arra hívja fel a figyelmünket, hogy a fundamentalista merénylő a szó szoros értelmében nem bolond, sőt nagyon is koherens, de pusztító elképzelést futtat az agyában: amelyben a mártíromság és a »hitetlenek« (keresztények, zsidók) megölése a lehető legmagasabb rendű erkölcsi jó megítélése szerint. Ennek az aljas ideának a nyugati világban történő robbanásszerű terjedése egyenesen arányos a migráció növekedésével és a másod- harmad generációs ott élő muszlim fiatalok radikalizálódásával. 

Kertész Imrétől tudjuk: »Aki a holokauszt előtt antiszemita volt, az potenciális gyilkos, aki utána, az manifeszt gyilkos.« S bármilyen fájdalmas kimondani: cinkosaik, akik a »manifeszt gyilkosoknak« hajlékot biztosítanak hazájukban. 

A Hanuka ünnepén történt borzalmas terrortámadás áldozataira gondolva épp a Hanuka lényegéből meríthetünk reményt: hiszen a Hanuka lángjai arra emlékeztetnek, hogy a sötétség sosem lehet végleges és az élet fénye mindig erősebb a pusztítás árnyékánál.”

Nyitókép: Saeed KHAN / AFP

