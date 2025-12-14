Apa-fia páros hajtotta végre a véres ausztráliai terrortámadást: még nincs magyarázat az indítékra
Vizsgálatok során összesen hat lőfegyvert találtak, amelyek mindegyike az egyik elkövető nevére volt bejegyezve.
Lassan nincs a nyugati világban olyan város – Budapestet kivéve.
„Lassan nincs a nyugati világban olyan város – Budapestet kivéve- , ahol ne történt volna antiszemita támadás idén.
Ebben az évben tragikus rekordot döntöttek az aljas gyilkosok. Végtelen fájdalommal gondolok Sydney melletti strandon meggyilkolt ártatlan – jelenlegi számok szerint – 16 áldozatra, családjukra.
Mindez nem előzmény nélkül való: az elmúlt évben megháromszorozódott Ausztráliában is az antiszemita incidensek száma, miként az Egyesült Királyságban is, ahol csak a regisztrált esetek száma több mint 1500, Németországban a zsidó közösségek fenyegetettsége folyamatos.
Sam Harris, amerikai filozófus arra hívja fel a figyelmünket, hogy a fundamentalista merénylő a szó szoros értelmében nem bolond, sőt nagyon is koherens, de pusztító elképzelést futtat az agyában: amelyben a mártíromság és a »hitetlenek« (keresztények, zsidók) megölése a lehető legmagasabb rendű erkölcsi jó megítélése szerint. Ennek az aljas ideának a nyugati világban történő robbanásszerű terjedése egyenesen arányos a migráció növekedésével és a másod- harmad generációs ott élő muszlim fiatalok radikalizálódásával.
Kertész Imrétől tudjuk: »Aki a holokauszt előtt antiszemita volt, az potenciális gyilkos, aki utána, az manifeszt gyilkos.« S bármilyen fájdalmas kimondani: cinkosaik, akik a »manifeszt gyilkosoknak« hajlékot biztosítanak hazájukban.
A Hanuka ünnepén történt borzalmas terrortámadás áldozataira gondolva épp a Hanuka lényegéből meríthetünk reményt: hiszen a Hanuka lángjai arra emlékeztetnek, hogy a sötétség sosem lehet végleges és az élet fénye mindig erősebb a pusztítás árnyékánál.”
