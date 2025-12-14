Most már biztos: ez lesz az áprilisi választások legfontosabb kérdése

A közélet tematizálásáért folytatott harc javában zajlik. Magyar Péterék Szőlő utcai botrányt használják fel a politikai haszonszerzésre, valamint a közbeszéd fókuszának elterelésére. Ugyanakkor a Tisza közeli szakértők is tettek súlyos kijelentéseket ezen a héten.

A Tisza megszorító csomagjának egy egyik atyja, Lengyel László arról beszélt, hogy 14. havi nyugdíjat egy kormányváltás esetén öt percen belül el kéne törölni .

. Bokros Lajos pedig gonosznak nevezte a többgyermekes anyák adómentességét,

indokolatlannak minősítette a 13. és 14. havi nyugdíjat, és

hitet tett a többkulcsos adórendszer mellett.

Ezek a kérdések nagyban befolyásolnák a jövő évi választások kimenetelét, ezért nem csoda, hogy a Tisza hallgat róluk. A hallgatás mögött álló indokokról a Mestertervben beszélgettünk.