G. Fodor Gábor Lengyel László Mesterterv adópolitika Bokros Lajos Mráz Ágoston Sámuel

Most már biztos: ez lesz az áprilisi választások legfontosabb kérdése

2025. december 14. 22:13

A Tisza Párt a jövő évi választás legfontosabb kérdését is igyekszik homályban tartani. Nem véletlenül.

null
Mandiner
Mandiner

A közélet tematizálásáért folytatott harc javában zajlik. Magyar Péterék Szőlő utcai botrányt használják fel a politikai haszonszerzésre, valamint a közbeszéd fókuszának elterelésére. Ugyanakkor a Tisza közeli szakértők is tettek súlyos kijelentéseket ezen a héten.

  • A Tisza megszorító csomagjának egy egyik atyja, Lengyel László arról beszélt, hogy 14. havi nyugdíjat egy kormányváltás esetén öt percen belül el kéne törölni.
  • Bokros Lajos pedig gonosznak nevezte a többgyermekes anyák adómentességét,
  • indokolatlannak minősítette a 13. és 14. havi nyugdíjat, és
  • hitet tett a többkulcsos adórendszer mellett.

Ezek a kérdések nagyban befolyásolnák a jövő évi választások kimenetelét, ezért nem csoda, hogy a Tisza hallgat róluk. A hallgatás mögött álló indokokról a Mestertervben beszélgettünk.

Mráz Ágoston Sámuel szerint "hálásnak" kell lennünk a baloldali szakértők nyilatkozataiért, mert legalább rajtuk keresztül értesülhet a társadalom a baloldal adópolitikai terveiről. A Nézőpont Intézet vezetője szerint a nagy kérdés továbbra is az, hogy Lengyel Lászlónak, valamint Bokros Lajosnak tényleg van-e köze a Tisza Párt terveihez, de szerinte ezt a sajtó elég jól kinyomta:

Nem hogy van köze van a terveihez, hanem ők a tervezők. Az aláírások ezt bizonyítják a Tisza terveken. A nyilatkozatokkal láthatóan sértésnek veszik, ha valaki megkérdőjelezi, hogy van-e befolyásuk erre a tervre. És mindent elkövetnek azért, nehogy a Tisza Párt megtagadja a terveit.

Mráz szerint Bokros Lajos megszólalásával az áprilisi választás kulcskérdésévé vált az adópolitika, és a Tisza adópolitikája mögött egy megszorító intézkedés van. 

Mesterterv
A Mesterterv szakértői szerint kulcsfontosságú lett a jövő évi választás szempontjából az adópolitika (Forrás: YouTube/képernyőkép)

G. Fodor Gábor szerint Bokros Lajos kijelentése, miszerint az anyák adómenetessége gonosz dolog már elég lenne egy választási vereséghez. A XXI. század stratégiai igazgatója hozzátette, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíj tervét a Tisza szakérői meg egyenesen kinevetik.

Gonosz dolognak tartják, nevetnek rajta. Az embereket nevetik ki! Akiknek fontos az a néhány ezer vagy tízezer forint, és rajtuk nevetnek! 

- fogalmazott G. Fodor.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Fotó: Youtube-képernyőfotó

 

