Most már biztos: ez lesz az áprilisi választások legfontosabb kérdése

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
Nagyon szeretné a Tisza Párt, hogy a magyarok karácsonykor ne a baloldali tervekről beszélgessenek az ünnepi asztalnál.
A Tisza Párt a jövő évi választás legfontosabb kérdését is igyekszik homályban tartani. Nem véletlenül.
A közélet tematizálásáért folytatott harc javában zajlik. Magyar Péterék Szőlő utcai botrányt használják fel a politikai haszonszerzésre, valamint a közbeszéd fókuszának elterelésére. Ugyanakkor a Tisza közeli szakértők is tettek súlyos kijelentéseket ezen a héten.
Ezek a kérdések nagyban befolyásolnák a jövő évi választások kimenetelét, ezért nem csoda, hogy a Tisza hallgat róluk. A hallgatás mögött álló indokokról a Mestertervben beszélgettünk.
Mráz Ágoston Sámuel szerint "hálásnak" kell lennünk a baloldali szakértők nyilatkozataiért, mert legalább rajtuk keresztül értesülhet a társadalom a baloldal adópolitikai terveiről. A Nézőpont Intézet vezetője szerint a nagy kérdés továbbra is az, hogy Lengyel Lászlónak, valamint Bokros Lajosnak tényleg van-e köze a Tisza Párt terveihez, de szerinte ezt a sajtó elég jól kinyomta:
Nem hogy van köze van a terveihez, hanem ők a tervezők. Az aláírások ezt bizonyítják a Tisza terveken. A nyilatkozatokkal láthatóan sértésnek veszik, ha valaki megkérdőjelezi, hogy van-e befolyásuk erre a tervre. És mindent elkövetnek azért, nehogy a Tisza Párt megtagadja a terveit.
Mráz szerint Bokros Lajos megszólalásával az áprilisi választás kulcskérdésévé vált az adópolitika, és a Tisza adópolitikája mögött egy megszorító intézkedés van.
G. Fodor Gábor szerint Bokros Lajos kijelentése, miszerint az anyák adómenetessége gonosz dolog már elég lenne egy választási vereséghez. A XXI. század stratégiai igazgatója hozzátette, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíj tervét a Tisza szakérői meg egyenesen kinevetik.
Gonosz dolognak tartják, nevetnek rajta. Az embereket nevetik ki! Akiknek fontos az a néhány ezer vagy tízezer forint, és rajtuk nevetnek!
- fogalmazott G. Fodor.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.
Nyitókép: Fotó: Youtube-képernyőfotó