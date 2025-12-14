Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
csere Arne Slot Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Nagyot fordult a világ Szoboszlaival, akinek nem akármilyen sorozata szakadt meg

2025. december 14. 21:20

A Brighton ellen lecserélték őt. Szoboszlaival ilyen legutóbb több mint fél évvel ezelőtt fordult elő.

2025. december 14. 21:20
null

Ahogyan arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominikot a bokasérülése után lecserélte Arne Slot vezetőedző a Liverpool Brighton & Hove Albion elleni szombati angol élvonalbeli bajnokiján. Ezzel a magyar válogatott futballistájának nem akármilyen sorozata szakadt meg.

Szoboszlait először cserélték le az idényben
Szoboszlait először cserélték le az idényben (Fotó: Stefano Rellandini/AFP)

Szoboszlai sorozata

Szoboszlai a Brighton elleni bajnoki előtt 28 tétmérkőzésen játszott a mostani idényben: 22-t a Liverpoolban és hatot a magyar válogatottban. Összesen két meccset hagyott ki, mindkettőt az Angol Ligakupában.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Most már biztos: ez lesz az áprilisi választások legfontosabb kérdése

Most már biztos: ez lesz az áprilisi választások legfontosabb kérdése
Tovább a cikkhezchevron

Szoboszlai ezen a 28 találkozón az első perctől a lefújásig a pályán volt, tehát egyszer sem cserélték be vagy le. 

A Brighton ellen viszont ez a sorozata megszakadt, a 83. percben vastaps közepette jött le.

Az előző idény végén viszont pont az volt jellemző, hogy nem játssza végig a mérkőzéseket. Az előző kiírás utolsó nyolc találkozójából csupán egyszer játszott 90 percet, az Arsenal ellen. A mostani Brighton elleni találkozót megelőzően a május 25-i zárófordulóban cserélték le, akkor a 61. percben Darwin Núnez váltotta őt.

Szoboszlai játékpercei az előztő idény utolsó nyolc bajnokiján (Fotó: eredmenyek.com)

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Paul Ellis/AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!