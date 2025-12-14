Nagyot fordult a világ Szoboszlaival, akinek nem akármilyen sorozata szakadt meg

Ahogyan arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominikot a bokasérülése után lecserélte Arne Slot vezetőedző a Liverpool Brighton & Hove Albion elleni szombati angol élvonalbeli bajnokiján. Ezzel a magyar válogatott futballistájának nem akármilyen sorozata szakadt meg.

Szoboszlait először cserélték le az idényben (Fotó: Stefano Rellandini/AFP)

Szoboszlai sorozata

Szoboszlai a Brighton elleni bajnoki előtt 28 tétmérkőzésen játszott a mostani idényben: 22-t a Liverpoolban és hatot a magyar válogatottban. Összesen két meccset hagyott ki, mindkettőt az Angol Ligakupában.