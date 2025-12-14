Nagyot fordult a világ Szoboszlaival, akinek nem akármilyen sorozata szakadt meg

„Kérlek, csak ne Szoboszlai!” – egy emberként pattantak fel Liverpoolban
A győzelem ellenére van miért aggódniuk.
A Brighton ellen lecserélték őt. Szoboszlaival ilyen legutóbb több mint fél évvel ezelőtt fordult elő.
Ahogyan arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominikot a bokasérülése után lecserélte Arne Slot vezetőedző a Liverpool Brighton & Hove Albion elleni szombati angol élvonalbeli bajnokiján. Ezzel a magyar válogatott futballistájának nem akármilyen sorozata szakadt meg.
Szoboszlai a Brighton elleni bajnoki előtt 28 tétmérkőzésen játszott a mostani idényben: 22-t a Liverpoolban és hatot a magyar válogatottban. Összesen két meccset hagyott ki, mindkettőt az Angol Ligakupában.
Szoboszlai ezen a 28 találkozón az első perctől a lefújásig a pályán volt, tehát egyszer sem cserélték be vagy le.
A Brighton ellen viszont ez a sorozata megszakadt, a 83. percben vastaps közepette jött le.
Az előző idény végén viszont pont az volt jellemző, hogy nem játssza végig a mérkőzéseket. Az előző kiírás utolsó nyolc találkozójából csupán egyszer játszott 90 percet, az Arsenal ellen. A mostani Brighton elleni találkozót megelőzően a május 25-i zárófordulóban cserélték le, akkor a 61. percben Darwin Núnez váltotta őt.
Fotó: Paul Ellis/AFP