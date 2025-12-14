Ft
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brighton Brighton & Hove Albion Liverpool sérülés Premier League szurkolók Szoboszlai Dominik

„Kérlek, csak ne Szoboszlai!” – egy emberként pattantak fel Liverpoolban

2025. december 14. 15:25

Aggódnak a szurkolók. Szoboszlai bokasérülést szenvedett a szombati bajnokin.

2025. december 14. 15:25
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool szombaton hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Brighton & Hove Albiont az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 16. fordulójában. A 68. percben a magyar válogatott középpályás egy kontakt után a földre esett, és úgy tűnt, megsérült. Végül folytatni tudta a játékot, de Arne Slot vezetőedző később inkább lecserélte őt. A szurkolók a szívükhöz kaptak, amikor meglátták Szoboszlait a földön.

Szoboszlai bokája sérült meg
Szoboszlai bokája sérült meg (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Szoboszlai sérülése után a szurkolók


„Kérlek, csak ne Szoboszlai, az egyetlen játékosunk, aki keményen küzd.”

„Ne, Szobo, ő nem sérülhet meg!”

„Ez nem jó hír neki, ő az, aki jelen pillanatban mindent egyben tart.”

„Imádkozzunk érte!”

„Ha nincs Szobo, nincs parti.”

„Miért Szoboszlai?!”

Slot a sérüléséről:

„Szoboszlai Dominik bokasérülést szenvedett. Nem nézett ki túl jól a helyzet, amikor az előbb találkoztam vele, de hihetetlen mentalitása van, szóval reméljük a legjobbakat.”

Mint a meccs előtt írtuk, az állandóan pályán lévő Szoboszlait nemcsak a sérülés fenyegeti, hanem az eltiltás is. Ha a Vörösök következő három bajnokija közül bármelyiken is sárga lapot kap, ki kell hagynia egyet. A 20. forduló előtt aztán törlik a lapokat.

A Liverpool legközelebb jövő szombaton a Tottenham Hotspur otthonában lép pályára.

Fotó: Paul Ellis/AFP

