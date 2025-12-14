„Kérlek, csak ne Szoboszlai!” – egy emberként pattantak fel Liverpoolban

Szoboszlai előbb a frászt hozta ránk, majd olyan történt vele, ami korábban még nem a szezonban
A Liverpool 2–0-ra nyert a Brighton ellen.
Aggódnak a szurkolók. Szoboszlai bokasérülést szenvedett a szombati bajnokin.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool szombaton hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Brighton & Hove Albiont az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 16. fordulójában. A 68. percben a magyar válogatott középpályás egy kontakt után a földre esett, és úgy tűnt, megsérült. Végül folytatni tudta a játékot, de Arne Slot vezetőedző később inkább lecserélte őt. A szurkolók a szívükhöz kaptak, amikor meglátták Szoboszlait a földön.
„Kérlek, csak ne Szoboszlai, az egyetlen játékosunk, aki keményen küzd.”
„Ne, Szobo, ő nem sérülhet meg!”
„Ez nem jó hír neki, ő az, aki jelen pillanatban mindent egyben tart.”
„Imádkozzunk érte!”
„Ha nincs Szobo, nincs parti.”
„Miért Szoboszlai?!”
Slot a sérüléséről:
„Szoboszlai Dominik bokasérülést szenvedett. Nem nézett ki túl jól a helyzet, amikor az előbb találkoztam vele, de hihetetlen mentalitása van, szóval reméljük a legjobbakat.”
Mint a meccs előtt írtuk, az állandóan pályán lévő Szoboszlait nemcsak a sérülés fenyegeti, hanem az eltiltás is. Ha a Vörösök következő három bajnokija közül bármelyiken is sárga lapot kap, ki kell hagynia egyet. A 20. forduló előtt aztán törlik a lapokat.
Le kellett cserélni a magyar középpályást.
A Liverpool legközelebb jövő szombaton a Tottenham Hotspur otthonában lép pályára.
Fotó: Paul Ellis/AFP