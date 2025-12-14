„Kérlek, csak ne Szoboszlai!” – egy emberként pattantak fel Liverpoolban

„Miért Szoboszlai?!”

Slot a sérüléséről:

„Szoboszlai Dominik bokasérülést szenvedett. Nem nézett ki túl jól a helyzet, amikor az előbb találkoztam vele, de hihetetlen mentalitása van, szóval reméljük a legjobbakat.”

Mint a meccs előtt írtuk, az állandóan pályán lévő Szoboszlait nemcsak a sérülés fenyegeti, hanem az eltiltás is. Ha a Vörösök következő három bajnokija közül bármelyiken is sárga lapot kap, ki kell hagynia egyet. A 20. forduló előtt aztán törlik a lapokat.