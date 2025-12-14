Washingtonban már leírták Európát: az elmúlt évek legfontosabb dokumentumáról üzent Orbán Viktor

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
Nagyon szeretné a Tisza Párt, hogy a magyarok karácsonykor ne a baloldali tervekről beszélgessenek az ünnepi asztalnál.
Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia kíméletlen tükröt tart az öreg kontinensnek: a kormányfő szerint az USA-ban pontosan látják az európai lecsúszást, és ezt le is írták. Orbán Viktor szerint még sokat fogunk hallani erről az anyagról, miközben itthon egészen más a helyzet: a turizmus szárnyal, és sorra dőlnek meg a rekordok.
Az elmúlt évek legfontosabb és legérdekesebb dokumentumának nevezte az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiát a digitális polgári körök tagjainak írt levelében Orbán Viktor miniszterelnök.
Mint fogalmazott
Washingtonban tűpontosan látják Európa lecsúszását.
Érdemes elolvasni az egész anyagot. Még sokat fogunk hallani róla – írta Orbán.
Trumpék stratégiája kíméletlen diagnózis, de legalább kimondja: a nemzetállami rendszer nem a múlt, hanem a jövő egyetlen életképes kerete.
A külpolitika mellett a miniszterelnök az idegenforgalmi eredményekről is szót ejtett. A magyarországi vendégforgalom 7 százalékkal múlja felül még a tavalyi rekordév azonos időszakának eredményét is! – húzta alá a kormányfő.
Kifejtette: a folyamatosan növekedő turizmus jól mutatja azt is, hogy az átgondolt fejlesztések és a jól célzott szakmai kampányok kézzelfogható eredményeket érnek el, és növelik hazánk ismertségét. A vendégkör megoszlása országos viszonylatban kiegyensúlyozott volt, fele-fele arányban érkeztek a külföldi és belföldi utazók. A Balaton térsége továbbra is a vidék egyik leglátogatottabb úti célja.
