Washingtonban már leírták Európát: az elmúlt évek legfontosabb dokumentumáról üzent Orbán Viktor

A külpolitika mellett a miniszterelnök az idegenforgalmi eredményekről is szót ejtett. A magyarországi vendégforgalom 7 százalékkal múlja felül még a tavalyi rekordév azonos időszakának eredményét is! – húzta alá a kormányfő.

Kifejtette: a folyamatosan növekedő turizmus jól mutatja azt is, hogy az átgondolt fejlesztések és a jól célzott szakmai kampányok kézzelfogható eredményeket érnek el, és növelik hazánk ismertségét. A vendégkör megoszlása országos viszonylatban kiegyensúlyozott volt, fele-fele arányban érkeztek a külföldi és belföldi utazók. A Balaton térsége továbbra is a vidék egyik leglátogatottabb úti célja.

