Vége a lemerülő telefonoknak és a lassú töltésnek: megtalálták az energiaipar Szent Grálját, ami mindent megváltoztat

Hogyan működik?

A grafén egy szénalapú anyag, amely egy atomnyi keskeny és egyben kiváló vezető is. A probléma eddig az volt, hogy a szuperkondenzátorokban használt szénfelületek nagy része nem volt elérhető az ionok (töltött részecskék) számára, így a kapacitás meglehetősen korlátozott maradt. A kutatók a munkájuk során

egy gyors hőkezelési eljárással erősen görbült, hálószerű grafénszerkezetet alakítottak ki, amely lehetővé teszi az ionok gyors és hatékony mozgását.

Ez olyan, mintha egy zsúfolt városi úthálózatot átalakítanánk széles autópályákká: minden elérhetőbbé válik, és a forgalom felpörög. Az eredmény? Rekordközeli teljesítmény: akár 99,5 Wh/l energiasűrűség (ez azt jelenti, hogy mennyi energiát tárol az új anyag egységnyi térfogatban) és 69,2 kW/l teljesítménysűrűség (azaz mennyi energiát ad le gyorsan). Ráadásul a töltés extrém gyors, és az eszköz akár százezerszer is feltölthető anélkül, hogy jelentősen romlana, csökkenne a kapacitása.

A felfedezés híre azért jelentős, mert a Monash Egyetem Ausztrália egyik vezető kutatóegyeteme, Melbourne-ben található, Victoria államban; 1958-ban alapították, és ma már több mint 80 ezer hallgatója van világszerte, kampuszokkal Malajziában, Olaszországban és Indonéziában is. Erős a mérnöki és tudományos profilja, különösen a 2D anyagok (mint a grafén) kutatásában. A fejlesztést a Gépész és Légi Közlekedési Mérnöki Tanszéken végezték, az ARC Research Hub for Advanced Manufacturing with 2D Materials (AM2D) keretében, amit az Ausztrál Kutatási Tanács (ARC) és az Amerikai Légierő is támogatott.