Ezt már megint csúnyán benézte Rácz András: ízekre szedték az érvelését

Csakhogy a plágiumkereső nem a valósághoz való kapcsolódást, hanem a szó szerinti vagy nagyon hasonló megfogalmazások arányát méri a saját, korlátozott adatbázisán belül. Egy magyar nyelvű, több száz oldalas, önállóan megszövegezett szakpolitikai anyagnál az alacsony egyezés éppen azt jelezheti, hogy nem összeollózott, tankönyvekből visszaírt mondatok láncolata, hanem stilárisan eredeti szöveg, ráadásul a Copyleaks korpusza távolról sem fedi le a magyar gazdaságról felhalmozott teljes szakirodalmat.

Rácz azon állítása, hogy egy gazdaságpolitikai programnál logikusan 15 és 20 százalék közötti egyezés volna az elvárható, tehát erősen légből kapott és legfeljebb az egyetemi beadandók világában igaz, ahol gyakori a tankönyvekből visszaírt szöveg.

Egy kampány szempontjából meghatározó, több száz oldalas gazdaságpolitikai anyagnál éppen az a minimum elvárás, hogy a szerzők integrálják, újraszövegezzék a KSH, az Eurostat, az MNB és más források adatait, és ne szerkesztenek össze egy plagizált szöveget.

A Copyleaks által jelzett alacsony egyezés így inkább gyengíti Magyar Péter korábbi magyarázatát, miszerint ChatGPT írta az anyagot, és nem támasztja alá azt a következtetést sem, hogy a szövegnek semmi köze a magyar gazdaságról felhalmozott tudáshoz.

A dokumentum tartalma és irányvonala ezzel szemben jól beilleszthető a nyugati baloldal jelenlegi trendjeibe, vagyis a vagyon és tőkejövedelmek radikálisabb megadóztatásába, a vállalati kedvezmények leépítésébe, szolidaritási jellegű terhek bevezetésébe, a jóléti rendszerek erősebb újraelosztó szerepébe, nagyobb államot és erősebb újraelosztást célozva. Az évi 1300 milliárdos többletbevételi cél, a tőke és ingatlanjövedelmekre javasolt 20 és 40 százalék közötti kulcsok, a progresszív társasági adó és a külön szolidaritási járulékok mind egy koherens, baloldali gazdaságpolitikai modell elemei, amelyet több, egymástól független médium azonos fő számokkal és szerkezettel ismertetett.