magyar péter takács péter kóka jános kórház egészségügy

Takács Péter felszólította a Tisza Pártot, hogy valljanak színt a kórházbezárásokról

2025. december 30. 18:25

Így reagált az egészségügyi államtitkár, miután Kóka János arról beszélt egy most napvilágot látott podcastben, hogy a kórházak felét be kellene zárni.

2025. december 30. 18:25
null

Egyre több személyi és tartalmi összefüggés utal arra, hogy Kóka János volt SZDSZ-es politikus gondolkodása és kapcsolatrendszere hatással van a Tisza Párt környezetére – derül ki a Hír TV riportjából. Kóka több, a párthoz köthető szereplővel is közvetlen kapcsolatban áll, miközben a Tisza politikusainak nyilatkozataiban olyan egészségügyi elképzelések jelennek meg, 

amelyek a korábbi liberális reformok irányába mutatnak.

A Hír TV emlékeztet: Kóka János februárban nyilvánosan szólította fel Kapitány István topmenedzsert – aki később a Tisza Párt tanácsadója lett –, hogy működjön együtt Bajnai Gordonnal. Azonban a személyi kapcsolatok sora itt nem ér véget: Magyar Péter egészségügyi szakértői csapatába bekerült Túri Péter is, aki Kóka egykori évfolyamtársa és üzlettársa volt, valamint 2004 és 2006 között miniszteri biztosként dolgozott mellette.

Emellett Kóka János jó személyes viszonyt ápol Nagy Ervin színésszel is, aki a Tisza Párt aktív támogatójaként és képviselőjelöltjeként ismert. 

A kapcsolati háló alapján nem pusztán személyi átfedésekről, hanem politikai és szakpolitikai folytonosságról is szó van. Ezt erősítik a Tisza Párt egészségügyről szóló megszólalásai is. 

A párt alelnöke, Tarr Zoltán egy nyilatkozatában arról beszélt, hogy kormányra kerülésük esetén felülvizsgálnák a kórházi férőhelyek számát, és nem tartja szükségesnek a jelenlegi kapacitások minden áron történő fenntartását.

Az elhangzottakra reagálva Takács Péter egészségügyi államtitkár felszólította a Tisza Pártot, hogy vállalják nyíltan egészségügyi programjukat, és nevezzék meg, mely intézményeket vagy ellátási formákat szüntetnék meg. 

Az államtitkár szerint ugyanis az eddig kiszivárgott dokumentumok és nyilatkozatok egyértelműen baloldali reformirányt jeleznek.

Takács Péter arra is emlékeztetett: az SZDSZ korábban az egészségügy privatizációját és a magánbiztosítók bevonását szorgalmazta, és ezek az elképzelések – állítása szerint – felismerhetők a Tisza Párt környezetében megjelenő szakpolitikai gondolatokban is. 

Véleménye szerint nem elszigetelt jelenségről van szó, hanem a baloldali-liberális egészségpolitikai dogmák visszatéréséről.

Az államtitkár a Hír TV-nek hangsúlyozta: Kóka János nem az első egykori SZDSZ-es politikus, aki feltűnik a Tisza Párt környékén, és a mostani folyamatok azt mutatják, hogy a párt politikájában olyan elképzelések jelennek meg, amelyek korábban már vitákat váltottak ki a magyar egészségügy átalakítása kapcsán.

Összesen 8 komment

 

Türelem
2025. december 30. 18:53
Kóka az igazi szakember, minisztersége alatt jött az országba a legmagasabb csúcstechnológia, az űripar, a jövő embere, csak a buta proli magyarok nem ismerik fel benne a jövő zsenijét, az ország megmentőjét.....egyébként meg tessék nem megbetegedni, a proli ne akarjon Kóka szintű ellátásra igényt tartani....
kalmanok
2025. december 30. 18:51
A fidesz 15 év alatt elintézte, ha nem akarsz megdögleni fizess.
elcapo-2
2025. december 30. 18:48
Szektás hívők........tessenek mélyen a zsebbbe nyúlni, most már az egészségügyben is! Remélem újra kinyitják nekik az OPNI-t, azt legalább ingyenessé tenném nekik!
elcapo-2
2025. december 30. 18:45
Csak hagyni kell őket beszélni. A balfasz SZDSZ-es kretén, a Kóka a magánegészségügyben érdekelt ,a Doktor 24 Medicina ZRT-n keresztül. ( résztulajdonos) A Doktor24 Medicina Zrt. Magyarország egyik vezető magánegészségügyi szolgáltatója, Egészség&Üzlet Top 30 adatai alapján csupán a Medicover, TritonLife Csoport és a Budai Egészségközpont előzi meg a 2023-ban 14,5 milliárdos árbevétellel rendelkező cégcsoportot. Jelenleg mintegy 1100 munkavállalót és közreműködőt foglalkoztat a vállalat, köztük 700 orvossal és szakdolgozóval, évente több mint félmillió orvos-beteg találkozót bonyolít. Országszerte 8 kórházban és klinikáján 11 műtőt, 70 kórházi ágyat és 120 járóbeteg ellátó és diagnosztikai szakrendelőt működtet." Persze , hogy bezáratná a kórházak felét! Az egészség üzlet nekik. Most magyarázkodhat a szekta ismét.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!