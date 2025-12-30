Takács Péter felszólította a Tisza Pártot, hogy valljanak színt a kórházbezárásokról

Egyre több személyi és tartalmi összefüggés utal arra, hogy Kóka János volt SZDSZ-es politikus gondolkodása és kapcsolatrendszere hatással van a Tisza Párt környezetére – derül ki a Hír TV riportjából. Kóka több, a párthoz köthető szereplővel is közvetlen kapcsolatban áll, miközben a Tisza politikusainak nyilatkozataiban olyan egészségügyi elképzelések jelennek meg,

amelyek a korábbi liberális reformok irányába mutatnak.

A Hír TV emlékeztet: Kóka János februárban nyilvánosan szólította fel Kapitány István topmenedzsert – aki később a Tisza Párt tanácsadója lett –, hogy működjön együtt Bajnai Gordonnal. Azonban a személyi kapcsolatok sora itt nem ér véget: Magyar Péter egészségügyi szakértői csapatába bekerült Túri Péter is, aki Kóka egykori évfolyamtársa és üzlettársa volt, valamint 2004 és 2006 között miniszteri biztosként dolgozott mellette.