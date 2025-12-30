Takács Péter felszólította a Tisza Pártot, hogy valljanak színt a kórházbezárásokról

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Így reagált az egészségügyi államtitkár, miután Kóka János arról beszélt egy most napvilágot látott podcastben, hogy a kórházak felét be kellene zárni.
Egyre több személyi és tartalmi összefüggés utal arra, hogy Kóka János volt SZDSZ-es politikus gondolkodása és kapcsolatrendszere hatással van a Tisza Párt környezetére – derül ki a Hír TV riportjából. Kóka több, a párthoz köthető szereplővel is közvetlen kapcsolatban áll, miközben a Tisza politikusainak nyilatkozataiban olyan egészségügyi elképzelések jelennek meg,
amelyek a korábbi liberális reformok irányába mutatnak.
A Hír TV emlékeztet: Kóka János februárban nyilvánosan szólította fel Kapitány István topmenedzsert – aki később a Tisza Párt tanácsadója lett –, hogy működjön együtt Bajnai Gordonnal. Azonban a személyi kapcsolatok sora itt nem ér véget: Magyar Péter egészségügyi szakértői csapatába bekerült Túri Péter is, aki Kóka egykori évfolyamtársa és üzlettársa volt, valamint 2004 és 2006 között miniszteri biztosként dolgozott mellette.
Emellett Kóka János jó személyes viszonyt ápol Nagy Ervin színésszel is, aki a Tisza Párt aktív támogatójaként és képviselőjelöltjeként ismert.
A kapcsolati háló alapján nem pusztán személyi átfedésekről, hanem politikai és szakpolitikai folytonosságról is szó van. Ezt erősítik a Tisza Párt egészségügyről szóló megszólalásai is.
A párt alelnöke, Tarr Zoltán egy nyilatkozatában arról beszélt, hogy kormányra kerülésük esetén felülvizsgálnák a kórházi férőhelyek számát, és nem tartja szükségesnek a jelenlegi kapacitások minden áron történő fenntartását.
Az elhangzottakra reagálva Takács Péter egészségügyi államtitkár felszólította a Tisza Pártot, hogy vállalják nyíltan egészségügyi programjukat, és nevezzék meg, mely intézményeket vagy ellátási formákat szüntetnék meg.
Az államtitkár szerint ugyanis az eddig kiszivárgott dokumentumok és nyilatkozatok egyértelműen baloldali reformirányt jeleznek.
Takács Péter arra is emlékeztetett: az SZDSZ korábban az egészségügy privatizációját és a magánbiztosítók bevonását szorgalmazta, és ezek az elképzelések – állítása szerint – felismerhetők a Tisza Párt környezetében megjelenő szakpolitikai gondolatokban is.
Véleménye szerint nem elszigetelt jelenségről van szó, hanem a baloldali-liberális egészségpolitikai dogmák visszatéréséről.
Az államtitkár a Hír TV-nek hangsúlyozta: Kóka János nem az első egykori SZDSZ-es politikus, aki feltűnik a Tisza Párt környékén, és a mostani folyamatok azt mutatják, hogy a párt politikájában olyan elképzelések jelennek meg, amelyek korábban már vitákat váltottak ki a magyar egészségügy átalakítása kapcsán.
Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner