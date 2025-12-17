Orbán Viktor szerint a tervezett uniós irány egyértelműen hadüzenet Oroszországnak

Orbán Viktor: Ursula von der Leyen meghátrált! (VIDEÓ)
Eredményesek voltak a kedd esti küzdelmek.
Az Európai Unió újabb csúcstalálkozója csütörtökön kezdődik, ahol a befagyasztott orosz vagyon sorsa is felmerült a háttéregyeztetéseken. Orbán Viktor Brüsszelben a sajtó kérdéseire válaszolva történelmi hibáról, nyílt jogsértésről és háborús kockázatokról beszélt.
Orbán Viktor Brüsszelben a sajtó előtt részletesen kifejtette, miért tartja súlyos jogi és politikai tévedésnek azt az uniós gyakorlatot, amely a befagyasztott orosz vagyon sorsáról szóló döntéseket kivezette az egyhangúság követelménye alól.
A miniszterelnök szerint ez nem technikai kérdés, hanem olyan precedens, amely hosszú távon a tagállami jogok leépítéséhez vezethet.
A kormányfő emlékeztetett arra, hogy korábban minden ilyen horderejű döntéshez egyhangúságra volt szükség, ezt azonban most megkerülték. Véleménye szerint az Európai Unió az alapszerződés egy olyan szakaszára hivatkozott, amelynek nincs köze a befagyasztott vagyon kérdéséhez, ezért az eljárás jogilag védhetetlen. Orbán Viktor úgy fogalmazott:
Itt történt egy történelmi hiba.
Szerinte az Unió ezzel egy veszélyes útra lépett, mert ha egyszer sikerült a tagállamokat kikerülni, akkor ez a gyakorlat más területeken is megismétlődhet. A miniszterelnök szerint a befagyasztott orosz vagyon ügye nem elszigetelt eset, hanem egy szélesebb folyamat része. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Mercosur-megállapodás körül is hasonló logika érvényesül, amikor a brüsszeli bürokrácia a tagállami döntési jogok megkerülésével próbál előrelépni. Ezt a folyamatot Orbán Viktor rendkívül súlyosnak nevezte, és a helyzet drámaiságát egyetlen mondatban összegezte:
Ez egy összeesküvés. Tagállamokkal szembeni összeesküvés történik.
A kormányfő szerint nem kizárólag Magyarország érdekeiről van szó, hanem valamennyi tagállam jövőbeli mozgásteréről. Úgy látja, reális a félelem, hogy ha egyszer megsérthető a jog, akkor ez más ügyekben is megtörténhet, ezért ennek most kell gátat szabni.
Orbán Viktor az európai vezetés elmúlt évekbeli döntéseit is élesen bírálta. Álláspontja szerint több olyan stratégiai irányváltás történt, amely már nem egyszerű tévedés, hanem történelmi léptékű kudarc.
A miniszterelnök szerint az Európai Unió mára teljesen eltávolodott attól az állapottól, amely Ursula von der Leyen hivatalba lépésekor jellemezte.
Akkor még versenyképes, békére épülő közösség volt, mára azonban háborús logika mentén születnek a döntések. Orbán Viktor úgy véli, eljött az ideje annak is, hogy feltegyék a kérdést: ki a felelős azért, hogy Európa ebbe a helyzetbe jutott.
Az energiapolitika kapcsán Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország nem fogadja el az egyoldalú leválást egyetlen energiaforrásról sem. A diverzifikációt szükségesnek tartja, ugyanakkor súlyos hibának nevezte, hogy Európa levágja magát az egyik legbőségesebb és legolcsóbb ellátási forrásról.
Szerinte ez gazdaságilag irracionális döntés, amely a magyar érdekekkel is szembemegy.
A kormányfő kiemelte: Magyarország nemcsak vásárol energiát, hanem állami és piaci szereplők révén olaj- és gázmezők tulajdonosává is vált, és ezt a politikát folytatni kell.
A miniszterelnök különösen veszélyesnek nevezte azt az elképzelést, amely szerint a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna finanszírozására használnák fel. Értelmezése szerint ez azt jelentené, hogy egy harmadik fél elveszi az egyik hadviselő fél vagyonát, majd azt átadja a másiknak, ami de facto háborús belelépést jelent. Ezt egy drámai mondattal írta le:
Ez hadüzenet, ez belelépés egy háborúba.
Orbán Viktor ugyanakkor jelezte, hogy a keddi háttéregyeztetések eredményesek voltak, és a legfrissebb információk szerint a befagyasztott orosz vagyon kérdése lekerülhet az uniós csúcs napirendjéről.
Ezt is ajánljuk a témában
Eredményesek voltak a kedd esti küzdelmek.
A miniszterelnök szerint ugyanakkor újabb veszélyes irány bontakozik ki, mégpedig a közös uniós hitelfelvétel terve, amelyet Magyarország elfogadhatatlannak tart. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nem vállalhat felelősséget olyan hitelért, amelyet a háború folytatására használnának fel. Álláspontja szerint az uniós stratégia zsákutcába vezetett, és teljes irányváltásra van szükség. Ennek lényegét egy tömör, de erős mondatban foglalta össze:
A háború drága, a béke meg olcsóbb.
Orbán Viktor úgy véli, az Európai Uniónak most nem újabb pénzügyi konstrukciókról kellene döntenie, hanem arról, miként tud hozzájárulni a béke megteremtéséhez, és ehhez világos politikai fordulatra van szükség.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP