Orbán Viktor szerint a tervezett uniós irány egyértelműen hadüzenet Oroszországnak

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy korábban minden ilyen horderejű döntéshez egyhangúságra volt szükség, ezt azonban most megkerülték. Véleménye szerint az Európai Unió az alapszerződés egy olyan szakaszára hivatkozott, amelynek nincs köze a befagyasztott vagyon kérdéséhez, ezért az eljárás jogilag védhetetlen. Orbán Viktor úgy fogalmazott:

Itt történt egy történelmi hiba.

Szerinte az Unió ezzel egy veszélyes útra lépett, mert ha egyszer sikerült a tagállamokat kikerülni, akkor ez a gyakorlat más területeken is megismétlődhet. A miniszterelnök szerint a befagyasztott orosz vagyon ügye nem elszigetelt eset, hanem egy szélesebb folyamat része. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Mercosur-megállapodás körül is hasonló logika érvényesül, amikor a brüsszeli bürokrácia a tagállami döntési jogok megkerülésével próbál előrelépni. Ezt a folyamatot Orbán Viktor rendkívül súlyosnak nevezte, és a helyzet drámaiságát egyetlen mondatban összegezte:

Ez egy összeesküvés. Tagállamokkal szembeni összeesküvés történik.

A kormányfő szerint nem kizárólag Magyarország érdekeiről van szó, hanem valamennyi tagállam jövőbeli mozgásteréről. Úgy látja, reális a félelem, hogy ha egyszer megsérthető a jog, akkor ez más ügyekben is megtörténhet, ezért ennek most kell gátat szabni.