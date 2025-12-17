Rendkívüli: Ursula von der Leyen meghátrált! (VIDEÓ)

Levették az EU-csúcs napirendjéről az orosz vagyon kérdését – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben. A kormányfő újságíróknak elmondta, hogy a kedd esti háttértárgyalások eredményre vezettek.

„Ma délelőtt bejelentette a bizottság elnökasszonya, hogy meghátrált a bizottság, és az orosz vagyon kérdését asztalra sem teszik. Tehát a tegnap esti háttértárgyalások, meg küzdelmek, azok eredményre vezettek, és ha jól értem, amit ma a bizottság elnökasszonya mondott, és azt hiszem, hogy jól értem, akkor azt mondta, hogy az orosz vagyont nem teszik fel a tárgyalóasztalra” – fogalmazott.