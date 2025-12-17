Csak semmi pánik: Ukrajna összeomlásáról dönt az EU csütörtökön

Mielőtt az európai vezetők hazatérhetnének tágas otthonaikba karácsonyfát díszíteni, minden évben túl kell élniük a decemberi EU-csúcsot valahol Advent harmadik és negyedik vasárnapja között – s idén ez a kissé terhes kötelesség különösen nagy súllyal nehezedik rájuk. Kell ugyanis hozniuk valamilyen döntést azzal kapcsolatban, hogy mit kezdenek az Ukrajna nevű, Európára nehezedő kolonccal: az előrejelzések szerint a háborús vesztes ország áprilisra kifogy a pénzből, Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikai főképviselő pedig már december elején bejelentette, hogy

nem fogjuk úgy ott hagyni a decemberi Tanácsot, hogy ne lenne eredmény Ukrajna finanszírozása szempontjából”.

A csütörtökön kezdődő, és terv szerint legkésőbb pénteken befejeződő csúcson a méretes ukrán költségvetési lyuk betömködésén kívül szó esik még a tervek szerint a Közel-Keletről, a következő uniós költségvetésről, az EU bővítéséről, migrációról, valamint „geoökonómiáról és versenyképességről”, azaz arról, hogy hogyan tudna az Európai Unió egy kicsit jobban mozogni a világban annak érdekében, hogy ne a világgazdaság legkevésbé növekedő és legkevésbé versenyképes blokkja legyünk. (Ez az utolsó programpont, erre fog a legkevesebb idő jutni, mert a vezetők várhatóan igen nehezen jutnak majd át egyáltalán az első napirenden.)