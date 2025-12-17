Ukrajna finanszírozását és megbízóit mentegeti Brüsszel szócsöve: páros lábbal állt bele Donald Trumpba a Politico

Eközben Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke nyíltan nekiment az amerikaiaknak, és kijelentette:
az Egyesült Államok „már nem a szabad világ vezetője”.
A Politico Trump befeketítése mellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is fényezni akarta a cikkében, de inkább csak arra sikerült rávilágítania, milyen gátlástalan politikát folytat az ukrán elnök. A lap úgy fogalmaz:
Zelenszkij számára nem az számít, milyen konstrukcióban érkezik a pénz, csak az, hogy megérkezzen.
A brüsszeli lap szerint a mostani uniós csúcs tehát elsősorban annak a töréstesztje lesz, hogy képes-e az Európai Unió ellenállni az amerikai nyomásnak, és egységesen kiállni Ukrajna mellett.