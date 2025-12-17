Ukrajna finanszírozását és megbízóit mentegeti Brüsszel szócsöve: páros lábbal állt bele Donald Trumpba a Politico

Az Európai Unió vezetői csütörtökön „rendkívüli nyomás alatt” ülnek tárgyalóasztalhoz Brüsszelben: a Politico szerint a tét nem kevesebb, mint az Ukrajna finanszírozásáról szóló megállapodás és az EU politikai kohéziója. A brüsszeli lap értesülései szerint a háttérben nem annyira Belgium ellenállása, hanem a Trump-adminisztráció aktív nyomásgyakorlása áll.

A Politico emlékeztet, hogy a csütörtöki uniós csúcs fő témája a belgiumi Euroclear-ben 2022 óta befagyasztott, mintegy 210 milliárd eurónyi orosz állami vagyon felhasználása és Ukrajnának juttatása lesz. Belgium – amely területén a vagyon jelentős része található – jogi és pénzügyi kockázatokra hivatkozva ellenzi a megoldást.