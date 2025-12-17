Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Euroclear orosz vagyon Ukrajna Friedrich Merz Donald Trump Volodimir Zelenszkij EU-csúcs Európai Unió Belgium Egyesült Államok

Ukrajna finanszírozását és megbízóit mentegeti Brüsszel szócsöve: páros lábbal állt bele Donald Trumpba a Politico

2025. december 17. 08:11

A lap a józan ész irányába mutató tengerentúli politikai nyomás miatt nyafog, és az Európai Unió egységét félti az amerikai elnöktől.

2025. december 17. 08:11

Az Európai Unió vezetői csütörtökön „rendkívüli nyomás alatt” ülnek tárgyalóasztalhoz Brüsszelben: a Politico szerint a tét nem kevesebb, mint az Ukrajna finanszírozásáról szóló megállapodás és az EU politikai kohéziója. A brüsszeli lap értesülései szerint a háttérben nem annyira Belgium ellenállása, hanem a Trump-adminisztráció aktív nyomásgyakorlása áll.

A Politico emlékeztet, hogy a csütörtöki uniós csúcs fő témája a belgiumi Euroclear-ben 2022 óta befagyasztott, mintegy 210 milliárd eurónyi orosz állami vagyon felhasználása és Ukrajnának juttatása lesz. Belgium – amely területén a vagyon jelentős része található – jogi és pénzügyi kockázatokra hivatkozva ellenzi a megoldást.

Uniós tisztviselők azonban a Politicónak azt mondták:

az igazi probléma nem a belgák ellenállása, hanem az Egyesült Államokból érkező politikai nyomás.

Donald Trump emberei több európai fővárossal is közvetlen kapcsolatba léptek, és arra bátorították az általuk „barátinak vélt” kormányokat, hogy utasítsák el a vagyonfelhasználási tervet.

A lap szerint ennek hatására

  • Olaszország,
  • Bulgária,
  • Málta és
  • Csehország is

a kétkedők táborába sodródott.

Friedrich Merz német kancellár szerint

az EU évekre „súlyosan meggyengülne”, ha nem sikerülne megállapodni Ukrajna finanszírozásáról.

A kormányfő úgy véli, a kudarc azt üzenné a világnak, hogy Európa nem képes közösen fellépni saját politikai rendje védelmében.

A Politico szerint egyes uniós vezetők már a „nukleáris opciót” is fontolgatják: az egyhangú megállapodás helyett minősített többségi szavazással erőltetnék át a vagyonelkobzást, megkerülve az ellenzőket. Mások szerint ez végzetes törést okozna az amúgy is megosztott EU-ban. Alternatívaként kétoldalú hitelek is szóba kerültek.

Eközben Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke nyíltan nekiment az amerikaiaknak, és kijelentette:

az Egyesült Államok „már nem a szabad világ vezetője”.

A Politico Trump befeketítése mellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is fényezni akarta a cikkében, de inkább csak arra sikerült rávilágítania, milyen gátlástalan politikát folytat az ukrán elnök. A lap úgy fogalmaz:

Zelenszkij számára nem az számít, milyen konstrukcióban érkezik a pénz, csak az, hogy megérkezzen.

A brüsszeli lap szerint a mostani uniós csúcs tehát elsősorban annak a töréstesztje lesz, hogy képes-e az Európai Unió ellenállni az amerikai nyomásnak, és egységesen kiállni Ukrajna mellett.

***

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

