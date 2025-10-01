Ft
10. 01.
szerda
csatlakozás Koppenhága orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij EU-csúcs követelés

Zelenszkij elfelejtkezett a jó modorról: köszönés helyett követelésekkel indított Koppenhágába tartva

2025. október 01. 21:53

„Európának be kell tartania ígéreteit – ahogyan a tagjelölt országoknak is be kell tartaniuk a magukét” – hangsúlyozta videóüzenetében az ukrán elnök.

2025. október 01. 21:53
null

Bár Volodimir Zelenszkij majd csak csütörtökön vesz részt az EU-csúcson Koppenhágában, már az odaúton kemény hangvételű üzenetet küldött a tagállamoknak. 

Az ukrán elnök X-oldalán közölte, hogy Ukrajna gyorsabban fejezte be az uniós jogszabályok belső vizsgálatát, mint bárki más. Ezután hozzátette, hogy 

teljesen készen állnak az EU-tagsági tárgyalások első fordulóira és hangsúlyozta, hogy ezúttal országának valódi előrelépésre van szüksége.

Kiemelt példaként tekint Moldovára

Volodimir Zelenszkij videóüzenetében kiemelt példaként hozta fel Moldovát, amely az elmúlt napokban döntött nemcsak arról, hogy az Európa felé tartó integrálódás útján halad továbbra is, hanem szeretné minél távolabb tudni az orosz fegyveres erőket magától. 

Mint ismert, Maia Sandu moldova elnök nemrég kijelentette, 

megoldást kell találni arra, hogy az orosz hadsereg békés úton hagyja el országunk területét”.

A moldovai államfő azt is hozzátette, hogy a hatóságaiknak van egy gazdasági tervük a régió reintegrációjára, amelynek célja többek között az, hogy a Dnyeszteren túli lakosok is meglássák: Moldovában magasabb életszínvonalon élhetnek, mint a jelenlegi körülményeik között.

„Európának be kell tartania ígéreteit”

Zelenszkij X-bejegyzésében információt közölt arról is, hogy milyen véleménnyel van a kétnapos EU-csúcsról, ahol a tagországok többek között Ukrajna tagfelvételét is tárgyalják.

Európának be kell tartania ígéreteit – ahogyan a tagjelölt országoknak is be kell tartaniuk a magukét”

– szögezte le a háború súlytotta elnök az Európai Tanács ülésén a résztvevőknek. Hozzátette, hogy köszöni az együttműködést és számít a pozitív fejleményekre az ügyben.

Új szövetségesre tehet szert Orbán Viktor

A Világgazdaság összeállításában felhívta arra a figyelmet, hogy a magyar kormányfő szokatlan helyről kaphat támogatást abban, hogy megakadályozza Ukrajna EU-csatlakozását. Többek között a francia elnök, Emmanuel Macron is beállhat mögé. 

Az Európai Unió vezetői, köztük az ukrán csatlakozást sürgető Ursula von der Leyen bizonyára nem örülnek az új szövetségeseknek.

Az október 1-jén elkezdődött koppenhágai EU-csúcstalálkozó előtt António Costa, az Európai Tanács elnöke – teljes összhangban Ursula von der Leyen szándékával – lobbizni kezdett az európai vezetőknél, hogy találjanak utakat arra, hogy meggyőzzék Magyarországot arról, hogy ne vétózza meg folyamatosan Kijev EU-csatlakozását – emlékeztetett a lap.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

europész
2025. október 01. 23:25
Sanda Maja az oroszok bekes uton hagyjak el Moldovat de elotte nagy tuzijatekot rendeznek a ketezer vagonnyi szovjet oroksegbol maradt loszer es robbanoanyag raktaruk felrobbantasaval.Szep tuzijatek lesz.Nyolcvan kilometeres korzetben lesz foldrenges hetes erossegben.
alenka
2025. október 01. 22:49
Drogos stöpszli naci kobold: Európa térdre, itt van ukiiiikiiikriiiijnii, hasalj, küldj pénzt és fegyvert ... Ha net, akkor végetek, mennek a drónjaim! Bakáim, nyáron a Balatonban lubickolnak , télen a Tátrában síelnek!.. ...Putin, előre!
tapir32
2025. október 01. 22:19
Ukrajna lakosait kell megmenteni az elmebeteg, vérgőzös, idióta Zselenszkijtől és csürhéjétől! Le Zselenszkijjel és bandájával! Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek háborút akarnak? Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek élvezik, hogy nincs áram, nincs benzin, hogy nincs gáz, nincs olaj, nincs gyógyszer? Ki hiszi el, hogy a kezdeti önvédelmi lelkesedés után az Ukrajnában élő emberek meg akarnak halni, sebesülni, özvegyeket, árvákat akarnak maguk után hagyni? Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! Aki tehette elmenekült, 5 millióan. A hadseregnek nincsenek új katonái, mert nem akarnak tovább harcolni. Erőszakkal kell sorozni. Kb. 200 000 katona dezertált. Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút!
tapir32
2025. október 01. 22:18
Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború megelőzése, elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU háború párti vezetése semmivel sem különb Putyinnál. Átverték az ukrán embereket azzal, hogy a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij az átverés részese és haszonélvezője. Zselenszkij elárulta a népét, kiárusította és pusztulásba döntötte az országát.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.