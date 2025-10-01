Zelenszkij elfelejtkezett a jó modorról: köszönés helyett követelésekkel indított Koppenhágába tartva

Orbán Viktor leckét adott szuverenitásvédelemből Koppenhágában (VIDEÓ)
A magyar miniszterelnököt újságírók hada fogadta az EU-csúcson és volt, aki arra volt kíváncsi, hogy mit gondol a Dániában megtapasztalt drónbetörésekről.
„Európának be kell tartania ígéreteit – ahogyan a tagjelölt országoknak is be kell tartaniuk a magukét” – hangsúlyozta videóüzenetében az ukrán elnök.
Bár Volodimir Zelenszkij majd csak csütörtökön vesz részt az EU-csúcson Koppenhágában, már az odaúton kemény hangvételű üzenetet küldött a tagállamoknak.
Az ukrán elnök X-oldalán közölte, hogy Ukrajna gyorsabban fejezte be az uniós jogszabályok belső vizsgálatát, mint bárki más. Ezután hozzátette, hogy
teljesen készen állnak az EU-tagsági tárgyalások első fordulóira és hangsúlyozta, hogy ezúttal országának valódi előrelépésre van szüksége.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar miniszterelnököt újságírók hada fogadta az EU-csúcson és volt, aki arra volt kíváncsi, hogy mit gondol a Dániában megtapasztalt drónbetörésekről.
Volodimir Zelenszkij videóüzenetében kiemelt példaként hozta fel Moldovát, amely az elmúlt napokban döntött nemcsak arról, hogy az Európa felé tartó integrálódás útján halad továbbra is, hanem szeretné minél távolabb tudni az orosz fegyveres erőket magától.
Mint ismert, Maia Sandu moldova elnök nemrég kijelentette,
megoldást kell találni arra, hogy az orosz hadsereg békés úton hagyja el országunk területét”.
A moldovai államfő azt is hozzátette, hogy a hatóságaiknak van egy gazdasági tervük a régió reintegrációjára, amelynek célja többek között az, hogy a Dnyeszteren túli lakosok is meglássák: Moldovában magasabb életszínvonalon élhetnek, mint a jelenlegi körülményeik között.
Ezt is ajánljuk a témában
Az előzetes felmérések ugyan szoros eredményt ígértek, de végül egyértelmű győzelmet aratot az EU integrációt támogató kormánypárt az oroszbarát ellenzékkel szemben.
Zelenszkij X-bejegyzésében információt közölt arról is, hogy milyen véleménnyel van a kétnapos EU-csúcsról, ahol a tagországok többek között Ukrajna tagfelvételét is tárgyalják.
Európának be kell tartania ígéreteit – ahogyan a tagjelölt országoknak is be kell tartaniuk a magukét”
– szögezte le a háború súlytotta elnök az Európai Tanács ülésén a résztvevőknek. Hozzátette, hogy köszöni az együttműködést és számít a pozitív fejleményekre az ügyben.
A Világgazdaság összeállításában felhívta arra a figyelmet, hogy a magyar kormányfő szokatlan helyről kaphat támogatást abban, hogy megakadályozza Ukrajna EU-csatlakozását. Többek között a francia elnök, Emmanuel Macron is beállhat mögé.
Az Európai Unió vezetői, köztük az ukrán csatlakozást sürgető Ursula von der Leyen bizonyára nem örülnek az új szövetségeseknek.
Az október 1-jén elkezdődött koppenhágai EU-csúcstalálkozó előtt António Costa, az Európai Tanács elnöke – teljes összhangban Ursula von der Leyen szándékával – lobbizni kezdett az európai vezetőknél, hogy találjanak utakat arra, hogy meggyőzzék Magyarországot arról, hogy ne vétózza meg folyamatosan Kijev EU-csatlakozását – emlékeztetett a lap.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar miniszterelnök ismét határozottan szembement Brüsszellel és a háborúpárti táborral.