Lehet, hogy Erich von Däniken egy kókler volt, de bizonyítsa be valaki az ellenkezőjét!

Däniken szerint a találkozás évezredekkel ezelőtt megtörtént, de nem mi bukkantunk rájuk, hanem ők ránk. Lehet ezen mosolyogni, de bizonyítsa be valaki az ellenkezőjét. Ezek az elméletek talán éppen attól válhattak ennyire népszerűvé, hogy bizonyíthatatlanok, de egyúttal cáfolni sem lehet őket. Mert ugyan ki tudná hitelt érdemlően cáfolni, hogy mondjuk nyolcezer évvel ezelőtt idegen űrhajók jártak a Földön? Na ugye. Däniken több ezer éves ábrázolásokon látja bizonyítva elméletét, emlékszem például a könyvéből egy faragásra Közép-Amerikából, amely egy repülő járműnek tűnő valamin ülő lényt ábrázol, illetve egy olyanra is, amelyen szkafandernek látszó ruházatban álldogáló emberszerű lények láthatók. Hogy mit is ábrázolnak valójában ezek a faragványok, persze senki sem tudja.

Nemrég Máltán, Gozzo szigetén jártam, ahol többek között egy több mint ötezer éves, megalitikus templom romjait is megtekintettem. A templomrom melletti múzeumban kicsiny szobrok és edénytöredékek vannak kiállítva, a magyarázó szövegekből pedig végső soron az derül ki, hogy semmi sem derül ki. Ugyanis a magyarázó szövegek esszenciája mégis csak az, hogy semmit sem tudunk azokról, akik ezt a templomot építették.

Azt sem tudjuk, milyen nyelven beszéltek, hogy hívták magukat, honnan érkeztek és hová tűntek el.

A helyi hagyomány szerint a templomot óriások emelték egy Sansunna nevű óriásnő vezetésével, és ha akarjuk, ennél a pontnál máris Däniken univerzumában találhatjuk magunkat. Mert hát ezek az óriások nyugodtan lehettek egy technológiailag magasan fejlett földönkívüli civilizáció képviselői is, akik megmutatták a Gozzón élő akkori népeknek, hogyan kell ötventonnás kőtömböket szépen megfaragni és egymásra helyezni. Nem állítom, hogy így volt, csak úgy mondom.

Dänikent a hivatalos tudomány természetesen mindvégig kóklernek tartotta, nem vették komolyan. Egy ravasz, élelmes figurának gondolták, aki korábban volt szakács és pincér, vezetett szállodát is, de egyszer csak rájött, mivel lehet igazán sok pénzt keresni. Ha hinni lehet az életrajzának, könyvei harminckét nyelven jelentek meg és hatvanhárommillió példányban fogytak mostanáig. Ezek szerint jól mehetett a bolt.