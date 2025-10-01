Orbán Viktor leckét adott szuverenitásvédelemből Koppenhágában (VIDEÓ)

Mint arról a Mandiner többször is beszámolt a nap folyamán, hogy Orbán Viktor is részt vesz a koppenhágai EU-csúcson, ahol „erős ütközetre számít”. A magyar miniszterelnököt a helyszínen újságíró hada várta.

Volt, aki közülük arra volt kíváncsi, hogy mi Orbán Viktor véleménye a Dánia területén történt drónbetörésekről. Erre a kormányfő annyit válaszolt:

le kell lőni őket”.

Majd azzal folytatta, hogyha „olyan drónok repülnek be, amelyek nem a saját országodhoz tartoznak, akkor le kell lőni őket” – ismételte meg.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója erre a feleletre úgy reagált Facebook-oldalán, hogy „szuverenitásvédelmi leckék 1. fejezet”.