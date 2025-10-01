Ft
10. 01.
szerda
folyam reptér Koppenhága Dánia drón EU-csúcs Orbán Viktor

Orbán Viktor leckét adott szuverenitásvédelemből Koppenhágában (VIDEÓ)

2025. október 01. 19:51

A magyar miniszterelnököt újságírók hada fogadta az EU-csúcson és volt, aki arra volt kíváncsi, hogy mit gondol a Dániában megtapasztalt drónbetörésekről.

2025. október 01. 19:51
null

Mint arról a Mandiner többször is beszámolt a nap folyamán, hogy Orbán Viktor is részt vesz a koppenhágai EU-csúcson, ahol „erős ütközetre számít”. A magyar miniszterelnököt a helyszínen újságíró hada várta.

Volt, aki közülük arra volt kíváncsi, hogy mi Orbán Viktor véleménye a Dánia területén történt drónbetörésekről. Erre a kormányfő annyit válaszolt:

le kell lőni őket”.

Majd azzal folytatta, hogyha „olyan drónok repülnek be, amelyek nem a saját országodhoz tartoznak, akkor le kell lőni őket” – ismételte meg.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója erre a feleletre úgy reagált Facebook-oldalán, hogy „szuverenitásvédelmi leckék 1. fejezet”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Múlt héten többször is drónok borzolták a dánok kedélyeit

Mint ismert, szeptember végén több alkalommal is drónokat észleltek Dánia egyik forgalmas reptere, az aalborgi légi kikötő felett. A drónokat csütörtök hajnalban vették észre, 

alig két nappal azután, hogy Koppenhágában is hasonló behatolásokat tapasztaltak.

A rendőrség szerint a két incidens között lehet összefüggés, de a drónok eredete és célja továbbra is ismeretlen. Közölték azt is, hogy ezúttal Dánia fegyveres erőit is érinti az ügy, mivel az Aalborg repülőtér katonai bázisként is üzemel.

A hatóságok közleményéből az is kiderült, hogy 

megpróbálták leszedni a drónokat, azonban ezek a próbálkozások sikertelenek voltak.

Az incidens miatt a légi forgalom négy órára leállt, illetve a rendőrség és a fegyveres erők egységei még most is vizsgálatokat végeznek a helyszínen.

Azonban nem csak az aalborgi, de másik két dán repülőtér forgalmát is le kellett állítani hasonló észlelések miatt. Az  esbjergi, sönderborgi és skrydstrupi repülőtereket is megszállták az idegen eredetű drónok – ismertette a múlt héten a Guardian.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Palatin
•••
2025. október 01. 21:07
Ha a szívós munkabírását tekintjük: ORBÁN 1 GIGÁSZ Ha a politikai kreativitását tekintjük: ORBÁN 1 GÉNIUSZ Ha mint nemzetösszetartót tekintjük: ORBÁN 1 GARIBALDI Ha karizmáját, látnoki képességét tekintjük: ORBÁN 1 GURU Ha a békéért való bölcs kiállását tekintjük: ORBÁN 1 GHANDI Söt Orbánnal még a férfiui megtermékenyités sarkalatos, emberteremtö szubsztanciáját is lehet reklámozni. Van öt szép és okos gyermeke és sok unokája. Melyik politikus lenne képes erre. A zsebhokizó Magyar Péter aligha... Vele még a fiai sem állnak szóba, a csajai meg leakasztják, mint egy utánfutót, amint megismerik.
4
4
0
hexahelicene
2025. október 01. 20:28
Drónincidensek. Kamu az egész.
6
6
0
pemahe
2025. október 01. 20:16
Na álljunk csak meg egy baráti szóra... Először is egy kies udvaron egyedül adott néhány Magyar tv (MTV, HírTv stb -nek) bővebb választ magyar nyelven. Oly sokáig nem jött senki más, hogy azután egy egy nyugati is bekérdezett akiknek három kivételle többnyire kurtán és angolul felelt. Amikor egymást követően jobbja felől két kínosabb kérdés is érkezett egyikre válaszoilt a másikat távozással elkerülte. Pedig senki más érkező nem volt aki sürgethette volna, az óráját sem nézegette és senki nem figyelmeztette semmire. Szőval lett volna még ideje. Pardon helyett sokszor közuelebb lépve behajholva sorryzott, amikor a kérdést nem értette. Végig derülte az egészet, de utoljára igen komor mondhatni dühös lett és lelépett.
2
2
5
fintaj-2
•••
2025. október 01. 20:09
Ezeknek a drónoknak küldetésük van, pénzt tarhálnak Ukrajnának légvédelemre, dróngyártásra. Azért nem lövik le őket, mert különben sem robbannak és így az oroszokra lehet fogni.
14
14
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!