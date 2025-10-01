Orbán Viktor leckét adott szuverenitásvédelemből Koppenhágában (VIDEÓ)

Fokozódik a skandináv dróntéboly: újabb dán reptereket állítottak le a drónészlelések miatt
A miniszterelnök szerint az esettel kapcsolatban nem zárható ki az orosz szál sem.
A magyar miniszterelnököt újságírók hada fogadta az EU-csúcson és volt, aki arra volt kíváncsi, hogy mit gondol a Dániában megtapasztalt drónbetörésekről.
Mint arról a Mandiner többször is beszámolt a nap folyamán, hogy Orbán Viktor is részt vesz a koppenhágai EU-csúcson, ahol „erős ütközetre számít”. A magyar miniszterelnököt a helyszínen újságíró hada várta.
Volt, aki közülük arra volt kíváncsi, hogy mi Orbán Viktor véleménye a Dánia területén történt drónbetörésekről. Erre a kormányfő annyit válaszolt:
le kell lőni őket”.
Majd azzal folytatta, hogyha „olyan drónok repülnek be, amelyek nem a saját országodhoz tartoznak, akkor le kell lőni őket” – ismételte meg.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója erre a feleletre úgy reagált Facebook-oldalán, hogy „szuverenitásvédelmi leckék 1. fejezet”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Mint ismert, szeptember végén több alkalommal is drónokat észleltek Dánia egyik forgalmas reptere, az aalborgi légi kikötő felett. A drónokat csütörtök hajnalban vették észre,
alig két nappal azután, hogy Koppenhágában is hasonló behatolásokat tapasztaltak.
A rendőrség szerint a két incidens között lehet összefüggés, de a drónok eredete és célja továbbra is ismeretlen. Közölték azt is, hogy ezúttal Dánia fegyveres erőit is érinti az ügy, mivel az Aalborg repülőtér katonai bázisként is üzemel.
A hatóságok közleményéből az is kiderült, hogy
megpróbálták leszedni a drónokat, azonban ezek a próbálkozások sikertelenek voltak.
Az incidens miatt a légi forgalom négy órára leállt, illetve a rendőrség és a fegyveres erők egységei még most is vizsgálatokat végeznek a helyszínen.
Azonban nem csak az aalborgi, de másik két dán repülőtér forgalmát is le kellett állítani hasonló észlelések miatt. Az esbjergi, sönderborgi és skrydstrupi repülőtereket is megszállták az idegen eredetű drónok – ismertette a múlt héten a Guardian.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
Részletezte a miniszterelnök, hogy milyen problémákkal és ellenfelekkel néz majd szembe az EU-csúcson.