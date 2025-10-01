„Elszigetelődve”: letámadták az újságírók Orbán Viktort Koppenhágában (FOTÓ)

A második vitapont a háborús pénzügyekről szól: „Azt kérik, hogy adjunk több pénzt Ukrajnának”. A miniszterelnök szerint ez azonban szintén nem szolgálja a magyar érdekeket.

A harmadik napirendi pont Ukrajna EU-csatlakozásának felgyorsítása lenne, amit Orbán Viktor veszélyes és elhamarkodott lépésnek tart. A kérdésben eddig is szkeptikus volt a magyar kormány, és továbbra is úgy látja: ha Ukrajna uniós taggá válna, azzal Európa is háborúba sodródna.

És van egy negyedik pont is:

Brüsszel azt javasolja, hogy az EU tagállamai végleg hagyjanak fel az orosz energiahordozók vásárlásával. Ez viszont közvetlenül fenyegetné Magyarország energiabiztonságát.

Orbán Viktor szerint a nyomás minden irányból érkezik majd Koppenhágában: európai kollégák, bizottsági tisztségviselők, sőt – ahogy fogalmazott – az otthoni ellenzék is támadja a magyar álláspontot.