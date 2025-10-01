Ft
Ukrajna Koppenhágában csúcs uniós Orbán Viktor eu miniszterelnök

„Elszigetelődve”: letámadták az újságírók Orbán Viktort Koppenhágában (FOTÓ)

2025. október 01. 15:18

Részletezte a miniszterelnök, hogy milyen problémákkal és ellenfelekkel néz majd szembe az EU-csúcson.

2025. október 01. 15:18
Erős ütközetre számít Orbán Viktor a szerdai uniós csúcson Koppenhágában, ahol – a miniszterelnök szavaival élve – valóságos „ketrecharc” várható. A magyar miniszterelnök egy, a helyszínen készült fotó kíséretében számolt be arról Facebook-bejegyzésében, milyen súlyos döntésekre készülnek Brüsszelben – és miért kell ezekre határozott nemet mondani.

Forrás: Facebook / Orbán Viktor

„Három komoly témáról kell ma tárgyalni” – kezdte bejegyzését a miniszterelnök. – „Egyrészt politikai döntést akarnak hozni arról, hogy ismerjük el az orosz–ukrán háborút a saját háborúnkként. Ezt a lengyel miniszterelnök kezdeményezte, és a Bizottság elnöke is támogatja.”

Orbán Viktor szerint azonban ez súlyos stratégiai tévedés lenne. Mint mondta, Magyarország nem kívánja az orosz–ukrán konfliktust a saját háborújaként kezelni.

A második vitapont a háborús pénzügyekről szól: „Azt kérik, hogy adjunk több pénzt Ukrajnának”. A miniszterelnök szerint ez azonban szintén nem szolgálja a magyar érdekeket.

A harmadik napirendi pont Ukrajna EU-csatlakozásának felgyorsítása lenne, amit Orbán Viktor veszélyes és elhamarkodott lépésnek tart. A kérdésben eddig is szkeptikus volt a magyar kormány, és továbbra is úgy látja: ha Ukrajna uniós taggá válna, azzal Európa is háborúba sodródna.

És van egy negyedik pont is:

Brüsszel azt javasolja, hogy az EU tagállamai végleg hagyjanak fel az orosz energiahordozók vásárlásával. Ez viszont közvetlenül fenyegetné Magyarország energiabiztonságát.

Orbán Viktor szerint a nyomás minden irányból érkezik majd Koppenhágában: európai kollégák, bizottsági tisztségviselők, sőt – ahogy fogalmazott – az otthoni ellenzék is támadja a magyar álláspontot. 

Erős nap lesz, de majd megküzdünk ezzel” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

A nyitókép illusztráció: Facebook 

