„Angela Merkel Orbán Viktornál járt. A volt német kancellár egy előző európai elit emblematikus alakja, akinek a döntései ugyanakkor ma is velünk élnek. Pontosabban azok következményei.

Először is:

Merkelhez köthető a Wilkommenskultur meghirdetése, vagyis az a mainstream migrációs politika, amit máig nem sikerült meghaladni, noha vannak pozitív fejlemények.

A magyar kormány a kezdetek óta ellenezte, és ma is így tesz!