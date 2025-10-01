Ft
10. 01.
szerda
Wilkommenskultur kancellár Merkelnek migrációs Orbán Viktor EU

Merkelnek volt még kötődése a konzervatív felfogáshoz, ami az utódaiból már bántóan hiányzik.

2025. október 01. 13:41

A volt német kancellár egy előző európai elit emblematikus alakja, akinek a döntései ugyanakkor ma is velünk élnek.

2025. október 01. 13:41
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Angela Merkel Orbán Viktornál járt. A volt német kancellár egy előző európai elit emblematikus alakja, akinek a döntései ugyanakkor ma is velünk élnek. Pontosabban azok következményei.

Először is: 

Merkelhez köthető a Wilkommenskultur meghirdetése, vagyis az a mainstream migrációs politika, amit máig nem sikerült meghaladni, noha vannak pozitív fejlemények. 

A magyar kormány a kezdetek óta ellenezte, és ma is így tesz!

Aztán: a méregzöldeknek való megfelelés jegyében Merkel kezdte el leszereltetni a német atomerőműveket, s indított el egy önfelszámoló iparpolitikát. Továbbá: a kancellár nem átallott asszisztálni a brüsszeli lopakodó jogalkotáshoz és az LMBTQ-lobbi túlkapásaihoz.

Viszont: a legendás német politikus még hitt az európai egység kompromisszumok árán való fenntartásában és az oroszokkal való pragmatikus viszonyban, 

valamennyire védte az EU érdekeit a nemzetközi térben, illetve volt még kötődése a konzervatív felfogáshoz, ami az utódaiból már bántóan hiányzik.”

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

orokkuruc-2
2025. október 01. 14:18
Németország gyilkosa! Ennyi! Ez a velejéig romlott vén nemgój szuka mindig teljesítette a parancsokat, amik csak Németország pusztulását eredményezhették. Ja, és megkapta a Kallergi díjat. Tehát
A szexárdi láncfűrészes böllér
2025. október 01. 14:14
Én nem vitatom, hogy Angi mamát a jószándék vezette a döntései meghozatalakor, csak valószínűleg nem ismeri (vagy nem érti) a mondást: a pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve!
astra04
2025. október 01. 14:13
Minél inkább látjuk a tettei következményeit, annál inkább bebizonyosodik, hogy minden idők egyik legkártékonyabb politikusa!
