Angela Merkel megérkezett Budapestre: így fogadta Orbán Viktor (GALÉRIA)
A találkozóról készült fotókat a galériánkban tekintheti meg.
A volt német kancellár egy előző európai elit emblematikus alakja, akinek a döntései ugyanakkor ma is velünk élnek.
„Angela Merkel Orbán Viktornál járt. A volt német kancellár egy előző európai elit emblematikus alakja, akinek a döntései ugyanakkor ma is velünk élnek. Pontosabban azok következményei.
Először is:
Merkelhez köthető a Wilkommenskultur meghirdetése, vagyis az a mainstream migrációs politika, amit máig nem sikerült meghaladni, noha vannak pozitív fejlemények.
A magyar kormány a kezdetek óta ellenezte, és ma is így tesz!
Ezt is ajánljuk a témában
A találkozóról készült fotókat a galériánkban tekintheti meg.
Aztán: a méregzöldeknek való megfelelés jegyében Merkel kezdte el leszereltetni a német atomerőműveket, s indított el egy önfelszámoló iparpolitikát. Továbbá: a kancellár nem átallott asszisztálni a brüsszeli lopakodó jogalkotáshoz és az LMBTQ-lobbi túlkapásaihoz.
Viszont: a legendás német politikus még hitt az európai egység kompromisszumok árán való fenntartásában és az oroszokkal való pragmatikus viszonyban,
valamennyire védte az EU érdekeit a nemzetközi térben, illetve volt még kötődése a konzervatív felfogáshoz, ami az utódaiból már bántóan hiányzik.”
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor
***