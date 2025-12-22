Derült égből csap a mennykő Zelenszkijbe: egyik legfőbb támogatója a lőszert és a pénzt is megvonná Ukrajnától – már az időpont is megvan

Ettől a pofontól garantáltan megszédül Zelenszkij: a románok vitték be a megalázó ütést, Putyin dörzsölheti a tenyerét
Már a szomszédban sem hisznek az ukrán csodában.
Talán nem túlzás kijelenteni, hogy lassan mindenkinek elege lesz az ukránok pénz- és lőszerpazarlásából.
A cseh kormány az elődje által Ukrajna számára indított lőszerbeszerzési projekt felülvizsgálatát tervezi. Az indítvány megvitatására január 7-én ül össze az ország nemzetbiztonsági tanácsa – jelentette be hétfőn Andrej Babis cseh miniszterelnök Prágában.
A kormányfő, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) párt vezetője úgy fogalmazott:
lényegét tekintve a lőszerbeszerzési kezdeményezés jó dolog volt, felmerül azonban a kérdés, hogy abban korrupciótól, illetve hivatali visszaélésektől mentesen zajlott-e minden?”
Babis már a választási kampány során is bírálta a projektet, ugyanakkor Csehország mindezidáig Ukrajn egyik első számú lőszerellátójaként volt számon tartva.
Tomio Okamura, a cseh képviselőház új elnöke hétfőn arról számolt be, hogy a védelmi minisztérium utasítást kapott:
készítse elő a megfelelő iratokat a kezdeményezésből való kilépéshez.
Okamura már december elején újságírók előtt megerősítette: az általa vezetett Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom azt szorgalmazza, hogy fejezzék be a cseh pénzek küldését Ukrajnába, s megszüntetnék a cseh kezdeményezésre folyó lőszerbeszerzést is az ukránok számára.
Csehországban az új kormánykoalíciót az októberi képviselőházi választásokon győztes ANO, az SPD, valamint az Autósok pártja alkotja.
Hivatalos adatok szerint a kezdeményezés keretében eddig összesen mintegy 4 millió nagy kaliberű lőszert szállítottak Ukrajnának.
A lőszerek harmadik államokból származnak, a projekt legnagyobb pénzügyi támogatói pedig Németország, Hollandia és Dánia.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök májusban Prágában tett látogatása során köszönetét fejezte ki az általa hatékonynak mondott lőszerbeszerzési kezdeményezésért, tekintettel Ukrajna tartósan magas tüzérségilőszer-igényére.
A dolgok ilyetén változását minden bizonnyal nem fogja kitörő örömmel fogadni.
(MTI)
Nyitókép: Sergei GAPON / AFP