Derült égből csap a mennykő Zelenszkijbe: egyik legfőbb támogatója a lőszert és a pénzt is megvonná Ukrajnától – már az időpont is megvan

Tomio Okamura, a cseh képviselőház új elnöke hétfőn arról számolt be, hogy a védelmi minisztérium utasítást kapott:

készítse elő a megfelelő iratokat a kezdeményezésből való kilépéshez.

Okamura már december elején újságírók előtt megerősítette: az általa vezetett Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom azt szorgalmazza, hogy fejezzék be a cseh pénzek küldését Ukrajnába, s megszüntetnék a cseh kezdeményezésre folyó lőszerbeszerzést is az ukránok számára.

Csehországban az új kormánykoalíciót az októberi képviselőházi választásokon győztes ANO, az SPD, valamint az Autósok pártja alkotja.