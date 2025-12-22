Összeszakadt a feladat terhe alatt: lemondott a román tanügyminiszter

Daniel David román tanügyi miniszter személyes blogján jelentette be, hogy hivatalba állása után egy évvel beadta a kérelmet a minisztereknél a tisztségéből való felmentésre. A kormányfő már el is fogadta a lemondását.

Bár a lemondás egyoldalú döntés, azt akartam, hogy békés legyen a távozásom, amilyen az együttműködésünk is volt”

– idézi Daniel Davidot a Székelyhon az Agerpres hírügynökségre hivatkozva.