Összeszakadt a feladat terhe alatt: lemondott a román tanügyminiszter

Napra pontosan egy kerek évig bírta.
Daniel David román tanügyi miniszter személyes blogján jelentette be, hogy hivatalba állása után egy évvel beadta a kérelmet a minisztereknél a tisztségéből való felmentésre. A kormányfő már el is fogadta a lemondását.
Bár a lemondás egyoldalú döntés, azt akartam, hogy békés legyen a távozásom, amilyen az együttműködésünk is volt”
– idézi Daniel Davidot a Székelyhon az Agerpres hírügynökségre hivatkozva.
Hozzátette: visszavonulásának indoka egyszerű, és nem kell mögöttes dolgokat belelátni.
„Soha nem törekedtem politikai karrierre, hanem ideiglenesen vállaltam el a közméltóságnak számító miniszteri tisztséget, hogy segítsem az országot és az oktatás-kutatás rendszerét azokban a válsághelyzetekben, amelyeken keresztülmentek. Ezúttal pedig a visszavonulásomról szóló döntésem végleges” – idézte az Edupedu.ro oktatási szakportál Davidot.
