12. 22.
hétfő
Daniel David román lemondás

Összeszakadt a feladat terhe alatt: lemondott a román tanügyminiszter

2025. december 22. 21:26

Napra pontosan egy kerek évig bírta.

2025. december 22. 21:26
Daniel David román tanügyi miniszter személyes blogján jelentette be, hogy hivatalba állása után egy évvel beadta a kérelmet a minisztereknél a tisztségéből való felmentésre. A kormányfő már el is fogadta a lemondását.

Bár a lemondás egyoldalú döntés, azt akartam, hogy békés legyen a távozásom, amilyen az együttműködésünk is volt”

– idézi Daniel Davidot a Székelyhon az Agerpres hírügynökségre hivatkozva.

Hozzátette: visszavonulásának indoka egyszerű, és nem kell mögöttes dolgokat belelátni.

„Soha nem törekedtem politikai karrierre, hanem ideiglenesen vállaltam el a közméltóságnak számító miniszteri tisztséget, hogy segítsem az országot és az oktatás-kutatás rendszerét azokban a válsághelyzetekben, amelyeken keresztülmentek. Ezúttal pedig a visszavonulásomról szóló döntésem végleges” – idézte az Edupedu.ro oktatási szakportál Davidot.

Nyitókép: gov.ro

Dorset Naga
2025. december 22. 22:33
Szegény... Ezzel a fizimiskával többet nem is nézek ki belőle.
kalyibagaliba
2025. december 22. 22:15
A Mankókerék nem bírta a 80-as tempót, amivel a román gazdaság hasít és a határ a csillagos ég?
Gubbio
2025. december 22. 22:10
Pankotai Lili előtt most már szabad az út. Megüresedett egy állás a számára.
Bitrex®
2025. december 22. 21:55
Úgy ránézésre ő maga is funkcionális analfabéta lehet.
