Rejtélyes találkozó a Buckingham-palotában: egy román nő is szerepel az Epstein-aktákban

Nem tisztázott, hogy a román nő Epstein ismert áldozatai közé tartozott-e, ugyanakkor az új dokumentumok ismét felerősítették azokat a követeléseket, hogy a brit hatóságok indítsanak újabb vizsgálatot András herceg ügyében.

A dokumentumok szerint a román modell már 2008 körül kapcsolatba került Epsteinnel, amikor még bukaresti egyetemista volt. Az amerikai milliárdos később több alkalommal segítette őt: fedezte lakhatási és fogászati költségeit, valamint munkalehetőséget is közvetített számára Londonban. A sajtó szerint Epstein gyakran alkalmazta ezt a módszert fiatal nők esetében:

ajándékokkal és karrierlehetőségekkel épített ki függőségi viszonyt, mielőtt egyre nagyobb kontrollt gyakorolt volna felettük.

Forrás: Daily Mail

A Buckingham-palotában tartott vacsora újabb kérdéseket vet fel a királyi udvar biztonsági protokolljaival és azzal kapcsolatban, hogy mit tudhattak az udvari tisztviselők Epstein és hálózata tevékenységéről.