Rejtélyes találkozó a Buckingham-palotában: egy román nő is szerepel az Epstein-aktákban
2026. február 08. 21:02
Kiszivárgott dokumentumok szerint Jeffrey Epstein egy fiatal román modellt is elvitt egy zártkörű vacsorára a Buckingham-palotába András herceghez.
2026. február 08. 21:02
Újabb botrányos részletek láttak napvilágot Jeffrey Epstein és András herceg kapcsolatáról: brit sajtóértesülések szerint
a pedofíliáért elítélt amerikai milliárdos egy fiatal román modellt is elvitt egy zártkörű vacsorára a Buckingham-palotába 2010-ben.
A találkozóra akkor került sor, amikor II. Erzsébet királynő Balmoralban tartózkodott, így a herceg a rezidencián fogadhatta Epsteint és több fiatal nőt. A kiszivárgott e-mailek alapján a vendégek között egy bukaresti modell és egy orosz nő is szerepelt.
Az elektronikus levelezés szerint Epstein a húszas évei elején járó román modellt „nagyon csinosnak” nevezte, és arról írt, hogy András herceg is „gyönyörűnek” találta. A beszámolók szerint a vacsora után Epstein és a herceg között baráti hangvételű üzenetváltás zajlott, amelyben az amerikai üzletember „nagyszerű szórakozásról” írt, a brit királyi család tagja pedig pozitívan reagált.
Nem tisztázott, hogy a román nő Epstein ismert áldozatai közé tartozott-e, ugyanakkor az új dokumentumok ismét felerősítették azokat a követeléseket, hogy a brit hatóságok indítsanak újabb vizsgálatot András herceg ügyében.
A dokumentumok szerint a román modell már 2008 körül kapcsolatba került Epsteinnel, amikor még bukaresti egyetemista volt. Az amerikai milliárdos később több alkalommal segítette őt: fedezte lakhatási és fogászati költségeit, valamint munkalehetőséget is közvetített számára Londonban. A sajtó szerint Epstein gyakran alkalmazta ezt a módszert fiatal nők esetében:
ajándékokkal és karrierlehetőségekkel épített ki függőségi viszonyt, mielőtt egyre nagyobb kontrollt gyakorolt volna felettük.
A Buckingham-palotában tartott vacsora újabb kérdéseket vet fel a királyi udvar biztonsági protokolljaival és azzal kapcsolatban, hogy mit tudhattak az udvari tisztviselők Epstein és hálózata tevékenységéről.
A brit rendőrség egyes információk szerint már vizsgálja a herceg és Epstein kapcsolatának további részleteit,
miközben a botrány politikai szinten is hullámokat vetett: több közéleti szereplő és volt kormánytag kapcsolatai is a figyelem középpontjába kerültek az úgynevezett „Epstein-akták” nyilvánosságra kerülése után.
