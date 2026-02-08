Ft
Ft
9°C
3°C
Ft
Ft
9°C
3°C
02. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
jeffrey epstein román herceg modell kapcsolat

Rejtélyes találkozó a Buckingham-palotában: egy román nő is szerepel az Epstein-aktákban

2026. február 08. 21:02

Kiszivárgott dokumentumok szerint Jeffrey Epstein egy fiatal román modellt is elvitt egy zártkörű vacsorára a Buckingham-palotába András herceghez.

2026. február 08. 21:02
null

Újabb botrányos részletek láttak napvilágot Jeffrey Epstein és András herceg kapcsolatáról: brit sajtóértesülések szerint 

a pedofíliáért elítélt amerikai milliárdos egy fiatal román modellt is elvitt egy zártkörű vacsorára a Buckingham-palotába 2010-ben. 

A találkozóra akkor került sor, amikor II. Erzsébet királynő Balmoralban tartózkodott, így a herceg a rezidencián fogadhatta Epsteint és több fiatal nőt. A kiszivárgott e-mailek alapján a vendégek között egy bukaresti modell és egy orosz nő is szerepelt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Tovább a cikkhezchevron

Az elektronikus levelezés szerint Epstein a húszas évei elején járó román modellt „nagyon csinosnak” nevezte, és arról írt, hogy András herceg is „gyönyörűnek” találta. A beszámolók szerint a vacsora után Epstein és a herceg között baráti hangvételű üzenetváltás zajlott, amelyben az amerikai üzletember „nagyszerű szórakozásról” írt, a brit királyi család tagja pedig pozitívan reagált. 

Nem tisztázott, hogy a román nő Epstein ismert áldozatai közé tartozott-e, ugyanakkor az új dokumentumok ismét felerősítették azokat a követeléseket, hogy a brit hatóságok indítsanak újabb vizsgálatot András herceg ügyében.

A dokumentumok szerint a román modell már 2008 körül kapcsolatba került Epsteinnel, amikor még bukaresti egyetemista volt. Az amerikai milliárdos később több alkalommal segítette őt: fedezte lakhatási és fogászati költségeit, valamint munkalehetőséget is közvetített számára Londonban. A sajtó szerint Epstein gyakran alkalmazta ezt a módszert fiatal nők esetében: 

ajándékokkal és karrierlehetőségekkel épített ki függőségi viszonyt, mielőtt egyre nagyobb kontrollt gyakorolt volna felettük.

Forrás: Daily Mail

A Buckingham-palotában tartott vacsora újabb kérdéseket vet fel a királyi udvar biztonsági protokolljaival és azzal kapcsolatban, hogy mit tudhattak az udvari tisztviselők Epstein és hálózata tevékenységéről. 

A brit rendőrség egyes információk szerint már vizsgálja a herceg és Epstein kapcsolatának további részleteit, 

miközben a botrány politikai szinten is hullámokat vetett: több közéleti szereplő és volt kormánytag kapcsolatai is a figyelem középpontjába kerültek az úgynevezett „Epstein-akták” nyilvánosságra kerülése után.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Jordan Pettitt / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jean_Lannes
2026. február 08. 21:22
A brit rendőrség XD Vicc.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!