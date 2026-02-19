Ft
marco rubio gáz magyarország kapcsolat donald trump

Újra szintet lépett Donald Trump és a magyar vezetés kapcsolata – és ennek jegyében érkezett a hét elején Budapestre Marco Rubio is

2026. február 19. 15:47

Az amerikai külügyminiszter mérsékeltebb és megfontoltabb hangvétellel, de kollégáihoz hasonló határozottsággal képviseli a Trump-kormányzat érdekeit és világnézetét a globális politikában.

2026. február 19. 15:47
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Marco Rubio kubai menekültcsalád gyermekeként született 1971-ben a floridai Miamiban. Ott végezte el a jogi egyetemet is, és már fiatalon beszippantotta a politika világa.

Még nem volt 30 éves, amikor a floridai képviselőházba választották. 2011-ben a szövetségi szenátus tagja lett, néhány év múlva pedig még magasabbra tekintett az ambiciózus politikus. 

2015-ben tűnt fel először a politika nagyszínpadán, amikor elindult a republikánus elnökjelöltségért. Florida állam szenátoraként a mérsékelt, hagyományos republikánus vonalhoz tartozott, úgynevezett Bush-republikánus volt. A verseny során kemény összeütközésbe került Donald Trumppal, a későbbi elnök a „kis Marco” gúnynevet adta neki. Rubio belement a sárdobálásba, de esélye sem volt az országos hírű milliárdossal szemben. 

Miután Trump a párton belül és az elnökválasztáson is győzött, sok korábbi kihívó küzdött azzal, hogyan is rehabilitálja a megválasztott elnökkel való kapcsolatát. Mivel azonban 2016-ban szinte a teljes Republikánus Párt azon dolgozott, hogy megállítsa őt, Trumpnak sem volt más választása, mint hogy feledékenynek mutatkozzon, meglepően megbocsátónak bizonyult Rubióval szemben is, aki korábban szélhámosnak nevezte őt. 

Trump to meet with oil executives about Venezuela
Donald Trump és Marco Rubio: vetélytársakból szövetségesek
Fotó: AFP/Saul Loeb

Marco Rubiónak jobban sikerült a rehabilitáció, mint bárki másnak. Az első Trump-kormányzat alatt jó kapcsolatot épített az elnök legközelebbi szövetségeseivel, de soha nem lobbizott pozícióért.

2024-ben megerősítette a szövetséget azzal, hogy nem indult el az elnökjelöltségért Trumppal szemben.

Ennek végül az lett az eredménye, hogy ő kapta az amerikai kormányzat elnök utáni talán legfontosabb pozícióját: a külügyminiszteri tárcát. 

