Újra szintet lépett Donald Trump és a magyar vezetés kapcsolata – és ennek jegyében érkezett a hét elején Budapestre Marco Rubio is

Marco Rubio kubai menekültcsalád gyermekeként született 1971-ben a floridai Miamiban. Ott végezte el a jogi egyetemet is, és már fiatalon beszippantotta a politika világa.

Még nem volt 30 éves, amikor a floridai képviselőházba választották. 2011-ben a szövetségi szenátus tagja lett, néhány év múlva pedig még magasabbra tekintett az ambiciózus politikus.

2015-ben tűnt fel először a politika nagyszínpadán, amikor elindult a republikánus elnökjelöltségért. Florida állam szenátoraként a mérsékelt, hagyományos republikánus vonalhoz tartozott, úgynevezett Bush-republikánus volt. A verseny során kemény összeütközésbe került Donald Trumppal, a későbbi elnök a „kis Marco” gúnynevet adta neki. Rubio belement a sárdobálásba, de esélye sem volt az országos hírű milliárdossal szemben.