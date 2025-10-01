Angela Merkel megérkezett Budapestre: így fogadta Orbán Viktor (GALÉRIA)

Magyarországra jön Angela Merkel – már az időpont is ismert
A CEU épületében egyesek még koccinthatnak is a volt német kancellárral a könyvbemutatóját követően.
A találkozóról készült fotókat a galériánkban tekintheti meg.
Angela Merkel szerdán Budapestre látogatott, ahol Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában fogadta. Ahogy arról beszámoltunk, Németország egykori kancellárja azért érkezett Magyaroroszágra, hogy bemutassa saját önéletrajzi könyvét, a „Szabadság” című kötetet. A találkozóról a kormányfő a Facebook-oldalán számolt be:
Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár. Isten hozta Angela Merkelt Magyarországon!”
– írta a bejegyzéshez Orbán Viktor.
A találkozóról készült fotókat galériánkban tekintheti meg:
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala