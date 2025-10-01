Angela Merkel megérkezett Budapestre: így fogadta Orbán Viktor (GALÉRIA)

Angela Merkel szerdán Budapestre látogatott, ahol Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában fogadta. Ahogy arról beszámoltunk, Németország egykori kancellárja azért érkezett Magyaroroszágra, hogy bemutassa saját önéletrajzi könyvét, a „Szabadság” című kötetet. A találkozóról a kormányfő a Facebook-oldalán számolt be:

Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár. Isten hozta Angela Merkelt Magyarországon!”

– írta a bejegyzéshez Orbán Viktor.

A találkozóról készült fotókat galériánkban tekintheti meg: