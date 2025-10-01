Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Budapest Angela Merkel Orbán Viktor találkozó

Angela Merkel megérkezett Budapestre: így fogadta Orbán Viktor (GALÉRIA)

2025. október 01. 10:55

A találkozóról készült fotókat a galériánkban tekintheti meg.

2025. október 01. 10:55
null

Angela Merkel szerdán Budapestre látogatott, ahol Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában fogadta. Ahogy arról beszámoltunk, Németország egykori kancellárja azért érkezett Magyaroroszágra, hogy bemutassa saját önéletrajzi könyvét, a „Szabadság” című kötetet. A találkozóról a kormányfő a Facebook-oldalán számolt be: 

Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár. Isten hozta Angela Merkelt Magyarországon!”

– írta a bejegyzéshez Orbán Viktor. 

A találkozóról készült fotókat galériánkban tekintheti meg: 

Így fogadta Orbán Viktor Angela Merkelt Budapesten!

Így fogadta Orbán Viktor Angela Merkelt Budapesten!

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 58 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2025. október 01. 12:27
Viktor kérem ezt a volt stasi-spiclit és Európa lerombolóját nem lett volna szabad még magánszemélyként sem felsö szinten fogadni. Az udvariasságnak is van határa. Merkel sem önkritikát és számtalan büntetteiért megbánást sem tanusít. Megrögzött embergyülölö komenista felbújtó és fanatikus globalista ügynök.
Válasz erre
0
0
Tegnap
2025. október 01. 12:26
Remélem, hogy szerveztek neki egy könyvbemutatót Röszkében, a határzár mellett.
Válasz erre
0
0
vamonos-4
2025. október 01. 12:23
Orkban altalaban csak az emberek hata mogott szokott sisteregni De a kerdes az, hogy hogyan fogadhatta Bp-en murkullt, ha eccer Koppenhagaban van az EU csucson ? 2 van a dagadekbol ?
Válasz erre
0
0
Bulldog Orange
2025. október 01. 12:16
Isten hozta, ördög vigye!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!