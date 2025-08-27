Magyarországra jön Angela Merkel – már az időpont is ismert

Angela Merkel, Németország egykori kancellárja Budapestre érkezik október 1-jén, hogy bemutassa saját önéletrajzi könyvét, a „Szabadság” című kötetet – derült ki a TIXA jegyoldalról.

Merkelt a 24.hu újságírója, Bánszegi Rebeka kérdezi majd, az eseménynek a CEU ad majd otthont.

A könyvbemutató beharangozójában felidézték, hogy Angela Merkel tizenhat éven át volt Németország kancellára. Mint fogalmaztak, „cselekedeteivel és véleményével formálta a német, az európai és a nemzetközi politikát”.

A hajdani politikus emlékirataiban visszatekint életére, amelyet két német államban töltött: 1990-ig az NDK-ban, 1990 óta az újraegyesített Németországban.

A kötetben és a beszélgetés során az érdeklődök olyan kérdésekre kaphatnak majd választ, mint például hogy sikerült keletnémet nőként eljutnia a CDU csúcsára és Németország első női kancellárjává válnia. Illetve, hogyan lett a nyugati világ egyik legnagyobb hatalmú kormányfője, milyen meggyőződés vezette.

„A Szabadság lapjain Angela Merkel egyaránt ír a kancellári hivatal mindennapjairól és azokról a drámai napokról és éjszakákról, amikor nagy jelentőségű döntéseket kellett meghoznia Berlinben, Brüsszelben és másutt”. De bemutatja a változás útját a nemzetközi együttműködésben, és feltárja, milyen nyomás alatt állnak a politikusok, miközben összetett problémákra keresnek megoldásokat a globalizált világban.

Az esemény oldalán azt is megjegyezték, hogy a memoár

bepillantást nyújt a hatalom belsejébe – és egyben fontos kiállás a szabadság mellett”.

A beszélgetés után minden résztvevőnek lehetősége nyílik dedikáltatni a Szabadság című kötetet, sőt, mint kiderült, akik prémiumjegyet váltanak az eseményre, még szűk körben koccinthatnak is Angela Merkellel.

Semmit sem bánt meg Il Giornale című olasz lap a minap idézte Angela Merkelt, aki egy interjúban elismerte, hogy a 2015-ös döntése, amellyel 800 ezer – Magyarországon keresztül érkező – szíriai menekültet fogadott be, hozzájárult az AfD megerősödéséhez, de ezt továbbra is helyes és szükséges lépésnek tartja. Merkel hangsúlyozta, hogy Németország jelentős előrelépést tett a migránsok integrációjában, és az alternatíva a menekültek erőszakos visszatartása lett volna, amit sosem támogatott volna.

Nyitókép: Angelos TZORTZINIS / AFP