Csalódtak az emberek a német kormányban: tovább erősödhet az AfD

A legutóbbi RTL/NTV Trendbarometer szerint a német politikai színtéren továbbra is feszült a helyzet. A felmérések alapján az Alternatíva Németországnak (AfD) párt áll az élen 26 százalékos támogatottsággal, szorosan megelőzve az Uniópártokat (CDU/CSU), amelyek 25 százalékon állnak. A kormányzó szociáldemokraták (SPD) stagnálnak 13 százalékkal, míg a Zöldek és a Baloldali Párt fej-fej mellett állnak 11 százalékkal, a liberális FDP és a Bündnis Sahra Wagenknecht viszont nem érné el a parlamenti küszöböt.

Az AfD népszerűségének okai

Az AfD előretörése mögött több tényező áll. A felmérés szerint az AfD új szavazóinak jelentős része az Uniópártoktól érkezik – közel fele azoknak, akik az előző szövetségi választáson a CDU/CSU-ra voksoltak, most az AfD-t támogatja. Emellett a távol maradók köréből is jelentős támogatást szereztek.

Manfred Güllner, a Forsa kutatóintézet vezetője szerint az AfD sikere a jelenlegi kormánykoalícióval szembeni elégedetlenségből fakad. A választók magas elvárásokat támasztottak a kormány felé, különösen a gazdasági helyzet stabilizálása terén, ám ezek az ígéretek nem valósultak meg. A mindennapi életben érzékelhető javulás hiánya – például az élelmiszerárak emelkedése – sokakat az AfD felé terelt, különösen a munkavállalók körében, akik körében a párt rendkívül népszerű.

A kancellár és a kormány megítélése

Friedrich Merz kancellár teljesítményével a válaszadók kétharmada elégedetlen. Bár Merz ambiciózus célokkal lépett hivatalba, a gazdasági helyzet romlása tovább rontotta a közhangulatot. A felmérés szerint 61 százalék úgy véli, hogy a gazdasági helyzet folyamatosan romlik, és ugyanennyien pesszimisták azzal kapcsolatban, hogy Merz képes lehet-e megfordítani a negatív trendet.

Güllner szerint ráadásul pártján belül sem sikerült egységet teremtenie, ami tovább gyengíti pozícióját. Güllner szerint a bevándorlás kérdése továbbra is ellentmondásos: bár a választók felismerik a gazdasági szükségességét, sokan fenntartásokkal viszonyulnak hozzá. Az AfD ügyesen használja ki ezt a témát, de népszerűségük nem kizárólag a migrációval magyarázható, hanem a politikai elittel szembeni általános elégedetlenséggel. Az AfD jelenleg profitál a kormány gyengeségeiből, de Güllner szerint a párt támogatottsága akkor is fennmaradna, ha a migrációt teljesen leállítanák, mivel a választók elégedetlensége mélyebb gyökerekkel bír.

Választási preferenciák: ki beszél róla nyíltan?

Az Insa legfrissebb felmérés nemcsak a pártok támogatásával kapcsolatban mutat érdekes adatokat. Fontos kérdés, hogy a választók hajlandók-e megosztani barátaikkal, kire szavaznának. Csak minden második ember mondja azt, hogy igen, míg 40 százalék nem árulná el, kire voksol. Különösen a Zöldek, az AfD és a Baloldali Párt szavazói beszélnek szívesen választásukról, míg az Unió, az FDP és a BSW támogatói jóval visszafogottabbak.

Kivándorlás: a fiatalok gyakrabban fontolgatják

A kivándorlás témája is egyre nagyobb figyelmet kap. Minden tizedik német tervezi, hogy az elkövetkező öt évben kivándorol, míg háromnegyedük számára ez nem téma. Különösen szembetűnő: a 30 év alattiak közül minden ötödik fontolgatja a kivándorlást, míg a 70 év felettiek körében ez csak 3 százalék. Pártok szerint az AfD szavazói szeretnének leginkább kivándorolni, míg az Unió és a Zöldek támogatói körében a legalacsonyabb ez a szándék.

Ki tudna kormányozni?

Az Insa felmérése szerint a következő koalíciós lehetőségek körvonalazódnak: egy fekete-kék (CDU-AfD) koalíció 50 százalékkal többséget szerezne, míg sem a fekete-vörös (CDU-SPD, 40 százalék), sem a vörös-vörös-zöld (SPD-Linke-Grüne 36,5 százalék) nem érné el a szükséges parlamenti többséget.

Nyitókép forrása: RALF HIRSCHBERGER / AFP