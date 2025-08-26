Ft
Semmit sem bánt meg Merkel: még mindig tárt karokkal fogadná a migránsokat

2025. augusztus 26. 12:05

A volt német kancellár helyesnek tartja a 2015-ös döntését.

2025. augusztus 26. 12:05
Angela Merkel volt német kancellár egy interjúban elismerte, hogy a 2015-ös döntése, amellyel 800 ezer – Magyarországon keresztül érkező – szíriai menekültet fogadott be, hozzájárult az AfD megerősödéséhez, de ezt továbbra is helyes és szükséges lépésnek tartja – hívta fel a figyelmet az Il Giornale.

Merkel hangsúlyozta, hogy Németország jelentős előrelépést tett a migránsok integrációjában, és az alternatíva a menekültek erőszakos visszatartása lett volna, amit sosem támogatott volna.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: TOBIAS SCHWARZ / AFP

