Semmit sem bánt meg Merkel: még mindig tárt karokkal fogadná a migránsokat

Megtört a jég Ausztriában: elismerték, hogy európai trenddé vált Orbán politikája
A magyar miniszterelnököt ma már sok tagállam követi.
A volt német kancellár helyesnek tartja a 2015-ös döntését.
Angela Merkel volt német kancellár egy interjúban elismerte, hogy a 2015-ös döntése, amellyel 800 ezer – Magyarországon keresztül érkező – szíriai menekültet fogadott be, hozzájárult az AfD megerősödéséhez, de ezt továbbra is helyes és szükséges lépésnek tartja – hívta fel a figyelmet az Il Giornale.
Merkel hangsúlyozta, hogy Németország jelentős előrelépést tett a migránsok integrációjában, és az alternatíva a menekültek erőszakos visszatartása lett volna, amit sosem támogatott volna.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar miniszterelnököt ma már sok tagállam követi.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: TOBIAS SCHWARZ / AFP