HELL Boxing Kings Végh Attila Erdei Zsolt ökölvívás

„Ha összefogunk, senkinek sincs esélye ellenünk!” – a felvidéki Végh Attila Erdei Zsolt búcsúmeccse után (VIDEÓ)

2025. december 22. 22:53

A történelmi összecsapás után ehhez méltó üzenetet fogalmazott meg Végh Attila. Erdei Zsolt ellenfele mindenkit egységre szólított fel.

2025. december 22. 22:53
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, többségi döntetlennel ért véget szombat éjszaka Erdei Zsolt és Végh Attila bokszmérkőzése, amely egyúttal az 51 éves Madár visszatérő és búcsúmeccse is volt egyben. Az összecsapás különlegességét egyebek mellett az adta, hogy egykori ökölvívó-világbajnokunk, olimpiai bronzérmes klasszisunk egy felvidéki MMA-világbajnok ellen mutathatta meg, 51 éves korára sem felejtett el bunyózni. 

Végh Attila vs. Erdei Zsolt
Végh Attila és Erdei Zsolt eredményhirdetése – egy pontozóbíró a felvidéki MMA-harcost látta jobbnak, kettő döntetlenre hozta ki az összecsapást (Fotó: YouTube/képmentés)

 

A 40 éves dunaszerdahelyi MMA-s a gálára az Ismerős Arcok „Nélküled” című dalára vonult be, hétfőn pedig szintén ezzel az aláfestő zenével és egy szlovákul kiírt, nagyon fontos kísérőüzenettel posztolt videóban mondott köszönetet közösségi oldalán Erdei Zsoltnak és mindenkinek, aki lehetővé tette a történelmi mérkőzés létrejöttét. Tanulságként ugyanis a következő üzenetet fogalmazta meg: 

A három legfontosabb dolog, ami nélkül nincs értelme az életnek: békesség, család, egészség! Amikor pedig Szlovákiában, vagy Csehországban bunyózom, van egy nagyon fontos mottóm: Spolu sme najsilnejší!, azaz Egységben az erő! És ha összefogunk mindannyian, akkor senkinek sincs esélye ellenünk! Hajrá, magyarok!"

@attila_vegh_official Spolu sme najsilnejší🙌 @@hellboxingkings ♬ original sound - Attila Vegh Official

(Nyitókép: Facebook/Végh Attila)

figyelő4322
•••
2025. december 23. 00:16 Szerkesztve
Rossz helyre ment...
Válasz erre
0
0
