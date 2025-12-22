„Ha összefogunk, senkinek sincs esélye ellenünk!” – a felvidéki Végh Attila Erdei Zsolt búcsúmeccse után (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, többségi döntetlennel ért véget szombat éjszaka Erdei Zsolt és Végh Attila bokszmérkőzése, amely egyúttal az 51 éves Madár visszatérő és búcsúmeccse is volt egyben. Az összecsapás különlegességét egyebek mellett az adta, hogy egykori ökölvívó-világbajnokunk, olimpiai bronzérmes klasszisunk egy felvidéki MMA-világbajnok ellen mutathatta meg, 51 éves korára sem felejtett el bunyózni.

Végh Attila és Erdei Zsolt eredményhirdetése – egy pontozóbíró a felvidéki MMA-harcost látta jobbnak, kettő döntetlenre hozta ki az összecsapást (Fotó: YouTube/képmentés)