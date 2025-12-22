Jake Paul most egy életre megtanulta: milliárdokért verette magát össze, rosszul végződhet a történet

Megrázó vallomás: Mike Tyson a halálból tért vissza a ringbe
„Ez a vereség számomra győzelem” – írta az 58 éves legenda, aki méltósággal zárta le karrierje utolsó nagy összecsapását.
Az orvosok szerint kilenc hónapra lesz szükség, hogy a színészből és videóbloggerből lett amerikai profi ökölvívó állkapcsa 90 százalékos állapotba kerüljön, és még akkor sem garantált, hogy a jövőben engedélyt kap a szorítóba lépéshez. Lehet, hogy Anthony Joshua egy életre elintézte Jake Paul bokszkarrierjét.
A magyar idő szerint szombat hajnali, kiütéses vereséggel végződött mérkőzése után megoperálták Jake Pault, akinek minden valószínűség szerint véget ért a profi ökölvívó-pályafutása. A hírről a Magyar Távirati Iroda (MTI) számolt be a Profiboksz szakportál cikkére hivatkozva.
Az MTI emlékeztet: a színészből és videóbloggerből lett amerikai profi bokszoló a kétszer is vitathatatlan világbajnoki címet szerzett 36 éves Anthony Joshuával találkozott Miamiban.
A britek korábbi nehézsúlyú világbajnoka a hatodik menetben kiütötte Pault, aki összesen négyszer került a padlóra.
Az orvosi diagnózis szerint az állkapcsa két helyen is eltört, és bár a 28 esztendős amerikai a hétvégén a közösségi médiában még úgy fogalmazott, hogy „ideje pihenni, felépülni és visszatérni a félnehézsúlyba”, ám elképzelhető, hogy utóbbira nem lesz lehetősége.
A kétoldali törést ugyanis
– figyelmeztet a profiboksz.hu.
Hozzátették: előreláthatólag két hónap múlva drótokat és újabb csavarokat kell behelyezni Paul állkapcsába, majd további három hónappal később fogászati implantátumokat kap, újabb negyedév elteltével pedig felhelyezik a koronákat.
Az orvosok szerint kilenc hónapra lesz szükség, hogy Jake Paul állkapcsa 90 százalékos állapotba kerüljön, és még akkor sem garantált, hogy a jövőben engedélyt kap a szorítóba lépéshez.
A hivatalos pénzdíjakat nem hozták nyilvánosságra, és bár a brit bulvársajtó szerint mindkét fél 70 millió fontot (31 milliárd forint) kap, Paul a közelmúltban arra utalt, hogy ennél sokkal nagyobb összegről van szó.
Az ellenfelénél 12 kilóval nehezebb és 12 centivel magasabb Joshua mérlegét immár 29 nyertes és négy vesztes meccs alkotja.
(MTI/ Mandiner)
Ezt is ajánljuk a témában
„Ez a vereség számomra győzelem” – írta az 58 éves legenda, aki méltósággal zárta le karrierje utolsó nagy összecsapását.
Fotók: Giorgio Viera / AFP