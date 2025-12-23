Akkor most mi van a bírókkal?

Lábbal tiporja a sajtószabadságot Magyar Péter: ha nem tetszik neki egy sajtótermék, betiltatja
Letiltás, betiltás, tagadás – ezt tudja produkálni a Tisza-vezér, ha számára kellemetlen információk kerülnek napvilágra.
Pompás élvezet lesz nézni ezeknek a pofáját a választás éjszakáján, amikor eltakarodnak.
„Emlékeznek még? Amikor ez a barom elvesztette a perét az Indexszel szemben, azt írta ki a Facebookjára – ahol él –, hogy ez »a jogállam teljes csődje«, továbbá »ez az ítélet a diktatúrát idézi«.
Hát persze. Ha neki nem tetsző ítélet születik, akkor diktatúra, elveszett jogállam – és természetesen megfenyegeti a bírókat is – mutatom:
»A mai ítélet a jogállam totális megcsúfolása. 195 nap és az igazságszolgáltatás is független lesz.«
Továbbá:
»Most szólok minden politikusnak, ügyésznek, rendőrnek, katonának, titkosszolgának, bírónak, ha ebben részt vesznek, bűnrészesek lesznek!«
Igen, ezt is ez az idióta barom jelentette ki.
Most pedig nagy pofával »áll ki« a bírók és a »bírói függetlenség« mellett. Mert most tetszik neki az ítélet. Egy tiszás bíró jogtalan ítélete.
Istenem, micsoda egy beteg állat ez. Egyenesen Örkény Tótékjából lépett elő. Bizony, ez a f... az életre kelt Őrnagy. A »függetlenobjektív« sajtója pedig az az ember, aki, miután az őrnagy ároknak nézi az árnyékot, reggelre árkot ás oda.
Hát így.
Az Őrnagy például az országból is, más választása nem marad...”
Éljen a sajtószabadság!
Nyitókép: Pilhál Tamás Facebook-oldala