betiltás sajtószabadság bayer zsolt jogállam

Akkor most mi van a bírókkal?

2025. december 23. 06:27

Pompás élvezet lesz nézni ezeknek a pofáját a választás éjszakáján, amikor eltakarodnak.

2025. december 23. 06:27
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Emlékeznek még? Amikor ez a barom elvesztette a perét az Indexszel szemben, azt írta ki a Facebookjára – ahol él –, hogy ez »a jogállam teljes csődje«, továbbá »ez az ítélet a diktatúrát idézi«.

Hát persze. Ha neki nem tetsző ítélet születik, akkor diktatúra, elveszett jogállam – és természetesen megfenyegeti a bírókat is – mutatom:

»A mai ítélet a jogállam totális megcsúfolása. 195 nap és az igazságszolgáltatás is független lesz.«

Továbbá:

»Most szólok minden politikusnak, ügyésznek, rendőrnek, katonának, titkosszolgának, bírónak, ha ebben részt vesznek, bűnrészesek lesznek!«

Igen, ezt is ez az idióta barom jelentette ki.

Most pedig nagy pofával »áll ki« a bírók és a »bírói függetlenség« mellett. Mert most tetszik neki az ítélet. Egy tiszás bíró jogtalan ítélete.

Istenem, micsoda egy beteg állat ez. Egyenesen Örkény Tótékjából lépett elő. Bizony, ez a f... az életre kelt Őrnagy. A »függetlenobjektív« sajtója pedig az az ember, aki, miután az őrnagy ároknak nézi az árnyékot, reggelre árkot ás oda.

Hát így.

Pompás élvezet lesz nézni ezeknek a pofáját a választás éjszakáján, amikor eltakarodnak.

Az Őrnagy például az országból is, más választása nem marad...”

Nyitókép: Pilhál Tamás Facebook-oldala

 

XTRO
2025. december 23. 09:09
Inkább maradjon és szégyenkezzen a hívei fogják köpködni a legjobban… csak ahogy ez lenni szokott.. ( maki)
Válasz erre
2
0
bagoly-29
2025. december 23. 08:56
Így legyen! De addig még bűzlik a tiszasár és nyüzsögnek a tiszalárvák!
Válasz erre
1
0
Héja
2025. december 23. 08:42
M. Péter nemcsak moral insanity - jellemtelen.
Válasz erre
5
0
yalaelnok
2025. december 23. 08:32
csakazértsemegyek a shiraz hotelbe, se szilveszterezni, se soha máskor!!!
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!