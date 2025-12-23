Akkor most mi van a bírókkal?

„Emlékeznek még? Amikor ez a barom elvesztette a perét az Indexszel szemben, azt írta ki a Facebookjára – ahol él –, hogy ez »a jogállam teljes csődje«, továbbá »ez az ítélet a diktatúrát idézi«.

Hát persze. Ha neki nem tetsző ítélet születik, akkor diktatúra, elveszett jogállam – és természetesen megfenyegeti a bírókat is – mutatom: