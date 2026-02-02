„Le a kalappal Lázár előtt” – REAKCIÓ Bayer Zsolttal és Fodor Gáborral (VIDEÓ)

Állóháború alakult ki a Fidesz és a Tisza között – mondta el a Reakcióban Kacsoh Dániel kérdésére Fodor Gábor. Az SZDSZ egykori politikusa a pártpreferenciákra vonatkozó, egymásnak gyakran ellentmondó közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban kijelentette ugyanakkor, hogy nem szabad megfeledkezni a Fidesz tartalékairól sem.

Bayer Zsolt publicista a kérdéssel kapcsolatban arra világított rá, hogy a legutóbbi választások – 2022-ben és 2018-ban – utólag a Fidesz-közeli intézetek méréseit igazolták.