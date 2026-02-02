Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
bayer zsolt kacsoh dániel Fodor Gábor reakció

„Le a kalappal Lázár előtt” – REAKCIÓ Bayer Zsolttal és Fodor Gáborral (VIDEÓ)

2026. február 02. 16:57

Melyik párt nyerte meg az elmúlt hétvégét, milyen „igazolás” volt a Tisza részéről Orbán Anita és Kapitány István személye, lesz-e Fidesz-kétharmad, és mi a helyzet Lázár János szerencsétlen megfogalmazásával? Kiderül a legújabb Reakcióból, amelyben Bayer Zsolt és Fodor Gábor volt Kacsoh Dániel vendége.

2026. február 02. 16:57
null
Mandiner
Mandiner

Állóháború alakult ki a Fidesz és a Tisza között – mondta el a Reakcióban Kacsoh Dániel kérdésére Fodor Gábor. Az SZDSZ egykori politikusa a pártpreferenciákra vonatkozó, egymásnak gyakran ellentmondó közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban kijelentette ugyanakkor, hogy nem szabad megfeledkezni a Fidesz tartalékairól sem. 

Bayer Zsolt publicista a kérdéssel kapcsolatban arra világított rá, hogy a legutóbbi választások – 2022-ben és 2018-ban – utólag a Fidesz-közeli intézetek méréseit igazolták. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Beszélt arról is, hogy számít-e áprilisban újabb Fidesz-kétharmadra.

Lázár János cigánysággal kapcsolatos közelmúltbéli kijelentésével összefüggésben a beszélgetők egyetértettek abban, hogy egy szövegkörnyezetből kiragadott, de mindenképpen szerencsétlen megfogalmazás futott végig a hazai balliberális sajtóban. Fodor Gábor úgy fogalmazott: hibát mindenki követhet el, Lázár János is hibázott, ugyanakkor nagyon fontos, hogy bocsánatot kért miatta. 

Le a kalappal előtte, hogy kimondta: elszúrtam, hiba volt”

– mondta. Szerinte a Lázárinfón elhangzott kijelentés már csak amiatt is nagyon szerencsétlen, mert az elmúlt 15 év cigányság érdekében tett kormányzati erőfeszítései valójában „sikertörténetnek” számítanak.

Nem azt mondta Lázár, hogy aki cigány, az pucoljon vécét” 

– erre már Bayer Zsolt helyezett nagy hangsúlyt az eszmecserében. 

A beszélgetés további részében kiderült, hogy Bayer Zsolt és Fodor Gábor mit gondolnak Tisza Párt új igazolásairól, Kapitány Istvánról és Orbán Anitáról; hogy szerencsés-e támadást indítani ellenük a jobboldal részéről; de részletesen elemezték az EU-s Ukrajna-álláspont hazai belpolitikában való leképeződését, illetve azt is: van-e keresnivalónk az Európai Unióban, és hogy 

miért is kell „vigyázó szemünket” Párizsra vetnünk.

A teljes beszélgetés a Mandiner YouTube-csatornáján itt, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dundi-fan3
2026. február 02. 18:16
Találós kérdés: Melyik szubkultúrában nevezik (bár inkább csak nevezték) rejtett erőforrásnak, rejtett tartaléknak a cigányságot? Csak azért, ha valaki azt hinné, véletlenül szólta el magát lázár. Nem véletlenül. Ő ilyen. Kellenek a MiHaMos szavazók is… Ne lepődjünk meg, ha egyszer a norvég cserediák is kicsúszik a száján.
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. február 02. 18:15
A fehérgalléros bűnözők összeálltak az ótvar cigány bűnözőkkel ez a Szaros bandája,akik az ukrán bűnözők szekerét tolják az uniós bűnözőkkel karöltve. Ez a maffiaunió!
Válasz erre
0
0
dundi-fan3
2026. február 02. 17:59
Annyira szeretitek Hontbandit idézni, de most, nyilván véletlenül, elkerülte a figyelmeteket a posztja. Sebaj, itt vagyok, hogy segítsek rajtatok! “ Lázár János nem nagyon tudta kimagyarázni vállalhatatlan kijelentését, de akkor megjött a momentumos Lőcsei Lajos, és majdnem döntetlenre mentette az állást, egészen addig, amíg meg nem érkezett Lázárnak segíteni Bayer Zsolt.”
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 02. 17:41
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!