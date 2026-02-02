„Le a kalappal Lázár előtt” – REAKCIÓ Bayer Zsolttal és Fodor Gáborral (VIDEÓ)

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Melyik párt nyerte meg az elmúlt hétvégét, milyen „igazolás” volt a Tisza részéről Orbán Anita és Kapitány István személye, lesz-e Fidesz-kétharmad, és mi a helyzet Lázár János szerencsétlen megfogalmazásával? Kiderül a legújabb Reakcióból, amelyben Bayer Zsolt és Fodor Gábor volt Kacsoh Dániel vendége.
Állóháború alakult ki a Fidesz és a Tisza között – mondta el a Reakcióban Kacsoh Dániel kérdésére Fodor Gábor. Az SZDSZ egykori politikusa a pártpreferenciákra vonatkozó, egymásnak gyakran ellentmondó közvélemény-kutatásokkal kapcsolatban kijelentette ugyanakkor, hogy nem szabad megfeledkezni a Fidesz tartalékairól sem.
Bayer Zsolt publicista a kérdéssel kapcsolatban arra világított rá, hogy a legutóbbi választások – 2022-ben és 2018-ban – utólag a Fidesz-közeli intézetek méréseit igazolták.
Beszélt arról is, hogy számít-e áprilisban újabb Fidesz-kétharmadra.
Lázár János cigánysággal kapcsolatos közelmúltbéli kijelentésével összefüggésben a beszélgetők egyetértettek abban, hogy egy szövegkörnyezetből kiragadott, de mindenképpen szerencsétlen megfogalmazás futott végig a hazai balliberális sajtóban. Fodor Gábor úgy fogalmazott: hibát mindenki követhet el, Lázár János is hibázott, ugyanakkor nagyon fontos, hogy bocsánatot kért miatta.
Le a kalappal előtte, hogy kimondta: elszúrtam, hiba volt”
– mondta. Szerinte a Lázárinfón elhangzott kijelentés már csak amiatt is nagyon szerencsétlen, mert az elmúlt 15 év cigányság érdekében tett kormányzati erőfeszítései valójában „sikertörténetnek” számítanak.
Nem azt mondta Lázár, hogy aki cigány, az pucoljon vécét”
– erre már Bayer Zsolt helyezett nagy hangsúlyt az eszmecserében.
A beszélgetés további részében kiderült, hogy Bayer Zsolt és Fodor Gábor mit gondolnak Tisza Párt új igazolásairól, Kapitány Istvánról és Orbán Anitáról; hogy szerencsés-e támadást indítani ellenük a jobboldal részéről; de részletesen elemezték az EU-s Ukrajna-álláspont hazai belpolitikában való leképeződését, illetve azt is: van-e keresnivalónk az Európai Unióban, és hogy
miért is kell „vigyázó szemünket” Párizsra vetnünk.
