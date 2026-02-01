Ft
02. 01.
vasárnap
tisza mlm kapitány istván

Kapitány István gyorsan kihasználja a hirtelen jött ismertséget, pénzért árulja a „tudását”

2026. február 01. 20:23

Továbbra is fut az MLM párt, pedig ez már egészen elképesztően kínos...

2026. február 01. 20:23
null
Borbély Beáta
Facebook

„Kapitány István gyorsan kihasználja a hirtelen jött ismertséget, pénzért árulja a »tudását«. 

Már egész olcsón, alig 10.000 forintért eladó a Tisza »gazdasági és energetikai szakértője«... 

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala
 

gullwing
2026. február 01. 20:52
Csak 10 000? A Csik Miklós a tarnazsadányi drogos, börtönviselt cigóknak 20 000 fizetett...🤣🤣🤣🤣 Akkor ez nem ér annyit mint a drogos, börtöntöltelék, egy bites cigó...🤣🤣🤣🤣
