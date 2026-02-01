Kapitányinfó II. – Kapitány úrnak nem jönnek ki a számok
Az, hogy minden rosszat csökkentünk, minden jót emelünk, és mindehhez egy fillér plusz adó beszedésére sincsen szükség, üzletemberhez méltatlan bohóckodás. Kohán Mátyás írása.
Továbbra is fut az MLM párt, pedig ez már egészen elképesztően kínos...
„Kapitány István gyorsan kihasználja a hirtelen jött ismertséget, pénzért árulja a »tudását«.
Már egész olcsón, alig 10.000 forintért eladó a Tisza »gazdasági és energetikai szakértője«...
Továbbra is fut az MLM párt, pedig ez már egészen elképesztően kínos...”
