Kapitányinfó II. – Kapitány úrnak nem jönnek ki a számok

És erre kénytelen vagyok felhívni a figyelmet olyan közéleti emberként, aki a globális kapitalizmus csúcsáról hazatért Kapitánytól a magyar gazdasági közélet gazdagítását és nem a legnevetségesebb gyurcsányi látványpékség újrabegyújtását várja.

Az pedig, amit az energiáról mond, egészen egyszerűen bornírt. A Tisza Párt mind az energiabeszerzés, mind Ukrajna tekintetében úgy tesz, mintha Magyarország nem állna döntések sora előtt: Orbán Anita a választásokig bekövetkező tűzszünetben reménykedik, Kapitány úr pedig a diverzifikáció fontosságát sulykolja, indirekte dicsérve a Szlovénián kívül minden szomszéddal gázkapcsolatot kiépítő fideszes energiapolitikát.

De a Magyarország előtt álló kérdések nem arról szólnak, hogy reménykedünk-e a tűzszünetben (persze), meg hogy jó dolog-e az energiabeszerzésben a diverzifikáció (nyilván).

A Magyarország előtt álló kérdések arról szólnak, hogy beszállunk-e jelentős erőforrásokkal a szamáron fülként rajtunk maradt, részben a hibás európai háborús stratégia által tönkretett Ukrajna finanszírozásába, vagy komoly politikai tőkét felhasználva ebből kimaradunk. Meg arról szólnak, hogy engedjük-e magunkat a magyar érdeket semmibe vevő brüsszeli akarat által leválasztani a – szerencsére már valamelyest diverzifikált – gáz- és olajbeszerzései forrásaink közül a legolcsóbbról, vagy ellenállunk, perelünk, csípünk, rúgunk, harapunk, és kiállunk a magyar gazdaság és a magyar költségvetés elemi érdekéért.

Ezek akut és létező döntési helyzetek, melyekben az engedelmeskedés és az ellenállás közül lehet választani, nem pedig elvi síkon eldöntendő kérdések, melyekben elég volna néhány, az exmihazánkostól az exhumanistáig minden Tisza-szimpatizáns ízlésétől egyenlő közelségben található kommunikációs panelt durrogtatni.