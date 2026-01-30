Kezd elfogyni a levegő Magyar Péter körül: kampányszlogenek között bújik meg a Tisza Brüsszelben megírt programja

Bajnai Gordon ismét felbukkant és fontos üzenetet küldött a magyar embereknek
A volt kormányfő szerint az üzleti érdekek ellentétesek a politikusok, így a választók érdekeivel, amire az infláció a válasz.
Kapitány István világossá tette, a Tisza Párt visszaragasztaná Magyarországra a balliberálisok „merjünk kicsik lenni” bélyegét és a „kompországozást”.
Elérkezett az idő, hogy bemutassa Magyar Péter a Tisza Párt – szavai szerint – „valódi kormányprogramját”. A pártelnök január 5-ei sajtótájékoztatóján azt ígérte, ebben a hónapban ismerteti, mit tennének, ha kormányra kerülnének.
Az ugyanakkor a párt szakpolitikusainak névsorából és a nyilatkozatokból az mára egyértelművé vált,
nem az emberek és a családok jóléte lenne a kulcskérdés, hanem Brüsszel, a piac és a befektetők érdekei diktálnák egy Tisza-kormány politikáját. Közben a Magyarországot a méreteit és adottságait jelentősen meghaladó világpolitikai szereplőből újra a Nyugatot kiszolgáló kicsi és jelentéktelen országgá tennék.
Mindezt maga Kapitány István, a párt szakpolitikusa tette világossá, ismét „kompországgá” degradálva Magyarországot, amely magatehetetlenül sodródik a nyugat és a kelet között.
Magyar Péter továbbra is tagadja, hogy az ősszel kiszivárgott, a baloldali közgazdászok és a volt MSZP-SZDSZ kormányok által képviselt szakpolitikákat és Brüsszel-párti megszorítópolitikákat felsorakoztató Tisza-csomag végrehajtását tervezné az ellenzéki párt.
A Tisza Párt elképzeléseit Kapitány István, a párt újonnan igazolt globalista szakpolitikusa egy interjúban részletezte, amely nagy részben ígérgetés és az Orbán Viktor vezette kormány népszerű intézkedéseinek megtartására épülne, de azt is egyértelművé teszi, hogy Brüsszel és a piac érdekeit szolgálná ki Magyarország, ha a Tisza kerülne kormányra.
Noha Magyar Péter korábban „humbugnak” nevezte a rezsicsökkentést és a Tisza Párt EP-képviselői is többször kijelentették, hogy el kell törölni, Kapitány felbukkanása óta már megtartandó és kibővítendő intézkedésnek nevezik a korábban károsnak bélyegzett hatósági áram- és gázárszabályozást.
Kapitány István a Magyar Hangnak adott interjúban elmondta, a Tisza tehát
A Shell korábbi alelnöke ráadásul a költségvetést már most is jelentősen megterhelő intézkedéseket tovább bővítené
Kapitány István arra is ígéretet tett, hogy kormányra kerülésük esetén
azonnal eltörölnék a szektorális különadókat,
vagyis a jelentős, a magyar piacon évente több száz milliárd forintos árbevételt elérő multik bevételarányos adóját, amely több mint 1000 milliárd forint bevételt jelent a költségvetésnek.
A Tisza Párt Jockey Ewingja által ismertetett tervek tehát inkább tűnnek megalapozatlan választási ígérgetésnek, mint valódi programnak. Ráadásul a fedezetként belengetett uniós pénteket, ha sikerül is hazahozni belátható időn belül, nem lehet az ígéretek legnagyobb részére fordítani, ekkora, több ezer milliárd forintos bevételt pedig képtelenség lenne beszedni a leggazdagabbakra kivetett vagyonadóból még akkor is, ha eredményes lenne a több országban már megbukott adónem bevezetése.
Az interjúban ugyanakkor Magyar Péter üzleti világból érkező, Bajnai Gordon köreihez közel álló Kapitány István több olyan, látszólag kevésbé lényeges elemről is említést tesz, amely egyértelműen a befektetőknek és Brüsszel elvárásainak rendelné alá a gazdaságpolitikát.
Ezek közé tartozik az energiabeszerzés kérdése. A Tisza Párthoz köthető szakértők után most Kapitány is azt állítja, ha nem vásárolnánk több orosz kőolajat, azzal diverzifikálnánk az energiabeszerzést. Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, ez az állítás abszurd, mivel a két kőolajvezeték közül az egyik kiesésével kiszolgáltatottabbá válna hazánk ellátása.
A nyersolaj helyett ugyanakkor Magyarország jóval drágábban megvásárolhatja a feldolgozott kőolajszármazékokat és termékeket is, egyebek mellett a globális Shell-től, vagy más világpiaci szereplőtől ám ebben az esetben a Mol óriási hátrányba kerülne és veszélyeztetné a magyar olajcég régiós piacvezető szerepét is.
Szintén a piac- és Brüsszel-párti ígéretek közé tartozik az euró mielőbbi bevezetése, amelyet a lengyelek és a csehek sem siettetnek, nem véletlenül.
Az euró bevezetéséhez ugyanakkor teljesíteni kell a szigorú költségvetési feltételeket, amelynek középpontjában a hiány és az államadósság csökkentése áll, vagyis megszorítások nélkül nem kerülhetne közelebb a közös valuta bevezetése.
Ez azt jelenti, hogy a baloldali közgazdászok által gyakran hangoztatott megszorítások elkerülhetetlenek lennének, mivel radikális költségvetési konszolidáció nélkül nem lehet bevezetni az eurót. Az adósság alacsonyabb finanszírozása pedig a befektetők – s nem a lakosság – számára kifizetődő gazdaságpolitika feltétele, vagyis a költségvetés kiadási oldalát legjobban terhelő szociális juttatások, nyugdíjak, kedvezmények, valamint a multikat terhelő adók kivezetését jelentené.
Kapitány István gondolataiból az is kiderül, hogy a balliberális oldal gyakran hangoztatott, lesajnáló ideológiája is visszatérne, amelyben hazánkat a nyugat és a kelet között sodródó kompországként szokták emlegetni, szerintük Magyarország szerepe pedig az lenne, hogy kis méreténél fogva kiszolgálja a Nyugatot és becsülje meg, hogy ezt megteheti. Az interjúban a Tisza Párt politikusa úgy fogalmaz,
Tisztában kell lenni azzal, hogy kicsi a magyar gazdaság, ezért fontos a regionális összefogás, és még inkább az, hogy hozzájáruljunk a közös európai gazdasághoz (...) Ne akarjunk a világ problémáinak megoldói lenni, mint ma, mert nem erre van felhatalmazása a mindenkori magyar kormánynak...
Közben egyre többen csalódnak a Tisza Pártban és hozzák nyilvánosságra azokat az elképzeléseket, amelyekről Tarr Zoltán szavai szerint a választásokig nem szabad beszélni.
A pártban tudják, hogy legfeljebb négy év jut nekik, „tudják, hogy annyi idejük van megszedni magukat” – mondta Csercsa Balázs, aki hitelesnek véli a kiszivárgott, hatszáz oldalas dokumentumot.
