Kezd elfogyni a levegő Magyar Péter körül: kampányszlogenek között bújik meg a Tisza Brüsszelben megírt programja

Ezek közé tartozik az energiabeszerzés kérdése. A Tisza Párthoz köthető szakértők után most Kapitány is azt állítja, ha nem vásárolnánk több orosz kőolajat, azzal diverzifikálnánk az energiabeszerzést. Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, ez az állítás abszurd, mivel a két kőolajvezeték közül az egyik kiesésével kiszolgáltatottabbá válna hazánk ellátása.

A nyersolaj helyett ugyanakkor Magyarország jóval drágábban megvásárolhatja a feldolgozott kőolajszármazékokat és termékeket is, egyebek mellett a globális Shell-től, vagy más világpiaci szereplőtől ám ebben az esetben a Mol óriási hátrányba kerülne és veszélyeztetné a magyar olajcég régiós piacvezető szerepét is.

Szintén a piac- és Brüsszel-párti ígéretek közé tartozik az euró mielőbbi bevezetése, amelyet a lengyelek és a csehek sem siettetnek, nem véletlenül.

Az euró bevezetéséhez ugyanakkor teljesíteni kell a szigorú költségvetési feltételeket, amelynek középpontjában a hiány és az államadósság csökkentése áll, vagyis megszorítások nélkül nem kerülhetne közelebb a közös valuta bevezetése.

Ez azt jelenti, hogy a baloldali közgazdászok által gyakran hangoztatott megszorítások elkerülhetetlenek lennének, mivel radikális költségvetési konszolidáció nélkül nem lehet bevezetni az eurót. Az adósság alacsonyabb finanszírozása pedig a befektetők – s nem a lakosság – számára kifizetődő gazdaságpolitika feltétele, vagyis a költségvetés kiadási oldalát legjobban terhelő szociális juttatások, nyugdíjak, kedvezmények, valamint a multikat terhelő adók kivezetését jelentené.