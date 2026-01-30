Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány tisza párt brüsszel magyarország Kapitány István

Kezd elfogyni a levegő Magyar Péter körül: kampányszlogenek között bújik meg a Tisza Brüsszelben megírt programja

2026. január 30. 19:13

Kapitány István világossá tette, a Tisza Párt visszaragasztaná Magyarországra a balliberálisok „merjünk kicsik lenni” bélyegét és a „kompországozást”.

2026. január 30. 19:13
null

Elérkezett az idő, hogy bemutassa Magyar Péter a Tisza Párt – szavai szerint – „valódi kormányprogramját”. A pártelnök január 5-ei sajtótájékoztatóján azt ígérte, ebben a hónapban ismerteti, mit tennének, ha kormányra kerülnének.

Az ugyanakkor a párt szakpolitikusainak névsorából és a nyilatkozatokból az mára egyértelművé vált, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

nem az emberek és a családok jóléte lenne a kulcskérdés, hanem Brüsszel, a piac és a befektetők érdekei diktálnák egy Tisza-kormány politikáját. Közben a Magyarországot a méreteit és adottságait jelentősen meghaladó világpolitikai szereplőből újra a Nyugatot kiszolgáló kicsi és jelentéktelen országgá tennék.

Mindezt maga Kapitány István, a párt szakpolitikusa tette világossá, ismét „kompországgá” degradálva Magyarországot, amely magatehetetlenül sodródik a nyugat és a kelet között. 

Magyar Péter továbbra is tagadja, hogy az ősszel kiszivárgott, a baloldali közgazdászok és a volt MSZP-SZDSZ kormányok által képviselt szakpolitikákat és Brüsszel-párti megszorítópolitikákat felsorakoztató Tisza-csomag végrehajtását tervezné az ellenzéki párt. 

A Tisza Párt elképzeléseit Kapitány István, a párt újonnan igazolt globalista szakpolitikusa egy interjúban részletezte, amely nagy részben ígérgetés és az Orbán Viktor vezette kormány népszerű intézkedéseinek megtartására épülne, de azt is egyértelművé teszi, hogy Brüsszel és a piac érdekeit szolgálná ki Magyarország, ha a Tisza kerülne kormányra.

Noha Magyar Péter korábban „humbugnak” nevezte a rezsicsökkentést és a Tisza Párt EP-képviselői is többször kijelentették, hogy el kell törölni, Kapitány felbukkanása óta már megtartandó és kibővítendő intézkedésnek nevezik a korábban károsnak bélyegzett hatósági áram- és gázárszabályozást. 

Megalapozatlan ígéretek fedik el a Tisza valódi szándékát

Kapitány István a Magyar Hangnak adott interjúban elmondta, a Tisza tehát

  • megtartaná a rezsicsökkentést,
  • a korábban igazságtalannak nevezett szja-mentességet az édesanyáknak, 
  • és a szintén bírált 13. és 14. havi nyugdíjakat.

A Shell korábbi alelnöke ráadásul a költségvetést már most is jelentősen megterhelő intézkedéseket tovább bővítené 

  • a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetésével, amely évente nagyjából 300-500 milliárd forintra becsülhető,
  • évi 500 milliárd forinttal növelné az egészségügyi kassza keretét,
  • kiterjesztené a rezsicsökkentést a tűzifára,
  • miközben adót csökkentene az alacsonyabb keresetűeknél.

Kapitány István arra is ígéretet tett, hogy kormányra kerülésük esetén

azonnal eltörölnék a szektorális különadókat, 

vagyis a jelentős, a magyar piacon évente több száz milliárd forintos árbevételt elérő multik bevételarányos adóját, amely több mint 1000 milliárd forint bevételt jelent a költségvetésnek.

A Tisza Párt Jockey Ewingja által ismertetett tervek tehát inkább tűnnek megalapozatlan választási ígérgetésnek, mint valódi programnak. Ráadásul a fedezetként belengetett uniós pénteket, ha sikerül is hazahozni belátható időn belül, nem lehet az ígéretek legnagyobb részére fordítani, ekkora, több ezer milliárd forintos bevételt pedig képtelenség lenne beszedni a leggazdagabbakra kivetett vagyonadóból még akkor is, ha eredményes lenne a több országban már megbukott adónem bevezetése.

Az interjúban ugyanakkor Magyar Péter üzleti világból érkező, Bajnai Gordon köreihez közel álló Kapitány István több olyan, látszólag kevésbé lényeges elemről is említést tesz, amely egyértelműen a befektetőknek és Brüsszel elvárásainak rendelné alá a gazdaságpolitikát.

Ezt is ajánljuk a témában

Brüsszel és a piac diktálná a tempót

Ezek közé tartozik az energiabeszerzés kérdése. A Tisza Párthoz köthető szakértők után most Kapitány is azt állítja, ha nem vásárolnánk több orosz kőolajat, azzal diverzifikálnánk az energiabeszerzést. Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, ez az állítás abszurd, mivel a két kőolajvezeték közül az egyik kiesésével kiszolgáltatottabbá válna hazánk ellátása.

A nyersolaj helyett ugyanakkor Magyarország jóval drágábban megvásárolhatja a feldolgozott kőolajszármazékokat és termékeket is, egyebek mellett a globális Shell-től, vagy más világpiaci szereplőtől ám ebben az esetben a Mol óriási hátrányba kerülne és veszélyeztetné a magyar olajcég régiós piacvezető szerepét is.

Szintén a piac- és Brüsszel-párti ígéretek közé tartozik az euró mielőbbi bevezetése, amelyet a lengyelek és a csehek sem siettetnek, nem véletlenül. 

Az euró bevezetéséhez ugyanakkor teljesíteni kell a szigorú költségvetési feltételeket, amelynek középpontjában a hiány és az államadósság csökkentése áll, vagyis megszorítások nélkül nem kerülhetne közelebb a közös valuta bevezetése.

Ez azt jelenti, hogy a baloldali közgazdászok által gyakran hangoztatott megszorítások elkerülhetetlenek lennének, mivel radikális költségvetési konszolidáció nélkül nem lehet bevezetni az eurót. Az adósság alacsonyabb finanszírozása pedig a befektetők – s nem a lakosság – számára kifizetődő gazdaságpolitika feltétele, vagyis a költségvetés kiadási oldalát legjobban terhelő szociális juttatások, nyugdíjak, kedvezmények, valamint a multikat terhelő adók kivezetését jelentené. 

Visszatér a „merjünk kicsik lenni” világ

Kapitány István gondolataiból az is kiderül, hogy a balliberális oldal gyakran hangoztatott, lesajnáló ideológiája is visszatérne, amelyben hazánkat a nyugat és a kelet között sodródó kompországként szokták emlegetni, szerintük Magyarország szerepe pedig az lenne, hogy kis méreténél fogva kiszolgálja a Nyugatot és becsülje meg, hogy ezt megteheti. Az interjúban a Tisza Párt politikusa úgy fogalmaz, 

Tisztában kell lenni azzal, hogy kicsi a magyar gazdaság, ezért fontos a regionális összefogás, és még inkább az, hogy hozzájáruljunk a közös európai gazdasághoz (...) Ne akarjunk a világ problémáinak megoldói lenni, mint ma, mert nem erre van felhatalmazása a mindenkori magyar kormánynak...

Közben egyre többen csalódnak a Tisza Pártban és hozzák nyilvánosságra azokat az elképzeléseket, amelyekről Tarr Zoltán szavai szerint a választásokig nem szabad beszélni.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook/Kapitány István

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
•••
2026. január 30. 20:22 Szerkesztve
Fejlődésképtelenek? Orbán Anita a nyitott társadalom 1960-as évek végére megbukott társadalomfilozófiai elképzeléseivel házal. Ma már a nyitott társadalom utópiája egy anakronizmus. Különben is, ha egy utópia megvalósul, az mindig totalitarizmushoz vezet. Ma már a szerves fejlődésen alapuló neokonzervativizmus eszméi vannak a topon. Kapitány a nyitott piacgazdaság mindenütt megbukott koncepcióját erőlteti. Anakronisztikusak az elképzelései. Ma már a kínai típusú, az állam segítette, ellenőrizte, felügyelte gazdaságpolitikai modell a nyerő.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 30. 20:09
Mi a gazdasági racionalitása az orosz nyersanyagokról és energia hordozókról való leválásnak? Semmi. Kapitány és Orbán Anita nem a gazdasági racionalitást képviselik, hanem politikai propagandisták. A diverzifikálás éppen nem a lehetséges beszerzési lehetőségek csökkentését jelenti. A diverzifikálásért sokat tett a kormány ez nem jelenti az orosz gázról és olajról való lemondást. Kapitány és Orbán Anita a diverzifikálás ellen vannak, noha mást mondanak. Ballibsi propagandisták nem szakemberek. A magyar nép ellenségei.
Válasz erre
1
0
tapir32
•••
2026. január 30. 19:32 Szerkesztve
A rezsicsökkentés hatékony segítség a lakosságnak és energia spórolásra ösztönöz. Mindenki az átlag alatt akar maradni és emiatt hosszú távon az átlag is csökken. Kapitány és Orbán Anita ballibsi propagandisták nem szakemberek.
Válasz erre
3
0
tapir32
2026. január 30. 19:31
250 000 ukrán katona dezertált. Erőszakkal kell sorozni. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az Ukrajnának szánt fegyverek harmada a feketepiacon köt ki. Egy ilyen hadseregbe egy fillért nem érdemes befektetni. Az ukrán embereken próbálták ki az oroszok, az USA és az európai államok az új fegyvereiket, de nem adták nekik, csak az elavultat kapták az ukránok. Szart sem érnek az ukránok harci tapasztalatai. Önállósodott fegyveres csapatok garázdálkodnak Ukrajnában. Ukrajnát le kell fegyverezni! Európát a NATO védi nem Ukrajna!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!