tisza párt magyar péter csercsa balázs

Kitálalt az extiszás: a Tisza Párt eleve arra szövetkezett, hogy kihasználja az embereket

2026. január 30. 14:43

A pártban tudják, hogy legfeljebb négy év jut nekik, „tudják, hogy annyi idejük van megszedni magukat” – mondta Csercsa Balázs, aki hitelesnek véli a kiszivárgott, hatszáz oldalas dokumentumot.

null

Az Indexnek Kibeszélő Extra című műsorának vendége volt Csercsa Balázs, aki nemrég csalódottságának hangot adva lépett ki a Tisza Pártból.

Csercsa a Tisza Párt adócsomagjával kapcsolatban kijelentette, hogy hallott beszélgetéseket olyan témákról, amelyek a kiszivárgott 600 oldalas dokumentumban is szerepeltek. Ilyen volt a vagyonadó kérdése, amin fel is szaladt a szemöldöke.

Nagyon sok beszélgetés folyt erről, és a legfőbb kérdés az volt, hogy mennyi legyen az összeg határa – állította.

Szerinte egyébként Magyar Péter maga jelentette be, hogy létezik egy konvergenciaprogram, hiszen a pártvezető augusztus 20-án, pannonhalmi beszédében bejelentett tíz pontot, de miután az Index lehozta a Tisza-adócsomagot, azonnal levették napirendről a pontokat. Az extiszás úgy fogalmazott, rohamtempóban kezdtek el egy újat kidolgozni, amit a kampányban fel lehet használni.

Csercsa Balázs hitelesnek tartja a dokumentumot, mint egy tanulmánygyűjteményt, amely alapján elkészült a konvergenciaprogram.

Reagálva Magyar Péter korábbi állításaira elmondta, hogy nem kínáltak neki állást, és nem sértődött, inkább csalódott. „Nem én vagyok áruló, én vagyok igazán hűséges azokhoz az elvekhez, amiket mindig is tiszteltem. Azt látom, hogy a Tisza Párt kihasználja az őket támogató, lelkes hazaszerető embereket” – fogalmazott.

Csercsa egy személyes történetet is elmesélt, ami nagyon elgondolkodtatta a Tisza Párttal kapcsolatban: 

egy gazdasági szférában dolgozó barátja azt mondta neki, hogy nem mer belevágni egy vállalkozásba, mert fél, hogy a Tisza Párt kerül hatalomra, és azzal „bejön az ukrán méz”.

Csercsa Balázs ezután arra gondol: hogyan támogathat egy ilyen pártot, ha egy magyar fiatal miattuk nem mer vállalkozni.

A Tisza Párt eleve arra szövetkezett, hogy kihasználja az embereket” 

– húzta alá-

Szerinte ugyanis 

a pártban tudják, hogy legfeljebb négy év jut nekik, „tudják, hogy annyi idejük van megszedni magukat”.

Elmesélt egy olyan történetet is, amelyből Magyar Péter jelelmét lehet megismerni: a pártelnök egyszer Esztergomba látogatott, ahol a fórum végeztével elindult autója felé, majd a semmiből kicsapódott a jármű ajtaja, és ordenáré módon elkezdett kiabálni, mert nem találta a telefonját. Majd amikor meglett a telefon, azért kezdett kiabálni, mert nem volt még ott a 14 pizza, amit korábban kért.

Csercsa elárulta, hogy Magyar vele is megalázó módon viselkedett. 

Amikor jelöltnek jelentkezett, és behívták interjúra. Szóba került, hogy látták, 2019-ben részt vett a Pride felvonuláson. Magyar Péter egyrészt megkérdezte tőle, hogy ezt hogyan gondolta, 

Végül azt kérdezte tőlem, hogy »Te buzi vagy«?” 

– emlékezett vissza.

Cserca szerint Magyar Péter „ideig-óráig fel tud venni egy pózt”, de az álarc előbb-utóbb lehullik, ezért senki sincs meglepődve már a kirohanásain.

Úgy véli, Magyar Péter csak kihasználja az embereket, 

amíg szükség van rájuk, majd eldobja őket, sőt le is tagadja, ha kell, hogy köze volt hozzájuk.

A teljes beszélgetést itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

 

