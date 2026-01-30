Kitálalt az extiszás: a Tisza Párt eleve arra szövetkezett, hogy kihasználja az embereket

Csercsa Balázs hitelesnek tartja a dokumentumot, mint egy tanulmánygyűjteményt, amely alapján elkészült a konvergenciaprogram.

Reagálva Magyar Péter korábbi állításaira elmondta, hogy nem kínáltak neki állást, és nem sértődött, inkább csalódott. „Nem én vagyok áruló, én vagyok igazán hűséges azokhoz az elvekhez, amiket mindig is tiszteltem. Azt látom, hogy a Tisza Párt kihasználja az őket támogató, lelkes hazaszerető embereket” – fogalmazott.

Csercsa egy személyes történetet is elmesélt, ami nagyon elgondolkodtatta a Tisza Párttal kapcsolatban:

egy gazdasági szférában dolgozó barátja azt mondta neki, hogy nem mer belevágni egy vállalkozásba, mert fél, hogy a Tisza Párt kerül hatalomra, és azzal „bejön az ukrán méz”.

Csercsa Balázs ezután arra gondol: hogyan támogathat egy ilyen pártot, ha egy magyar fiatal miattuk nem mer vállalkozni.