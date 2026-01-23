A hülyék kimaradnak a Béketanácsból – Bayer-Ambrózy eszmecsere az új világrendről (VIDEÓ)

Ennél durvább kritika nem létezik: még Hegyi Iván is korrektebb a Mediánnál és Török Gábornál
Nem kerteltek a szakértők.
Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa a Magyar Nemzet Pikk című podcastműsorában arról beszél, mi is az a Béketanács, felváltja-e az ENSZ-t, és valóban csak a hülyék maradnak-e ki belőle.
Valóban nagy lehet a baj, ha már Kaja Kallas is azt üzeni, hogy kezdjen el mindenki inni – mint a Pikk adásában elhangzott, vélhetően Kallasnak ez volt eddig az egyetlen értelmes gondolata.
Az új világrend egyik jelének nevezte Bayer Zsolt és Ambrózy Áron, hogy Donald Trump amerikai elnök létrehozta a Béketanácsot, amelynek alapító okiratát csütörtökön írták alá a svájci Davosban.
Ha új világrend van, akkor a régit le kell cserélni, vagyis ez akár azt is jelentheti, hogy a Béketanács váltja fel az ENSZ-t, vagy mellette lesz?
– tette fel a kérdést Bayer. A Pikkben arról is beszéltek:
a Béketanácsban Trump barátait találhatjuk majd.
A műsorban nem kímélték az uniós bürokratákat sem, illetve érintettek belpolitikai témákat is.
A teljes beszélgetés itt érhető el:
Nyitókép: Magyar Nemzet