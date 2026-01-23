Ft
A hülyék kimaradnak a Béketanácsból – Bayer-Ambrózy eszmecsere az új világrendről (VIDEÓ)

2026. január 23. 10:48

Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa a Magyar Nemzet Pikk című podcastműsorában arról beszél, mi is az a Béketanács, felváltja-e az ENSZ-t, és valóban csak a hülyék maradnak-e ki belőle.

2026. január 23. 10:48
null

Valóban nagy lehet a baj, ha már Kaja Kallas is azt üzeni, hogy kezdjen el mindenki inni – mint a Pikk adásában elhangzott, vélhetően Kallasnak ez volt eddig az egyetlen értelmes gondolata. 

Az új világrend egyik jelének nevezte Bayer Zsolt és Ambrózy Áron, hogy Donald Trump amerikai elnök létrehozta a Béketanácsot, amelynek alapító okiratát csütörtökön írták alá a svájci Davosban.

Ha új világrend van, akkor a régit le kell cserélni, vagyis ez akár azt is jelentheti, hogy a Béketanács váltja fel az ENSZ-t, vagy mellette lesz?

tette fel a kérdést Bayer. A Pikkben arról is beszéltek: 

a Béketanácsban Trump barátait találhatjuk majd.

A műsorban nem kímélték az uniós bürokratákat sem, illetve érintettek belpolitikai témákat is.

A teljes beszélgetés itt érhető el:

Nyitókép: Magyar Nemzet

 

