Régóta várt bejelentést tett Zelenszkij: az ukrán elnök szerint megvannak a békemegállapodás alapjai

Kivételes fejlemény a háború befejezéséről! Olyat mondott Zelenszkij, aminek Orbán is örülhet
Az ukrán elnök szerint már a béke időzítéséről tárgyalnak.
Az ukrán államfő szerint nem tökéletes a tervezet, de az alapvető részei megvannak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, hogy készen áll a béketervezet alapvető dokumentumcsomagja, amely kiterjed a biztonsági garanciákra és Ukrajna újjáépítésére is – írta a Kárpát Hír.
Az elnök tájékoztatása szerint a tervezethez szükséges összes kulcselem már rendelkezésre áll.
A terv 20 pontból áll, ami nem feltétlenül tökéletes minden részletében, de maga a dokumentum létezik és szilárd alapot képez”
– hangsúlyozta Zelenszkij. Kiemelte, hogy már kidolgoztak egy keretmegállapodást Ukrajna, az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti biztonsági garanciákról, valamint egy külön kétoldalú egyezményt az USA-val. Zelenszkij betekintést nyert a dokumentumok titkos, minősített mellékleteibe is, amelyek szerinte „ma már elfogadhatóan kidolgozottak”. A biztonsági garanciák kialakításában ukrán és amerikai katonai szakértők is közreműködtek.
Emellett elkészült az Ukrajna újjáépítéséről szóló szerződés első tervezete is.
Összességében úgy vélem, hogy a dokumentumcsomag alapvető részei készen állnak”
– foglalta össze az államfő. A jelenlegi csomag egy november végi amerikai javaslat átdolgozott változata. Oroszország és Ukrajna jelenleg nem folytat közvetlen tárgyalásokat; a kommunikáció az Egyesült Államok közvetítésével zajlik.
Nyitókép forrása: John MACDOUGALL / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök szerint már a béke időzítéséről tárgyalnak.
***