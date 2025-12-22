Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
volodimir zelenszkij európai unió orosz-ukrán háború ukrajna oroszország

Régóta várt bejelentést tett Zelenszkij: az ukrán elnök szerint megvannak a békemegállapodás alapjai

2025. december 22. 22:10

Az ukrán államfő szerint nem tökéletes a tervezet, de az alapvető részei megvannak.

2025. december 22. 22:10
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, hogy készen áll a béketervezet alapvető dokumentumcsomagja, amely kiterjed a biztonsági garanciákra és Ukrajna újjáépítésére is – írta a Kárpát Hír.

Az elnök tájékoztatása szerint a tervezethez szükséges összes kulcselem már rendelkezésre áll.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

A terv 20 pontból áll, ami nem feltétlenül tökéletes minden részletében, de maga a dokumentum létezik és szilárd alapot képez”

– hangsúlyozta Zelenszkij. Kiemelte, hogy már kidolgoztak egy keretmegállapodást Ukrajna, az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti biztonsági garanciákról, valamint egy külön kétoldalú egyezményt az USA-val. Zelenszkij betekintést nyert a dokumentumok titkos, minősített mellékleteibe is, amelyek szerinte „ma már elfogadhatóan kidolgozottak”. A biztonsági garanciák kialakításában ukrán és amerikai katonai szakértők is közreműködtek. 

Emellett elkészült az Ukrajna újjáépítéséről szóló szerződés első tervezete is.

Összességében úgy vélem, hogy a dokumentumcsomag alapvető részei készen állnak”

– foglalta össze az államfő. A jelenlegi csomag egy november végi amerikai javaslat átdolgozott változata. Oroszország és Ukrajna jelenleg nem folytat közvetlen tárgyalásokat; a kommunikáció az Egyesült Államok közvetítésével zajlik.

Nyitókép forrása: John MACDOUGALL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
2025. december 22. 22:22
Mindjárt meg lesz a megállapodás, mert hamarosan elkezd vele foglalkozni... Süketel a náci, míg szét nem lövik végre a CIA segítségével az oroszok.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!