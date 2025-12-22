Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
TikTok injekció kamasz

Injekcióval szálkás test? A TikTok új őrülete évekkel később ölhet

2025. december 22. 21:00

Kísérleti peptidekkel lövik magukat kamasz fiúk és lányok sima bőr és izmos test reményében. A a TikTokon terjedő őrület szívkárosodást vagy évekkel később daganatos betegséget is okozhatnak ezek a szerek a Mandiner által kérdezett kardiológus sportorvos szerint.

2025. december 22. 21:00
null
Konopás Noémi
Konopás Noémi

Hátborzongató videók terjednek a TikTokon: tinédzser fiúk és lányok szúrják magukat internetről rendelt kísérleti szerekkel a simább bőr és a szálkás test reményében. A videókban azt állítják, hogy ezekkel a „kísérleti peptidekkel” gyorsabb regenerációt, erősebb izmokat, szebb bőrt és fiatalosabb megjelenést tudnak elérni, ráadásul ehhez még edzésre és diétára sincs szükség.

Injekcióval szálkás test? A TikTok új őrülete évekkel később ölhet, Kép: Thibaud MORITZ / AFP
Injekcióval szálkás test? A TikTok új őrülete évekkel később ölhet, Kép: Thibaud MORITZ / AFP

Új vírus a TikTokon

Az Independent arról ír, hogy még a népszerű influenszer, Joe Rogan is azt állította ismert podcastjában, hogy a kísérleti BPC-157 peptid „két hét alatt” gyógyította a könyökében lévő íngyulladást. Pattanásmentes bőr, szálkás izmok munka nélkül? Különösen tinédzser fiúk számára lehet ez rendkívül hatásos üzenet, csakhogy a valóság ennél jóval árnyaltabb. Már pusztán az is rendkívül veszélyes, hogy ezeket a szereket kutatási célra hozták létre: ez azt jelenti, hogy még nem vetették alá szigorú vizsgálatoknak, vagyis 

gyakorlatilag semmit sem tudunk sem rövid, sem hosszú távú hatásairól. 

Mindezek ellenére két kattintással bárki beszerezheti a webshopokból, és anélkül lövik magukat ezekkel hasba sokan, hogy figyelembe vennék a csomagoláson szereplő „nem emberi fogyasztásra” figyelmeztetést. 

„Ezek a kísérleti peptidek rövid aminosavláncok, így lehet hatásuk elméletben az izomnövekedésre, ám az egészen biztos, hogy izommunka, vagyis edzés nélkül nem lesz igazi izomnövekedés sem” – szögezi le a Mandinernek Szelid Zsolt sportorvos és kardiológus szakorvos. Megerősíti: 

teljesen biztos, hogy hazugság, hogy pusztán ezekkel az egyébként kísérleti szerekkel szálkás testet lehet elérni. 

Azt azonban elismeri, hogy, mivel ezek a szerek tartalmazhatnak, vagy fokozhatják a hatását a növekedési hormonnak, lehet olyan hatásuk, hogy segítik az izomregenerációt, vagy edzéssel kiegészítve növelhetik az izomzatot. 

Ugyanakkor azonnal megkongatja a vészharangot is: a növekedési hormont tartalmazó szerek irtó veszélyesek, ugyanis nemcsak a lokális izomerőt növelik, magyarul például szép bicepszet eredményezhetnek, hanem növelik az emberi szervezet egyéb izmait is, tehát például a vázizomzatot vagy a szívizomzatot is. Utóbbi pedig életveszélyes, hiszen a szívizomzat növekedése értelemszerűen vaskosabb szívizomzathoz vezet, ami pedig 

egy idő után szívritmuszavarokat, sőt durvább esetben akár szívelégtelenséget okozhat. 

Másik nagy veszély, hogy az izomnövekedést, sejtműködést befolyásoló szerek azáltal, hogy felpörgetik a sejtosztódást, még akár daganatos megbetegedést is okozhatnak, még ha ez nem is azonnali, hanem évekkel később jelentkező veszély. 

Nem arról van szó, hogy az ezeket a vegyületeket használó holnap rákos lesz, hanem esetleg tíz év múlva”

 – fogalmazott, hangsúlyozva: épp ez a nem azonnal jelentkező hatás teszi nehezen beláthatóvá a következményeket, különösen fiatal korban. „Az internetről , vagy nem egészségügyi forgalomban beszerzett termékekkel kapcsolatban az is nagy probléma, hogy ezek a termékek 

a dobozon feltüntetett listán kívül nagyon gyakran tartalmaznak egyék hatóanyagokat is, vagyis nem tudhatjuk pontosan, hogy mit eszünk meg”

 – figyelmeztet Szelid Zsolt.

A szakértő kifejezetten a kísérleti BPC-157 peptid kapcsán azt mondja, ez egy eredetileg gyomorban termelt rövid fehérje, ami az eddigi vizsgálatok alapján fokozza a növekedési hormon hatását, az izom- és ínsérülések regenerációját gyorsíthatja. Az, hogy klinikailag biztonságos-e, nem tudtuk biztosan, hiszen például egy szeptemberi tanulmányban ezt csak két emberen vizsgálták.

Lehet ezt szabályozni?

A felvetésre, hogy hogyan juthat hozzá „bármelyik kamasz” injekciós szerekhez webshopból, a szakértő józanul válaszolt: a teljes körű tiltás és kontroll nemzetközi kereskedelemben rendkívül nehéz, országonként eltérő szabályozásokkal.

Ráadásul – tette hozzá – Amerikában már megjelent egy, az ellenkező irányba mutató szemlélet is: olyan kezdeményezések, amelyek kifejezetten a „minden megengedett” logikára építenek, és a teljesítményfokozást a verseny részévé tennék. Ami – mint fogalmazott – „elég durva”. 

A közösségi médiában terjedő, 

  • „erőfeszítés nélküli” testátalakítás ígérete tehát valószínűtlen, 
  • a kísérleti injekciók használata pedig – a szakértő szerint – életveszélyes. 

A trend terjedése azért is különösen nyugtalanító, mert a célcsoportban egyre gyakrabban bukkannak fel tizenévesek is, akiknél a gyors „most azonnal” élmény könnyen felülírja a későbbi következmények mérlegelését.

Nyitóképünk illusztráció: Julie SEBADELHA / AFP

 

Obsitos Technikus
2025. december 22. 22:35
Milyen injekció az, amitől keszeggé lehet változni?
0
0
nuevoreynuevaley
2025. december 22. 21:49
A nem szalkas, puhos test is olhet. Ezert ebbol egy tucatot be lehet adni Ork bannak prontoba
0
0
