Injekcióval szálkás test? A TikTok új őrülete évekkel később ölhet

Mindezek ellenére két kattintással bárki beszerezheti a webshopokból, és anélkül lövik magukat ezekkel hasba sokan, hogy figyelembe vennék a csomagoláson szereplő „nem emberi fogyasztásra” figyelmeztetést.

„Ezek a kísérleti peptidek rövid aminosavláncok, így lehet hatásuk elméletben az izomnövekedésre, ám az egészen biztos, hogy izommunka, vagyis edzés nélkül nem lesz igazi izomnövekedés sem” – szögezi le a Mandinernek Szelid Zsolt sportorvos és kardiológus szakorvos. Megerősíti:

teljesen biztos, hogy hazugság, hogy pusztán ezekkel az egyébként kísérleti szerekkel szálkás testet lehet elérni.

Azt azonban elismeri, hogy, mivel ezek a szerek tartalmazhatnak, vagy fokozhatják a hatását a növekedési hormonnak, lehet olyan hatásuk, hogy segítik az izomregenerációt, vagy edzéssel kiegészítve növelhetik az izomzatot.

Ugyanakkor azonnal megkongatja a vészharangot is: a növekedési hormont tartalmazó szerek irtó veszélyesek, ugyanis nemcsak a lokális izomerőt növelik, magyarul például szép bicepszet eredményezhetnek, hanem növelik az emberi szervezet egyéb izmait is, tehát például a vázizomzatot vagy a szívizomzatot is. Utóbbi pedig életveszélyes, hiszen a szívizomzat növekedése értelemszerűen vaskosabb szívizomzathoz vezet, ami pedig