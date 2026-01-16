Sírhatnak a fiatalok, a TikTok csúnyán meglepte őket: rengeteg európai felhasználó búcsúzhat el a fiókjától

Az így azonosított fiókokat nem tiltják le automatikusan: azokat speciálisan képzett moderátorok vizsgálják felül.

A bevezetés egy olyan időszakban történik, amikor az európai hatóságok fokozott figyelemmel kísérik, miként ellenőrzik a digitális platformok a felhasználók életkorát a szigorú adatvédelmi előírások betartása mellett. A szabályozók szerint a jelenlegi megoldások vagy nem elég hatékonyak, vagy túlzottan sértik a magánélet védelmét.

A TikTok szerint a mesterséges intelligencia kifejlesztésére használt brit tesztprogram már kézzelfogható eredményeket hozott. Annak során több ezer, 13 év alatti felhasználóhoz köthető fiókot távolítottak el a platformról.

A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy világszerte továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott módszer az életkor hiteles megállapítására úgy, hogy közben a felhasználók személyes adatainak védelme is biztosított maradjon. A letiltások elleni fellebbezések esetén a TikTok a Yoti nevű hitelesítési szolgáltató arckor-becslési technológiáját alkalmazza, emellett bankkártyás ellenőrzést és hivatalos, állami okmányok bemutatását is elfogadja.

A TikTok közlése szerint az új életkor-azonosító technológiát kifejezetten az európai szabályozási környezethez igazítva fejlesztették ki. A rendszer kidolgozása során a vállalat együttműködött az ír adatvédelmi hatósággal (Data Protection Commission), amely a TikTok vezető adatvédelmi felügyeleti szerve az Európai Unióban.