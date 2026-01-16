Ft
01. 16.
péntek
életkor tiktok európa mesterséges intelligencia

Sírhatnak a fiatalok, a TikTok csúnyán meglepte őket: rengeteg európai felhasználó búcsúzhat el a fiókjától

2026. január 16. 10:12

A TikTok a következő hetekben Európa-szerte bevezeti majd az új életkor-azonosító mesterséges intelligenciáját.

2026. január 16. 10:12
null

A TikTok a következő hetekben fokozatosan bevezeti Európa-szerte új életkor-azonosító mesterséges intelligenciáját – írta a vállalat közleményére hivatkozva a Reuters pénteken.

A lépést az indokolja, hogy a ByteDance tulajdonában lévő közösségi média-platformot erősödő uniós szabályozói elvárások kényszerítik arra, hogy kiszűrje és megszüntesse a 13 év alatti felhasználók jelenlétét.

A bevezetni kívánt mesterséges intelligencia egy Európában zajló, egyéves tesztidőszak eredménye. 

A technológia a felhasználói profiladatok, a feltöltött videók, valamint a viselkedési minták elemzésével próbálja megállapítani, hogy egy adott fiók esetleg kiskorúhoz tartozik-e. 

Az így azonosított fiókokat nem tiltják le automatikusan: azokat speciálisan képzett moderátorok vizsgálják felül.

A bevezetés egy olyan időszakban történik, amikor az európai hatóságok fokozott figyelemmel kísérik, miként ellenőrzik a digitális platformok a felhasználók életkorát a szigorú adatvédelmi előírások betartása mellett. A szabályozók szerint a jelenlegi megoldások vagy nem elég hatékonyak, vagy túlzottan sértik a magánélet védelmét.

A TikTok szerint a mesterséges intelligencia kifejlesztésére használt brit tesztprogram már kézzelfogható eredményeket hozott. Annak során több ezer, 13 év alatti felhasználóhoz köthető fiókot távolítottak el a platformról.

A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy világszerte továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott módszer az életkor hiteles megállapítására úgy, hogy közben a felhasználók személyes adatainak védelme is biztosított maradjon. A letiltások elleni fellebbezések esetén a TikTok a Yoti nevű hitelesítési szolgáltató arckor-becslési technológiáját alkalmazza, emellett bankkártyás ellenőrzést és hivatalos, állami okmányok bemutatását is elfogadja.

A TikTok közlése szerint az új életkor-azonosító technológiát kifejezetten az európai szabályozási környezethez igazítva fejlesztették ki. A rendszer kidolgozása során a vállalat együttműködött az ír adatvédelmi hatósággal (Data Protection Commission), amely a TikTok vezető adatvédelmi felügyeleti szerve az Európai Unióban.

A platform tájékoztatása szerint az európai felhasználók értesítést kapnak majd az új technológia bevezetéséről.

Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP

hernadvolgyi-2
2026. január 16. 11:42
TikTok helyett Tiki-takit, minden kiskorú kezébe! Egy óra használat után elmegy a kedve, a telefon nyomkodásától.
andover
2026. január 16. 11:21
"a TikTok a Yoti nevű hitelesítési szolgáltató arckor-becslési technológiáját alkalmazza" ... amit szó szerint percek alatt játszottak ki a leleményes gyerekek, játékprogrampok felnőtt karaktereinek a felhasználásával: hátétépé: cyberplace.social/@GossiTheDog/114915518256108559
egonsamu-2
2026. január 16. 11:09
Remek! Akkor az infantilis zöldpolitikai szereplök sem használhatják tovább ezt a felesleges alkalmazást...
zrx8
2026. január 16. 10:51 Szerkesztve
Ha a szoc. média viselkedésminták alapján állapítaná meg a kiskorúságot, Magyar Pétert mindenhonnan kib@sznák.
