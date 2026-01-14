Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Meglehetősen többértelmű kijelentést tett sajtótájékoztatóján a politikus.
„Ha nem sikerül a Magyar Péter projekt, akkor legalább az Orbán-ellenességre” akarják fölhasználni ezt a választást – hangzott el a Mestertervben.
„Itt egy nagyon-nagy készülődés van a vereségre és a választási csalás kiáltásra”– értékelt a Mesterterv legutóbbi adásában Mráz Ágoston Sámuel. Mint a Nézőpont Intézet vezetője kifejtette: „ha abból indulunk ki, hogy itt egy brüsszeli projekt a Tisza, Brüsszelnek mi a célja?
Ha nem sikerül a kormányváltás, ha nem sikerül egy baráti miniszterelnöknek a felépítése és az Európai Unió Tanácsába való beültetése, akkor legalább Orbán Viktort lehessen karanténba zárni.”
(Vagyis Brüsszel így próbálná meg elvenni a magyar vétót a költségvetési szavazás előtt, hogy hazánk ne tudja kiharcolni a nekünk járó forrásokat – a szerk.)
„az egész Tisza Párt megértésénél mindig a brüsszeli logikát kell keresni. Azt kell magunktól kérdezni, hogy Brüsszelben mit akarnak elérni?”
– mutatott rá a Nézőpont Intézet vezetője.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP