01. 14.
szerda
G. Fodor Gábor Mesterterv országgyűlési választás 2026 Magyar Péter Kereki Gergő Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel választás

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig

2026. január 14. 15:58

„Ha nem sikerül a Magyar Péter projekt, akkor legalább az Orbán-ellenességre” akarják fölhasználni ezt a választást – hangzott el a Mestertervben.

2026. január 14. 15:58
null

„Itt egy nagyon-nagy készülődés van a vereségre és a választási csalás kiáltásra”– értékelt a Mesterterv legutóbbi adásában Mráz Ágoston Sámuel. Mint a Nézőpont Intézet vezetője kifejtette: „ha abból indulunk ki, hogy itt egy brüsszeli projekt a Tisza, Brüsszelnek mi a célja?

Ha nem sikerül a kormányváltás, ha nem sikerül egy baráti miniszterelnöknek a felépítése és az Európai Unió Tanácsába való beültetése, akkor legalább Orbán Viktort lehessen karanténba zárni.”

(Vagyis Brüsszel így próbálná meg elvenni a magyar vétót a költségvetési szavazás előtt, hogy hazánk ne tudja kiharcolni a nekünk járó forrásokat – a szerk.)

„az egész Tisza Párt megértésénél mindig a brüsszeli logikát kell keresni. Azt kell magunktól kérdezni, hogy Brüsszelben mit akarnak elérni?”

– mutatott rá a Nézőpont Intézet vezetője.

A Mesterterv legutóbbi, teljes adását itt tekintheti meg:

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

 

vakiki
2026. január 14. 16:45
A vén takonynak egy csepp esze sincs. Ennyi baromságot véghezvinni,amit ő csinált,hajmeresztő. De az agyhalottaknak tetszik.
hazafi-974
2026. január 14. 16:35
Nem kell oda Ursula... Elég ehhez Orbán, és a ner lovagok ti agynélküliek!, 🤣🤣
templar62
2026. január 14. 16:27
És még ezek nevezik a középkort sötétnek .
csulak
2026. január 14. 16:22
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
