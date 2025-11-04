A francia ügyészség fellép a TikTok ellen: öngyilkosságra buzdító tartalmak miatt nyomoznak

A TikTok-kal foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság, amelyet a szocialista Arthur Delaporte vezet, szeptemberben azt javasolta, hogy a közösségi oldalakat tiltsák be a 15 év alattiak számára, a 15-18 évesek számára pedig „digitális kijárási tilalmat” vezessenek be, hogy megpróbálják megfékezni a legfiatalabbak számára veszélyes „algoritmuscsapdát”.

A nyomozást a párizsi rendőrség kiberbűnözés elleni részlege folytatja le.

A vizsgálat több bűncselekményre is kiterjed. A nyomozók célkeresztjében a „termékek, tárgyak vagy módszerek öngyilkossági eszközként történő propagálása” áll, ami három év börtönbüntetést és 45 ezer eurós bírságot von maga után a főügyész közleménye szerint. Ezenkívül a gyanús tevékenységek között sorolják fel az „online platform biztosítását illegális, szervezett bűnözéshez”, ami 10 év börtönbüntetést és 1 millió eurós bírságot von maga után, valamint az „automatizált adatfeldolgozó rendszer működésének bűnszervezetben történő megváltoztatását” is, ami 10 év börtönbüntetést és 300 ezer eurós pénzbírságot von maga után.