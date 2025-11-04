Ft
11. 04.
kedd
A francia ügyészség fellép a TikTok ellen: öngyilkosságra buzdító tartalmak miatt nyomoznak

2025. november 04. 22:10

A fiatalok körében rendkívül népszerű alkalmazás vizsgálatakor a parlamenti vizsgálóbizottság „káros tartalmak óceánját” állapította meg.

2025. november 04. 22:10
null

A francia igazságszolgáltatás előzetes vizsgálatot indított Arthur Delaporte képviselő bejelentése nyomán, aki elsősorban a kiskorúak „könnyű hozzáférését” kifogásolta a TikTok közösségi oldalhoz, amely a legkiszolgáltatottabbakat öngyilkosságra késztetheti – jelentette be kedden Laure Beccuau párizsi ügyész.

A TikTok-kal foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság, amelyet a szocialista Arthur Delaporte vezet, szeptemberben azt javasolta, hogy a közösségi oldalakat tiltsák be a 15 év alattiak számára, a 15-18 évesek számára pedig „digitális kijárási tilalmat” vezessenek be, hogy megpróbálják megfékezni a legfiatalabbak számára veszélyes „algoritmuscsapdát”.

A nyomozást a párizsi rendőrség kiberbűnözés elleni részlege folytatja le.

A vizsgálat több bűncselekményre is kiterjed. A nyomozók célkeresztjében a „termékek, tárgyak vagy módszerek öngyilkossági eszközként történő propagálása” áll, ami három év börtönbüntetést és 45 ezer eurós bírságot von maga után a főügyész közleménye szerint. Ezenkívül a gyanús tevékenységek között sorolják fel az „online platform biztosítását illegális, szervezett bűnözéshez”, ami 10 év börtönbüntetést és 1 millió eurós bírságot von maga után, valamint az „automatizált adatfeldolgozó rendszer működésének bűnszervezetben történő megváltoztatását” is, ami 10 év börtönbüntetést és 300 ezer eurós pénzbírságot von maga után.

A vizsgálatok tehát „egy platform bejelentési kötelezettségének betartására vonatkoznak a platformon keresztül elkövetett bűncselekmények gyanújával kapcsolatban”, az „algoritmus működésére a felhasználónak történt bemutatásával kapcsolatosan” és „olyan tartalmak közzétételére, amelyek elsősorban az öngyilkosságot népszerűsítik” 

– írta a párizsi ügyész közleményében.

A fiatalok körében rendkívül népszerű alkalmazás vizsgálatakor a parlamenti vizsgálóbizottság „káros tartalmak óceánját” állapította meg, amelyben öngyilkosságot, öncsonkítást népszerűsítő videók is megtalálhatók.

Szeptemberben a TikTok kategorikusan elutasította a bizottság megállapításait, amely a vállalat szerint arra törekszik, hogy a TikTokot „bűnbakká tegye olyan ügyekben, amelyek az egész ágazatot és a társadalmat érintik” – írta az AFP hírügynökség.

(MTI)

Nyitókép forrása: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

 

