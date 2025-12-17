Megszólalt Orbán Viktor főtanácsadója – szerinte kirakatintézkedés a Tisza Párt minimálbér-javaslata (VIDEÓ)

Jelentősen javulhat a magyarok életszínvonala 2026-ban – többek között erről is beszélt a Számháború című podcast idei utolsó műsorában Szalai Piroska. A miniszterelnöki főtanácsadó szerint alig akad olyan társadalmi csoport, akit ne érintene pozitívan a kormány elmúlt hónapokban elindított jóléti intézkedés sorozata. A szakértő reálbér-emelkedést prognosztizál még a versenyszférában is.

Szalai Piroska a beszélgetés során arra is felhívta a figyelmet, hogy szerinte a Tisza Párt által felvázolt minimálbér-emelési tervek nem megalapozottak, és inkább politikai üzenetként, „kirakatintézkedésként” értelmezhetők. A tanácsadó úgy érvelt, hogy