Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt szalai piroska társadalom javaslat tanácsadó számháború minimálbér orbán viktor

Megszólalt Orbán Viktor főtanácsadója – szerinte kirakatintézkedés a Tisza Párt minimálbér-javaslata (VIDEÓ)

2025. december 17. 21:08

„Az ilyen mértékű béremelés mögött nincs fedezet, ezért az szükségszerűen adóemelésekhez vagy megszorításokhoz vezetne” – hangsúlyozta a Számháború című műsorban Szalai Piroska.

2025. december 17. 21:08
null

Jelentősen javulhat a magyarok életszínvonala 2026-ban – többek között erről is beszélt a Számháború című podcast idei utolsó műsorában Szalai Piroska. A miniszterelnöki főtanácsadó szerint alig akad olyan társadalmi csoport, akit ne érintene pozitívan a kormány elmúlt hónapokban elindított jóléti intézkedés sorozata. A szakértő reálbér-emelkedést prognosztizál még a versenyszférában is. 

Szalai Piroska a beszélgetés során arra is felhívta a figyelmet, hogy szerinte a Tisza Párt által felvázolt minimálbér-emelési tervek nem megalapozottak, és inkább politikai üzenetként, „kirakatintézkedésként” értelmezhetők. A tanácsadó úgy érvelt, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

az ilyen mértékű béremelés mögött nincs fedezet, ezért az szükségszerűen adóemelésekhez vagy megszorításokhoz vezetne.

Elhangzott, hogy a beharangozott 9 százalékos SZJA-javaslata annyira „picike” részét jelentené a dolgozóknak, hogy biztos nem fog megfelelő hatást gyakorolni a nemzetgazdaságra, se a keresetekre, se semmire.

A főtanácsadó arra is rámutatott, hogyha nőni fog a minimálbérre bejelentettek aránya, és nem is keresnének semmi pluszt, vagy ha igen, azt is „csak feketén”, az azt jelentené, hogy a kereseti dinamika csökkenne, akárcsak a bruttó-nettó dinamika. 

Szalai Piroska arra is kitért, hogy míg idehaza jelenleg minimálbért és garantált bérminimumot mindösze csak 700 ezer ember keres, addig Romániában a dolgozók mintegy 40 százaléka minimálbérre van bejelentve.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2025. december 17. 21:24
Tényleg már csak pakisztáni pénztárcára futja a Mandiner szerkesztőségében?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!