Megszólalt Orbán Viktor főtanácsadója – szerinte kirakatintézkedés a Tisza Párt minimálbér-javaslata (VIDEÓ)

A főtanácsadó arra is rámutatott, hogyha nőni fog a minimálbérre bejelentettek aránya, és nem is keresnének semmi pluszt, vagy ha igen, azt is „csak feketén”, az azt jelentené, hogy a kereseti dinamika csökkenne, akárcsak a bruttó-nettó dinamika.
Szalai Piroska arra is kitért, hogy míg idehaza jelenleg minimálbért és garantált bérminimumot mindösze csak 700 ezer ember keres, addig Romániában a dolgozók mintegy 40 százaléka minimálbérre van bejelentve.
A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay