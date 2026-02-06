Az Európai Bizottság szerint a TikTok már akkora függőséget okoz, hogy egyenesen uniós jogokat sért

A bizottsági vizsgálat szerint az olyan funkciók, mint a végtelen görgetés, az automatikus lejátszás, az értesítések és a nagymértékben személyre szabott ajánlórendszer nem megfelelően felmért kockázatokat hordozhatnak a felhasználók – különösen a kiskorúak és a sérülékeny csoportok – mentális és fizikai jóllétére nézve.

A bizottság megállapítása szerint a TikTok nem vette kellően figyelembe az alkalmazás kényszeres használatára utaló fontos mutatókat, így például azt, hogy a kiskorúak mennyi időt töltenek az applikációval éjszaka, milyen gyakran nyitják meg az alkalmazást, illetve más, a túlzott használatra utaló jelzéseket.